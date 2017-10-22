Индикаторы - страница 3

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Dmitriy Ermolaev:

Не поделитесь?)


[Удален]  
khorosh:

Виноват, перед этим тестировал EURUSD и забыл спред исправить. Вот исправил, на моём счёте у фунта спред больше 10 только при новостях и ночью. Результаты немного похуже.


ну так там может сделки и открываются на новостях и ночью. нужно тестировать в мт5 в режиме реальных тиков. а лучше на реале. скорее всего "тестерный грааль".

и вы умолчали на вопрос "зарабатываете ли вы на этом?". значит не зарабатываете.

если я не ошибаюсь, это вы недавно открывали ветку на форуме, что все надоело и нет мотивации для трейдинга. вряд ли бы трейдер, у которого хорошая система, такое бы писал.


 

Вас куда понесло?Может кто по теме ответит?Флудить не надо вы что дети малые....

 
Максим Дмитриев:
ну так там может сделки и открываются на новостях и ночью. нужно тестировать в мт5 в режиме реальных тиков. а лучше на реале. скорее всего "тестерный грааль".

и вы умолчали на вопрос "зарабатываете ли вы на этом?". значит не зарабатываете.

если я не ошибаюсь, это вы недавно открывали ветку на форуме, что все надоело и нет мотивации для трейдинга. вряд ли бы трейдер, у которого хорошая система, такое бы писал.


1) советник находится пока в стадии разработки(пока тестерный вариант для проверки идеи), на реале пока не проверялся. Возможно, что и тестерный грааль, время покажет.

2) вы меня с кем то спутали, ветку, в которой бы писал, "что всё надоело и нет мотивации для трейдинга" не открывал.

 

Я знаю, что индикатор TrendWave не перерисовывает. Он перерисовывает только на текущем баре (нулевом), а дальше (первом, втором баре) уже нет.

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