Обновленные торговые сигналы для MetaTrader 5 - страница 6
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ПРИМИТЕ МЕРЫ. Уберите https://www.mql5.com/ru/signals/349071, это же левый сигнал, который сейчас будет собирать подписчиков, которые должны распределяться по настоящим сигналам, Рашид в какой то другой ветке обещал принять меры, меры не принялись. Так же как и https://www.mql5.com/en/signals/321707, от этого брокера провайдер собрал 600 подписчиков, а подписчики не шли к другим, а шли к фейку, потому что прирост 55000+ и 14000+. Уважаемая администрация, вы растеряете ПОДПИСЧИКОВ и вы растеряете нормальных ПРОВАЙДЕРОВ. Убирайте этого человека или хотя бы сделайте серым в истории его доходы, уберите его прирост. Это вредит вашему сервису и другим провайдерам. (Разместив ссылку на сигнал нарушения нет, так как это фейковый сигнал).
В истории есть сделки объем которых был не возможен при средствах на тот момент? Если вы не хотите удалять этот волшебный сигнал, сделайте серым его прежнюю доходность.
Мы проходили такие истории не однократно, подписчики идут к волшебникам, а не к провайдерам которые работаю!!!
После редизайна подобные запросы https://www.mql5.com/ru/signals/mt4?filter=GrandCapital-Server (фильтры с ссылок по брокерам) не работают!!!
После редизайна подобные запросы https://www.mql5.com/ru/signals/mt4?filter=GrandCapital-Server (фильтры с ссылок по брокерам) не работают!!!
Спасибо. Исправим
Что имеется в виду? Проверил в в 1653 билде такой скрипт:
Результаты:
Запустил ваш код. Также билд 1653.
Запустил ваш код. Также билд 1653.
Попробуйте закрыть терминал и удалить файл signals.dat из папки <каталог терминала>\Bases\signals. Затем запустить терминал, дождаться появления Сигналов на витрине и запустить скрипт.
Попробуйте закрыть терминал и удалить файл signals.dat из папки <каталог терминала>\Bases\signals. Затем запустить терминал, дождаться появления Сигналов на витрине и запустить скрипт.
Да. Теперь всё работает. Спасибо.
Что-то с расчётом "надёжности" явно не то -- как пример сигнала со 100% надёжности:
-- просадка 17,35%
-- срок жизни сигнала 5 месяцев
-- замониторен сигнал с октября 2017 г. (один месяц мониторинга)
Так понимаю, просадка считается только с момента мониторинга -- т.е. если за октябрь с приростом 8% была просадка 17% -- то какая просадка была при приросте 158%?
Да,странно как-то надёжность считается.
Я так понимаю в основном по показателю загруженности депозита,но вот вопрос учитывается ли при этом плечо?
И судя по всему просадка не играет роли.Если применить фильтр то в первых рядах по надёжности(с 100%) можно найти сигналы с 75.49% просадкой.
Я бы лучше ввела такую формулу:
Экспонента Максимальной просадка в пунктах * (Максимальный лот который использовался/Mинимальный лот на счёте) (которые были за всё время на счёте) делённое на кол-во сделок*(кол-во дней жизни с каким-то коэффииентом Х)
И чем это значение меньше-тем лучше, мне кажется смысла будет больше.
Да,странно как-то надёжность считается.
Я так понимаю в основном по показателю загруженности депозита,но вот вопрос учитывается ли при этом плечо?
И судя по всему просадка не играет роли.Если применить фильтр то в первых рядах по надёжности(с 100%) можно найти сигналы с 75.49% просадкой.
Я бы лучше ввела такую формулу:
Экспонента Максимальной просадка в пунктах * (Максимальный лот который использовался/Mинимальный лот на счёте) (которые были за всё время на счёте) делённое на кол-во сделок*(кол-во дней жизни с каким-то коэффииентом Х)
И чем это значение меньше-тем лучше, мне кажется смысла будет больше.
Что-то с расчётом "надёжности" явно не то -- как пример сигнала со 100% надёжности:
-- просадка 17,35%
-- срок жизни сигнала 5 месяцев
-- замониторен сигнал с октября 2017 г. (один месяц мониторинга)
Так понимаю, просадка считается только с момента мониторинга -- т.е. если за октябрь с приростом 8% была просадка 17% -- то какая просадка была при приросте 158%?
Не стоит обращать на какую то там мифическую надежность , которая непонятно как считается.
Не опубликован алгоритм , значит показатель нужно отправить в "топку"...
Я просто не обращаю внимание на этот показатель.
а в чём спорность логики?
Нужно понимать, что процент прироста берётся от самого баланса.
К примеру, что бы сделать 100%й прирост с баланса в $100 - нужно наторговать $100.
А что бы сделать 100%й прирост с баланса в $1 - нужно наторговать всего $1.
Поэтому когда мы смотрим на статистику (на шапку), то при виде "аномально" высокого прироста, мы должны понимать, что это возможно счет, стартовавший с малым капиталом. Всё что остается - это кликнуть и посмотреть. В конце концов, значение прироста является вполне объективным.
Таким образом, можно подвергнуть сомнениям ваше заключение, что чем меньше процент прироста, тем менее рискованная тактика ведения торгов.
Как видно из примера, процент прироста - это всего лишь "косвенный" показатель того, насколько успешно происходит прирост капитала...
Опять же, надо понимать что "исторически экстремальная" просадка так и останется в статистике навсегда. Это значение может быть изменено только в случае ещё большей экстремальной просадки. Но меньшей она уже никогда значиться не будет для замонеторенного счета. При этом нужно смотреть на саму кривую баланс\средства. Чтобы в большей части времени кривая средств не уходила далеко вниз от кривой баланса. А та просадка, которая когда то была зафиксирована в виде 90% (или больше), она возможно была в период, когда капитал был слишком мал. А значит любая внушительная просадка для малого капитала может обернуться фиксацией этого значения в экстремальном выражении. При старте с малым депозитом не мудрено получить просадку в 99%... При этом если счет восстановился и ушел в рост, это значение просадки в 99% никуда никогда не исчезнет. Так и будет значиться в статистике. Поэтому смотреть нужно на кривые баланс\средства.