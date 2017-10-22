Индикаторы
вот что значит рисует?
рисует на текущем баре?
может запаздывает?
Вы хотите индикатор, который сразу стрелку рисует? куда пойдет цена?
Все эти рабочие, а то что робот будет ловить лосей. Так а что вы тогда хотите?
Все эти рабочие, а то что робот будет ловить лосей. Так а что вы тогда хотите?
вот я своему малому пару раз объяснил в детстве:
- "Хочешь купить вот ту игрушку?"
- "Хочу!"
- "Надо заработать деньги"
- "Но я же еще маленький?"
- "Если ты будешь трудиться, слушаться, учиться, я дам тебе денег на эту игрушку."
Конечно не всегда получается :-) Это же дети. Но он всегда старается быть послушным, читает учебники, учит стихи....
А я за это поощраю его игрушками.
Теперь даже ребенок знает, что если УЧИТЬСЯ/РАБОТАТЬ, тогда можно получить то, что хотел. Но если ничего не делать, можно еще и звиздюлей отхватить.
Так вот про рисующие индикаторы и автоматические системы. Ни один индикатор и ни одна система не даст Вам 100 % вход. Это лишь индикация и советы по поводу входа.
Так у меня дает 100% вход, почему это невозможно?
Так у меня дает 100% вход, почему это невозможно?
почему ВЫ еще не купили землю? в том числе и MetaQuotes?
Не стоит тратить время на поиски какого-то супер-пупер индикатора. Лучше потратить время на обдумывание, как наиболее эффективно реализовать ТС и какую идею для этого использовать. Вот советник использует только обычную МА. Тест с 18.10.2016. ТФ М1. GBPUSD.
Не стоит тратить время на поиски какого-то супер-пупер индикатора. Лучше потратить время на обдумывание, как наиболее эффективно реализовать ТС и какую идею для этого использовать. Вот советник использует только обычную МА. Тест с 18.10.2016.
Не поделитесь?)
почему ВЫ еще не купили землю? в том числе и MetaQuotes?
Уверены?
Уверены?
Не стоит тратить время на поиски какого-то супер-пупер индикатора. Лучше потратить время на обдумывание, как наиболее эффективно реализовать ТС и какую идею для этого использовать. Вот советник использует только обычную МА. Тест с 18.10.2016.
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Долго искал,по интернету но так что то и не нашел индикатор для автоматической торговли.Тоесть я свой робот подключаю к индикатору.Кто знает толковый индикатор который не перересовывает для такой торговли.....кланиюсь в ноги.....
Что я использовал из стандарта...
Мувинг
Параболик
Айши
При тренде вроде норм,но рисует будь здоров..........