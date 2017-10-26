Меняется ли со временем рынок? - страница 3

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Andrey Dik:

может быть, лучше задать вопрос: В какой степени рынок случаен?

...

Сколько, или в какой степени, оценить просто. Берёте котировки и жмёте их зипом, в остатке будет несжимаемая те энтропийная информация.

Всё что ужалось имело зависимость.

Проблема в другом, рынок движется по сценарию задаваемому этой энтропийной информацией. По принципу эффекта бабочки.

А вот случайна она или является результатом, пусть очень сложных, но детерминированных процессов, об этом я ни у кого не читал.

Я больше склоняюсь к теории Хаоса в этом вопросе (но это всего лишь личные предпочтения, доказательств я ни у кого не видел).

 
Andrew Petras:

- Нет.

- А если найду?

ps дежавю


Пользуемся общепринятым (понимаемым как есть))), пока нет костатации

 
Serqey Nikitin:

А что Вам мешает его СКАЧАТЬ и ПРОВЕРИТЬ?...  Или мое мнение так для Вас важно?


А если серьезно, то ни один инструмент, каким бы хорошим он не был, не может решить такие серьезные проблемы.


В этом случае подход стандартный:

1. Определить и сформулировать проблему,

2. Найти идею для реализации,

3. Подобрать набор инструментов,

4. Разработать алгоритм для применения этих инструментов и решения данной проблемы.

5. Тестирование и оптимизация полученного решения.

А как в тестере его можно проверить на перерисовку? Не подскажете?
 

https://www.mql5.com/ru/forum/214172


Очень часто говорят что "рынок меняется и что работало раньше уже не будет"
Очень часто говорят что "рынок меняется и что работало раньше уже не будет"
  • 2017.08.23
  • www.mql5.com
У меня простая ТС на 2 машках, и в свое время с помощью многих участников форума я написал для корзины простенького бота...
 

Та не... рынки ни  когда не меняются, они постоянно ходят туда и ходят сюда..... Что значит меняются??? Они постоянны. Они постоянно приводят депозиты в ноль... И в этом их главная постоянность. ИМХО.

 
Mihail Marchukajtes:

Та не... рынки ни  когда не меняются, они постоянно ходят туда и ходят сюда..... Что значит меняются???

Ну да, раз человек дышит, то воздух есть, а то что смог превышает все пределы - это уже не важно...
[Удален]  

Всё меняется. Вся Вселенная меняется.

 
Evgeny Gavrilov:
Бытует мнение, что если отличная торговая стратегия/система широко распространяется среди трейдеров, то со временем она перестает работать? Верно? Если да, то почему?

да
 
Dmitriy Ermolaev:

да

Нет, и ещё раз нет. Рынок меняют не системы, а наоборот, систему развивают под рынок, и когда он в очередной раз меняется по экономическим и политическим причинам, то система начинает приносить убыток. 

 
Evgeny Gavrilov:
Бытует мнение, что если отличная торговая стратегия/система широко распространяется среди трейдеров, то со временем она перестает работать? Верно? Если да, то почему?

По той причине что закономерность видна не только вам, а со временем её обнаруживают многие, начинают торговать и меняют поведение цен что стратегия уже не работает.

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