Меняется ли со временем рынок? - страница 3
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может быть, лучше задать вопрос: В какой степени рынок случаен?
...
Сколько, или в какой степени, оценить просто. Берёте котировки и жмёте их зипом, в остатке будет несжимаемая те энтропийная информация.
Всё что ужалось имело зависимость.
Проблема в другом, рынок движется по сценарию задаваемому этой энтропийной информацией. По принципу эффекта бабочки.
А вот случайна она или является результатом, пусть очень сложных, но детерминированных процессов, об этом я ни у кого не читал.
Я больше склоняюсь к теории Хаоса в этом вопросе (но это всего лишь личные предпочтения, доказательств я ни у кого не видел).
- Нет.
- А если найду?
ps дежавю
Пользуемся общепринятым (понимаемым как есть))), пока нет костатации
А что Вам мешает его СКАЧАТЬ и ПРОВЕРИТЬ?... Или мое мнение так для Вас важно?
А если серьезно, то ни один инструмент, каким бы хорошим он не был, не может решить такие серьезные проблемы.
В этом случае подход стандартный:
1. Определить и сформулировать проблему,
2. Найти идею для реализации,
3. Подобрать набор инструментов,
4. Разработать алгоритм для применения этих инструментов и решения данной проблемы.
5. Тестирование и оптимизация полученного решения.
https://www.mql5.com/ru/forum/214172
Та не... рынки ни когда не меняются, они постоянно ходят туда и ходят сюда..... Что значит меняются??? Они постоянны. Они постоянно приводят депозиты в ноль... И в этом их главная постоянность. ИМХО.
Та не... рынки ни когда не меняются, они постоянно ходят туда и ходят сюда..... Что значит меняются???
Всё меняется. Вся Вселенная меняется.
Бытует мнение, что если отличная торговая стратегия/система широко распространяется среди трейдеров, то со временем она перестает работать? Верно? Если да, то почему?
да
да
Нет, и ещё раз нет. Рынок меняют не системы, а наоборот, систему развивают под рынок, и когда он в очередной раз меняется по экономическим и политическим причинам, то система начинает приносить убыток.
Бытует мнение, что если отличная торговая стратегия/система широко распространяется среди трейдеров, то со временем она перестает работать? Верно? Если да, то почему?
По той причине что закономерность видна не только вам, а со временем её обнаруживают многие, начинают торговать и меняют поведение цен что стратегия уже не работает.