Меняется ли со временем рынок?

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Бытует мнение, что если отличная торговая стратегия/система широко распространяется среди трейдеров, то со временем она перестает работать? Верно? Если да, то почему?
 
Evgeny Gavrilov:
Бытует мнение, что если отличная торговая стратегия/система широко распространяется среди трейдеров, то со временем она перестает работать? Верно? Если да, то почему?

Рынок меняется не от широко распространённых систем у трейдеров, а от экономических и политических положений стран, поэтому системы перестают работать. Сейчас вон сколько трендов, и на них сколько шпилек, потом начинаются "резки" - так называемые флеты и консолидации, которые уносят стопы. Раньше было гораздо проще, шпилек было мало, если поймал движение, то в нём можно было сидеть, сейчас если поймал, то вынесет по стопу, и пойдёт без тебя. Если маленькие стопы, то их выносит очень часто именно на "резках"

 
Vitaly Muzichenko Раньше было гораздо проще, шпилек было мало, .......... сейчас если поймал, то вынесет по стопу, ...

Деда спросили :

--При каком руководителе жизнь была лучше?
--Конечно при Сталине!!!
--Как ? Культ личности, репрессии, Гулаг, ...   Почему??!!
--Бабы были моложе

))))

 

Рынки меняются за счет смены ритмов, и  частота смены ритмов постоянно увеличивается. Это тенденция будет продолжаться и дальше, поэтому уже сейчас необходимо разрабатывать стратегии с учетом этой особенности рынка на перспективу.

На сегодня самая плавная пара - биткоин, и только потому, что эта пара "молодая", но скоро все начнет дергаться, как и по другим валютам:



Но пока эта пара плавная, есть возможность заработать с мин рисками...

 
Serqey Nikitin:

Рынки меняются за счет смены ритмов, и  частота смены ритмов постоянно увеличивается. Это тенденция будет продолжаться и дальше, поэтому уже сейчас необходимо разрабатывать стратегии с учетом этой особенности рынка на перспективу.

На сегодня самая плавная пара - биткоин, и только потому, что эта пара "молодая", но скоро все начнет дергаться, как и по другим валютам:



она была самой главной в 2012, теперь уже хуже чем остальные

 
Serqey Nikitin:

Рынки меняются за счет смены ритмов, и  частота смены ритмов постоянно увеличивается. Это тенденция будет продолжаться и дальше, поэтому уже сейчас необходимо разрабатывать стратегии с учетом этой особенности рынка на перспективу.

На сегодня самая плавная пара - биткоин, и только потому, что эта пара "молодая", но скоро все начнет дергаться, как и по другим валютам:



Но пока эта пара плавная, есть возможность заработать с мин рисками...

вот только биток от резкого обвала ничем не защищён в отличии от валют стран курс которых обеспечен хоть какой-то экономикой
 
Vitaly Muzichenko:

Рынок меняется не от широко распространённых систем у трейдеров, а от экономических и политических положений стран, поэтому системы перестают работать. Сейчас вон сколько трендов, и на них сколько шпилек, потом начинаются "резки" - так называемые флеты и консолидации, которые уносят стопы. Раньше было гораздо проще, шпилек было мало, если поймал движение, то в нём можно было сидеть, сейчас если поймал, то вынесет по стопу, и пойдёт без тебя. Если маленькие стопы, то их выносит очень часто именно на "резках"

Месяц назад был бай фунт йена по хорошему тренду .В один день вынесло по стопу цена вниз и тут же взвилась вверз ....открываться по нвой цене на 200 пп дороже я уже не захотел
 
Evgeny Gavrilov:
Бытует мнение, что если отличная торговая стратегия/система широко распространяется среди трейдеров, то со временем она перестает работать? Верно? Если да, то почему?

смотря какая система, есть системы на EURUSD работают и за 18 лет настройки не меняются)

 

Представьте картину:


Есть М1, есть М5, есть М15, Н1, Н4, D1, W1, MН1

На каждом таймфрейме должен быть хотя бы один тренд.

Вот идёт себе тренд и идёт на М1. Идёт долго и перерос в М5. Идёт тренд М5 идёт себе и перерос в М15. И тут бац, М5 не хочет идти дальше и заворачивает в коррекцию. М15 стоит ждёт. Н1 стоит ждёт и всё остальные ждут. Передохнула М5 и тут бац! М1 захотела тренд вниз. Опять все ждут, а М5 потихоньку разворачивается вниз. Но, по объективным правилам на каждом ТФ должен быть хоть один тренд. И он таки доберётся до МН1. Придётся и W1 поторопить остальных, придётся D1 и Н1 поторопить остальных, образуя трендовый участок.

В итоге, мы имеем на разных временных интервалах совершенно разную хаотичную картину, хоть а М1, хоть на МН1. 

Поэтому, на каждом определённом участке интервале времени цена будет вести себя только определённым поведением, под которое и затачивается стратегия. 

И работать она будет только на этом участке.

[Удален]  
Evgeny Gavrilov:
Бытует мнение, что если отличная торговая стратегия/система широко распространяется среди трейдеров, то со временем она перестает работать? Верно? 
если все начнут работать по прибыльной стратегии, то кто же тогда будет проигрывать? ))

Evgeny Gavrilov:
 Если да, то почему?
если толпа одновременно будет входить в рынок одинаковыми сделками, это же изменит рынок, не правда ли?)
 
Evgeny Gavrilov:
Бытует мнение, что если отличная торговая стратегия/система широко распространяется среди трейдеров, то со временем она перестает работать? Верно? Если да, то почему?

https://www.mql5.com/ru/forum/217272/5894097#comment_5894097

Разгадал "Тайну форекс".
Разгадал "Тайну форекс".
  • 2017.10.12
  • www.mql5.com
Оказывается цена идет - не к уровням и не от уровней отталкивается. А ходит туда - куда идет сама. Т.е. не нужно много смотреть на D1, Н4...
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