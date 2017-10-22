Индикаторы - страница 2
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почему ВЫ еще не купили землю? в том числе и MetaQuotes?
потому что я не зарабатываю на трейдинге. Просто счет. Просто 100% удачных входов.
потому что я не зарабатываю на трейдинге. Просто счет. Просто 100% удачных входов.
а. ну ладно.
а в чем смысл жизни?
я про то, может у Вас просто уже итак все деньги мира, и трейдинг для Вас просто, чтобы отвлечься?
можете не отвечать.
Не стоит тратить время на поиски какого-то супер-пупер индикатора. Лучше потратить время на обдумывание, как наиболее эффективно реализовать ТС и какую идею для этого использовать. Вот советник использует только обычную МА. Тест с 18.10.2016. ТФ М1. GBPUSD.
вы зарабатываете на этом?
... что-то я таких графиков в сервисе сигналов не видел. такое бывает только в тестере.
вы зарабатываете на этом?
... что-то я таких графиков в сервисе сигналов не видел. такое бывает только в тестере.
человек сказал, ему деньги не нужны. у него другой смысл жизни(наверно)
человек сказал, ему деньги не нужны. у него другой смысл жизни(наверно)
я к хорошу.
а. ну ладно.
а в чем смысл жизни?
я про то, может у Вас просто уже итак все деньги мира, и трейдинг для Вас просто, чтобы отвлечься?
можете не отвечать.
потому что я не зарабатываю на трейдинге. Просто счет. Просто 100% удачных входов.
Не стоит тратить время на поиски какого-то супер-пупер индикатора. Лучше потратить время на обдумывание, как наиболее эффективно реализовать ТС и какую идею для этого использовать. Вот советник использует только обычную МА. Тест с 18.10.2016. ТФ М1. GBPUSD.
Со спредом 5 на 5-знаке? Это шулерство!
Со спредом 5 на 5-знаке? Это шулерство!
Виноват, перед этим тестировал EURUSD и забыл спред исправить. Вот исправил, на моём счёте у фунта спред больше 10 только при новостях и ночью. Результаты немного похуже.
Виноват, перед этим тестировал EURUSD и забыл спред исправить. Вот исправил, на моём счёте у фунта спред больше 10 только при новостях и ночью. Результаты немного похуже.
Чтобы видеть более-менее реальную картину, всегда в тестере надо ставить спред помноженный на два.