Индикаторы - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не поделитесь?)
Виноват, перед этим тестировал EURUSD и забыл спред исправить. Вот исправил, на моём счёте у фунта спред больше 10 только при новостях и ночью. Результаты немного похуже.
и вы умолчали на вопрос "зарабатываете ли вы на этом?". значит не зарабатываете.
если я не ошибаюсь, это вы недавно открывали ветку на форуме, что все надоело и нет мотивации для трейдинга. вряд ли бы трейдер, у которого хорошая система, такое бы писал.
Вас куда понесло?Может кто по теме ответит?Флудить не надо вы что дети малые....
и вы умолчали на вопрос "зарабатываете ли вы на этом?". значит не зарабатываете.
если я не ошибаюсь, это вы недавно открывали ветку на форуме, что все надоело и нет мотивации для трейдинга. вряд ли бы трейдер, у которого хорошая система, такое бы писал.
1) советник находится пока в стадии разработки(пока тестерный вариант для проверки идеи), на реале пока не проверялся. Возможно, что и тестерный грааль, время покажет.
2) вы меня с кем то спутали, ветку, в которой бы писал, "что всё надоело и нет мотивации для трейдинга" не открывал.
Я знаю, что индикатор TrendWave не перерисовывает. Он перерисовывает только на текущем баре (нулевом), а дальше (первом, втором баре) уже нет.