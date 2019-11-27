Работа с файлами. Разделение текстового файла. - страница 3
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Где-то пропал мой комментарий... Я заметил ошибку когда начал заполнять массивы, но я это проблему решил, например, каждую 1000 строку проверял на нужное время если находил то, дальше уже заполнял массив, например, на 2000. С таким объемом уже можно нормально работать.
Не знаю, верно ли я понял Ваш контроль роста времени, похоже, он не сплошной. Я бы запоминал в переменной последнее достигнутое значение даты-времени и сравнивал со значением в следующей строке (элементе массива). Скачки времени на несколько часов должны обнаружиться только при переходе пятница-понедельник. И, конечно, значения даты-времени должны обязательно расти от тика к тику.
Да и гепы (разрывы цен Bid следующего тика > Ask предыдущего или Ask следующего < Bid предыдущего) хорошо бы все запротоколировать в таблицу и взглянуть на нее в Excel. Как-то я долго удивлялся прибыльности одного метода торговли на EURUSD, пока не локализовал те 12 минут (за несколько лет), где и появлялась основная прибыль - там шли странные котировки с огромной болтанкой. Посмотрел на графиках в нескольких ДЦ - и правда, что-то непонятное. Как будто один или больше поставщиков ликвидности сбоили, причем только на этой паре. Лучше знать о таких участках заранее.
Не знаю, верно ли я понял Ваш контроль роста времени, похоже, он не сплошной. Я бы запоминал в переменной последнее достигнутое значение даты-времени и сравнивал со значением в следующей строке (элементе массива). Скачки времени на несколько часов должны обнаружиться только при переходе пятница-понедельник. И, конечно, значения даты-времени должны обязательно расти от тика к тику.
Да и гепы (разрывы цен Bid следующего тика > Ask предыдущего или Ask следующего < Bid предыдущего) хорошо бы все запротоколировать в таблицу и взглянуть на нее в Excel. Как-то я долго удивлялся прибыльности одного метода торговли на EURUSD, пока не локализовал те 12 минут (за несколько лет), где и появлялась основная прибыль - там шли странные котировки с огромной болтанкой. Посмотрел на графиках в нескольких ДЦ - и правда, что-то непонятное. Как будто один или больше поставщиков ликвидности сбоили, причем только на этой паре. Лучше знать о таких участках заранее.
Спасибо! Посмотрю ваш предложенный вариант по времени обработке.
Помню странную болтанку EURUSD где-то 5 лет назад, продолжалось несколько минут и М1 свечи были как отмерены все одинаковые, даже не боялся заходить с 100% плечом. Пару недель такое довольно регулярно было но потом закончилось.
У меня функция преобразует строку, содержащую время, в число типа datetime.
CorrectDate=StringConcatenate(Syear,".",Smonth,".",Sday," ",Stime); LineDate=StringToTime(CorrectDate);
И есть проблема что в объединенных файлах появляется строки не содержащие время. Как правило эти строки преобразуется в datetime, причём в первую дату тестирования. Надо пропустить эти строки но как выявить то что это не время? Один вариант, просто найти конкретное слово (в моём случае "RateDateTime") и пропустить строку. Какой вариант ещё лучше подойдёт?
У меня функция преобразует строку, содержащую время, в число типа datetime.
И есть проблема что в объединенных файлах появляется строки не содержащие время. Как правило эти строки преобразуется в datetime, причём в первую дату тестирования. Надо пропустить эти строки но как выявить то что это не время? Один вариант, просто найти конкретное слово (в моём случае "RateDateTime") и пропустить строку. Какой вариант ещё лучше подойдёт?
if(StrToInteger(Syear)==0)continue;
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, почему не видит разделитель "пробел" : " " ?
Файл :
код :
результат :