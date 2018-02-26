Обновленные торговые сигналы для MetaTrader 5 - страница 4

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Платный сигнал: детали сделок за последний день скрытыПодпишитесь, чтобы видеть всю информацию.

Они и раньше были скрыты, но были видны величины профита.

Парсил CSV и получал полное совпадение с балансом на сайте. Теперь баланс на сайте и CSV-данные полностью не совпадают.

Просьба вернуть, как было раньше, когда не было видно времени открытия/закрытия и других подробностей свежих закрытий, но была видна величина профита.

Величины профита в Истории торгов нужны для подсчета Gain хотя бы.
[Удален]  

Скрывают же не для того, чтобы видно было, а чтобы не видно было.. 

Теперь провайдерам-долгосрочникам (и не только) удобнее и спокойнее будет пользоваться сервисом (а значит сервис будет привлекательнее для них), а то ранее все открытые позиции вычислялись относительно просто через величину плавающего профита.

Так что респект МК за обновление.
Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
 
Aleksandr Volotko:

Скрывают же не для того, чтобы видно было, а чтобы не видно было.. 

Теперь провайдерам-долгосрочникам (и не только) удобнее и спокойнее будет пользоваться сервисом (а значит сервис будет привлекательнее для них), а то ранее все открытые позиции вычислялись относительно просто через величину плавающего профита.

Так что респект МК за обновление.

Речь про историю.

 
fxsaber:

Речь про историю.

Из нашего сервиса массово на протяжении долгого периода таскали данные как отдельные трейдеры, так и сторонние сервисы. Аналогичная ситуация была и во фрилансе.

Мы долго на это закрывали глаза, но сейчас блокируем эти возможности.

Из истории тоже в рилтайме все копировали без проблем.

[Удален]  
fxsaber:

Речь про историю.

на сколько я вижу скрыт последний день в истории (наверное последний), но остальное-то, для анализа, доступно, чтобы понять что там торгует Провайдер

 
Renat Fatkhullin:

Из истории тоже в рилтайме все копировали без проблем.

Если текущие позиции полностью скрыты, а в истории видны ТОЛЬКО профиты, то как это возможно скопировать?

Красное скрыто (за текущие сутки), зеленое - открыто. Никакой копир ничего сделать не сможет.

[Удален]  

Для чего так необходимы, пусть даже только профиты, но именно за последние сутки? Чем не устраивают предпоследние сутки и ранее до начала времен?

 
Aleksandr Volotko:

Для чего так необходимы, пусть даже только профиты, но именно за последние сутки? Чем не устраивают предпоследние сутки и ранее до начала времен?

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Обновленные торговые сигналы для MetaTrader 5

fxsaber, 2017.10.23 11:34

Парсил CSV и получал полное совпадение с балансом на сайте. Теперь баланс на сайте и CSV-данные полностью не совпадают.

Величины профита в Истории торгов нужны для подсчета Gain хотя бы.

Это из самого простого. Если строить свои рейтинги, смотреть корреляции между Сигналами и прочее и прочее, то CSV по профитам должен быть актуальным.

Очень много скальперов, которые порождают в сутки десяток-другой сделок. В общем, может быть нормальный кастомный MQL-инструментарий по Сигналам, при этом провайдер будет защищен от несанкицонированного копирования сигналов.

Несанкционированное копирование легко делается через единственную подписку. И тут ничего разработчики сделать не могут по определению.

 

С первого взгляда очень понравился дизайн. Талантливо сделано.

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fxsaber:

Несанкционированное копирование легко делается через единственную подписку. И тут ничего разработчики сделать не могут по определению.

Ну на сей счёт, полагаю, никто иллюзий и не питал особо. Решение возможно только вне сервиса Сигналов. Везде свои плюсы и минусы имеются.
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