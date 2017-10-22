Индикаторы

Новый комментарий
 

Долго искал,по интернету но так что то и не нашел индикатор для автоматической торговли.Тоесть я свой робот подключаю к индикатору.Кто знает толковый  индикатор который не перересовывает для такой торговли.....кланиюсь в ноги.....

Что я использовал из стандарта...

Мувинг

Параболик

Айши

При тренде вроде норм,но рисует будь здоров..........

 

вот что значит рисует? 

рисует на текущем баре?

может запаздывает? 

Вы хотите индикатор, который сразу стрелку рисует? куда пойдет цена?


 
это не индикаторы "рисуют", это рынок "рисует"
 

Все эти рабочие, а то что робот будет ловить лосей. Так а что вы тогда хотите?

 
Mickey Moose:

Все эти рабочие, а то что робот будет ловить лосей. Так а что вы тогда хотите?


вот  я своему малому пару раз объяснил в детстве:

- "Хочешь купить вот ту игрушку?"

- "Хочу!"

- "Надо заработать деньги"

- "Но я же еще маленький?"

- "Если ты будешь трудиться, слушаться, учиться, я дам тебе денег на эту игрушку."


Конечно не всегда получается :-) Это же дети. Но он всегда старается быть послушным, читает учебники, учит стихи....

А я за это поощраю его игрушками. 


Теперь даже ребенок знает, что если УЧИТЬСЯ/РАБОТАТЬ, тогда можно получить то, что хотел. Но если ничего не делать, можно еще и звиздюлей отхватить. 

Так вот про рисующие индикаторы и автоматические системы. Ни один индикатор и ни одна система не даст Вам 100 % вход. Это лишь индикация и советы по поводу входа. 



 
Vladislav Andruschenko:



Так у меня дает 100% вход, почему это невозможно?

 
Mickey Moose:

Так у меня дает 100% вход, почему это невозможно?


почему ВЫ еще не купили землю? в том числе и MetaQuotes?

 

Не стоит тратить время на поиски какого-то супер-пупер индикатора. Лучше потратить время на обдумывание, как наиболее эффективно реализовать ТС и какую идею для этого использовать. Вот советник использует только обычную МА. Тест с 18.10.2016. ТФ М1. GBPUSD.


 
khorosh:

Не стоит тратить время на поиски какого-то супер-пупер индикатора. Лучше потратить время на обдумывание, как наиболее эффективно реализовать ТС и какую идею для этого использовать. Вот советник использует только обычную МА. Тест с 18.10.2016.



Не поделитесь?)

 
Vladislav Andruschenko:


почему ВЫ еще не купили землю? в том числе и MetaQuotes?


Уверены?
 
Dmitriy Ermolaev:

Уверены?

khorosh:

Не стоит тратить время на поиски какого-то супер-пупер индикатора. Лучше потратить время на обдумывание, как наиболее эффективно реализовать ТС и какую идею для этого использовать. Вот советник использует только обычную МА. Тест с 18.10.2016.



а есть реальный счет? тест на реальном счете? сколько вы на форексе?
123
Новый комментарий