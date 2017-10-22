Индикаторы - страница 2

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Vladislav Andruschenko:


почему ВЫ еще не купили землю? в том числе и MetaQuotes?


потому что я не зарабатываю на трейдинге. Просто счет. Просто 100% удачных входов.

 
Mickey Moose:

потому что я не зарабатываю на трейдинге. Просто счет. Просто 100% удачных входов.


а. ну ладно. 

а в чем смысл жизни? 

я про то, может у Вас просто уже итак все деньги  мира, и трейдинг для Вас просто, чтобы отвлечься? 


можете не отвечать. 

[Удален]  
khorosh:

Не стоит тратить время на поиски какого-то супер-пупер индикатора. Лучше потратить время на обдумывание, как наиболее эффективно реализовать ТС и какую идею для этого использовать. Вот советник использует только обычную МА. Тест с 18.10.2016. ТФ М1. GBPUSD.


вы зарабатываете на этом?

... что-то я таких графиков в сервисе сигналов не видел. такое бывает только в тестере.

 
Максим Дмитриев:

вы зарабатываете на этом?

... что-то я таких графиков в сервисе сигналов не видел. такое бывает только в тестере.


человек сказал, ему деньги не нужны. у него другой смысл жизни(наверно)

[Удален]  
Vladislav Andruschenko:


человек сказал, ему деньги не нужны. у него другой смысл жизни(наверно)


я к хорошу.

 
Vladislav Andruschenko:


а. ну ладно. 

а в чем смысл жизни? 

я про то, может у Вас просто уже итак все деньги  мира, и трейдинг для Вас просто, чтобы отвлечься? 


можете не отвечать. 


 
Mickey Moose:

потому что я не зарабатываю на трейдинге. Просто счет. Просто 100% удачных входов.


 
khorosh:

Не стоит тратить время на поиски какого-то супер-пупер индикатора. Лучше потратить время на обдумывание, как наиболее эффективно реализовать ТС и какую идею для этого использовать. Вот советник использует только обычную МА. Тест с 18.10.2016. ТФ М1. GBPUSD.



Со спредом 5 на 5-знаке? Это шулерство!

 
Yury Kirillov:

Со спредом 5 на 5-знаке? Это шулерство!

Виноват, перед этим тестировал EURUSD и забыл спред исправить. Вот исправил, на моём счёте у фунта спред больше 10 только при новостях и ночью. Результаты немного похуже.


 
khorosh:

Виноват, перед этим тестировал EURUSD и забыл спред исправить. Вот исправил, на моём счёте у фунта спред больше 10 только при новостях и ночью. Результаты немного похуже.



Чтобы видеть более-менее реальную картину, всегда в тестере надо ставить спред помноженный на два.

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