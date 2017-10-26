Меняется ли со временем рынок?
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Бытует мнение, что если отличная торговая стратегия/система широко распространяется среди трейдеров, то со временем она перестает работать? Верно? Если да, то почему?
Рынок меняется не от широко распространённых систем у трейдеров, а от экономических и политических положений стран, поэтому системы перестают работать. Сейчас вон сколько трендов, и на них сколько шпилек, потом начинаются "резки" - так называемые флеты и консолидации, которые уносят стопы. Раньше было гораздо проще, шпилек было мало, если поймал движение, то в нём можно было сидеть, сейчас если поймал, то вынесет по стопу, и пойдёт без тебя. Если маленькие стопы, то их выносит очень часто именно на "резках"
Деда спросили :
--При каком руководителе жизнь была лучше?
--Конечно при Сталине!!!
--Как ? Культ личности, репрессии, Гулаг, ... Почему??!!
--Бабы были моложе
))))
Рынки меняются за счет смены ритмов, и частота смены ритмов постоянно увеличивается. Это тенденция будет продолжаться и дальше, поэтому уже сейчас необходимо разрабатывать стратегии с учетом этой особенности рынка на перспективу.
На сегодня самая плавная пара - биткоин, и только потому, что эта пара "молодая", но скоро все начнет дергаться, как и по другим валютам:
Но пока эта пара плавная, есть возможность заработать с мин рисками...
Рынки меняются за счет смены ритмов, и частота смены ритмов постоянно увеличивается. Это тенденция будет продолжаться и дальше, поэтому уже сейчас необходимо разрабатывать стратегии с учетом этой особенности рынка на перспективу.
На сегодня самая плавная пара - биткоин, и только потому, что эта пара "молодая", но скоро все начнет дергаться, как и по другим валютам:
она была самой главной в 2012, теперь уже хуже чем остальные
Рынки меняются за счет смены ритмов, и частота смены ритмов постоянно увеличивается. Это тенденция будет продолжаться и дальше, поэтому уже сейчас необходимо разрабатывать стратегии с учетом этой особенности рынка на перспективу.
На сегодня самая плавная пара - биткоин, и только потому, что эта пара "молодая", но скоро все начнет дергаться, как и по другим валютам:
Но пока эта пара плавная, есть возможность заработать с мин рисками...
Рынок меняется не от широко распространённых систем у трейдеров, а от экономических и политических положений стран, поэтому системы перестают работать. Сейчас вон сколько трендов, и на них сколько шпилек, потом начинаются "резки" - так называемые флеты и консолидации, которые уносят стопы. Раньше было гораздо проще, шпилек было мало, если поймал движение, то в нём можно было сидеть, сейчас если поймал, то вынесет по стопу, и пойдёт без тебя. Если маленькие стопы, то их выносит очень часто именно на "резках"
Представьте картину:
Есть М1, есть М5, есть М15, Н1, Н4, D1, W1, MН1
На каждом таймфрейме должен быть хотя бы один тренд.
Вот идёт себе тренд и идёт на М1. Идёт долго и перерос в М5. Идёт тренд М5 идёт себе и перерос в М15. И тут бац, М5 не хочет идти дальше и заворачивает в коррекцию. М15 стоит ждёт. Н1 стоит ждёт и всё остальные ждут. Передохнула М5 и тут бац! М1 захотела тренд вниз. Опять все ждут, а М5 потихоньку разворачивается вниз. Но, по объективным правилам на каждом ТФ должен быть хоть один тренд. И он таки доберётся до МН1. Придётся и W1 поторопить остальных, придётся D1 и Н1 поторопить остальных, образуя трендовый участок.
В итоге, мы имеем на разных временных интервалах совершенно разную хаотичную картину, хоть а М1, хоть на МН1.
Поэтому, на каждом определённом участке интервале времени цена будет вести себя только определённым поведением, под которое и затачивается стратегия.
И работать она будет только на этом участке.
Бытует мнение, что если отличная торговая стратегия/система широко распространяется среди трейдеров, то со временем она перестает работать? Верно?
Если да, то почему?
Бытует мнение, что если отличная торговая стратегия/система широко распространяется среди трейдеров, то со временем она перестает работать? Верно? Если да, то почему?
https://www.mql5.com/ru/forum/217272/5894097#comment_5894097
- 2017.10.12
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