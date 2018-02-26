Обновленные торговые сигналы для MetaTrader 5 - страница 3
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Что вы вкладываете в понятие "при прочих равных"? Допустим два трейдера торгуют по одной и той же ТС, одинаковыми объёмами, но у первого входы/выходы точнее, а значит и сделки более прибыльные. Значит у него риск больше, а надёжность ниже? Где логика?
Показателем риска могут быть только объёмы сделок, либо волатильность эквити. А прирост - это лишь косвенное представление о волатильности, но он не даёт обратной логической связи. Низкий прирост не означает низкого риска.
Прирост -- это результат торговли. И не важно за счёт чего он достигнут.
В нашем контексте говорится, что если за равный промежуток времени -- одна ТС дала больший прирост чем вторая -- значит надёжность первой ТС ниже чем второй (при прочих равных условиях).
Поскольку показатель "надежность" интегральный -- он учитывает ещё и другие факторы, не только прирост.
Но прирост учитывается именно так: чем выше прирост, тем выше риски, тем ниже надёжность.
Прирост -- это результат торговли. И не важно за счёт чего он достигнут.
В нашем контексте говорится, что если за равный промежуток времени -- одна ТС дала больший прирост чем вторая -- значит надёжность первой ТС ниже чем второй (при прочих равных условиях).
Поскольку показатель "надежность" интегральный -- он учитывает ещё и другие факторы, не только прирост.
Но прирост учитывается именно так: чем выше прирост, тем выше риски, тем ниже надёжность.
А как вы вообще себе представляете, чтобы "при прочих равных" был различный прирост? Если все остальные показатели равны, то значит и прирост будет тоже одинаковый. Т.е. результаты торговли двух систем не могут отличаться лишь приростом.
Мы обсуждаем показатель "надежность" -- этот показатель интегральный и складывается из ряда показателей.
Чтобы понять как влияет изменение "прироста" на изменение "надёжности" -- мы принимаем равными (говорят "при прочих равных условиях") изменение всех остальных показателей (что учитываются при расчёте "надёжности").
Мы обсуждаем показатель "надежность" -- этот показатель интегральный и складывается из ряда показателей.
Чтобы понять как влияет изменение "прироста" на изменение "надёжности" -- мы принимаем равными (говорят "при прочих равных условиях") изменение всех остальных показателей (что учитываются при расчёте "надёжности").
Т.е. равными принимается ИЗМЕНЕНИЕ показателей, а не сами показатели? Ранее об этом нигде не звучало. Изменение какое: в пропорции?
Давайте пока термин "надёжность" опустим, т.к. это ёмкое понятие, требующее уточнения, к чему именно оно применяется. А будем говорить о риске - ваши исходные суждения строились именно на этом понятии.
Большая загрузка депозита или огромные месячные проценты прироста ведут к сливу счета.
А Функции Управления сигналами не починили?
Marat Khabiev, 2017.10.20 15:54
Добрый день, уважаемые пользователи и администрация сервиса.
Администрация сервиса сигналов немного перестаралась вот следующие замечания.
1. Скрыта информация об открытых сделках. Это абсолютно лишние решение, подписчики хотят видит количество позиция сейчас, оценивают это в течении нескольких дней перед тем как выбрать кого копировать. Если вы решили скрыть информацию для увеличения регистраций на сайте, это решение не поможет, уберите другие ошибки.
2. ПРИМИТЕ МЕРЫ. Уберите https://www.mql5.com/ru/signals/349071, это же левый сигнал, который сейчас будет собирать подписчиков, которые должны распределяться по настоящим сигналам, Рашид в какой то другой ветке обещал принять меры, меры не принялись. Так же как и https://www.mql5.com/en/signals/321707, от этого брокера провайдер собрал 600 подписчиков, а подписчики не шли к другим, а шли к фейку, потому что прирост 55000+ и 14000+. Уважаемая администрация, вы растеряете ПОДПИСЧИКОВ и вы растеряете нормальных ПРОВАЙДЕРОВ. Убирайте этого человека или хотя бы сделайте серым в истории его доходы, уберите его прирост. Это вредит вашему сервису и другим провайдерам. (Разместив ссылку на сигнал нарушения нет, так как это фейковый сигнал).
3. Ранее нажимаю на ссылку с брокерам формировалась страница с сигналами этого брокера, после изменение дизайна теперь так не работает!!!
Выскажу свое мнение (Не в обиду):
Более бесполезного разбазаривания места на главной странице сигналов сложно придумать. Как Вы умудрились так размазать несколько сигналов на весь 24 экран ума не приложу.
это 15 монитор
СЕО шники в один голос говорят что на первой странице должен быть максимум а тут два сигнала и те не все видны.
это 24
А можно указывать точную дату начала торговли (вернее открытия счета)?
А то информация «Прирост с 2017» мало информативна. )
Также это может помочь для автоматизированного расчета кэшфлоу...
Спасибо!
А почему два пустых последних сообщения?
Ну вот и к вам пришло оно - какое было в англ части. Теперь у нас не будет, а будет у вас.
В кит части оно пока нее пришло.
[шутка]
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Локовое совершенство
Sergey Golubev, 2017.10.23 11:27
Убрал пустые посты (видно делались в момент обновления сайта).
Для информации.