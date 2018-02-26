Обновленные торговые сигналы для MetaTrader 5 - страница 4
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Они и раньше были скрыты, но были видны величины профита.
Парсил CSV и получал полное совпадение с балансом на сайте. Теперь баланс на сайте и CSV-данные полностью не совпадают.
Просьба вернуть, как было раньше, когда не было видно времени открытия/закрытия и других подробностей свежих закрытий, но была видна величина профита.Величины профита в Истории торгов нужны для подсчета Gain хотя бы.
Скрывают же не для того, чтобы видно было, а чтобы не видно было..
Теперь провайдерам-долгосрочникам (и не только) удобнее и спокойнее будет пользоваться сервисом (а значит сервис будет привлекательнее для них), а то ранее все открытые позиции вычислялись относительно просто через величину плавающего профита.Так что респект МК за обновление.
Скрывают же не для того, чтобы видно было, а чтобы не видно было..
Теперь провайдерам-долгосрочникам (и не только) удобнее и спокойнее будет пользоваться сервисом (а значит сервис будет привлекательнее для них), а то ранее все открытые позиции вычислялись относительно просто через величину плавающего профита.Так что респект МК за обновление.
Речь про историю.
Речь про историю.
Из нашего сервиса массово на протяжении долгого периода таскали данные как отдельные трейдеры, так и сторонние сервисы. Аналогичная ситуация была и во фрилансе.
Мы долго на это закрывали глаза, но сейчас блокируем эти возможности.
Из истории тоже в рилтайме все копировали без проблем.
Речь про историю.
на сколько я вижу скрыт последний день в истории (наверное последний), но остальное-то, для анализа, доступно, чтобы понять что там торгует Провайдер
Из истории тоже в рилтайме все копировали без проблем.
Если текущие позиции полностью скрыты, а в истории видны ТОЛЬКО профиты, то как это возможно скопировать?
Красное скрыто (за текущие сутки), зеленое - открыто. Никакой копир ничего сделать не сможет.
Для чего так необходимы, пусть даже только профиты, но именно за последние сутки? Чем не устраивают предпоследние сутки и ранее до начала времен?
Для чего так необходимы, пусть даже только профиты, но именно за последние сутки? Чем не устраивают предпоследние сутки и ранее до начала времен?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обновленные торговые сигналы для MetaTrader 5
fxsaber, 2017.10.23 11:34
Парсил CSV и получал полное совпадение с балансом на сайте. Теперь баланс на сайте и CSV-данные полностью не совпадают.Величины профита в Истории торгов нужны для подсчета Gain хотя бы.
Это из самого простого. Если строить свои рейтинги, смотреть корреляции между Сигналами и прочее и прочее, то CSV по профитам должен быть актуальным.
Очень много скальперов, которые порождают в сутки десяток-другой сделок. В общем, может быть нормальный кастомный MQL-инструментарий по Сигналам, при этом провайдер будет защищен от несанкицонированного копирования сигналов.
Несанкционированное копирование легко делается через единственную подписку. И тут ничего разработчики сделать не могут по определению.
С первого взгляда очень понравился дизайн. Талантливо сделано.
Несанкционированное копирование легко делается через единственную подписку. И тут ничего разработчики сделать не могут по определению.