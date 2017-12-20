Как организовать минимальный пинг? Торговый сервер в Лондоне - страница 6

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Ivan Butko:





Со смарта на ВПС - такой мазохизм

М...да. Такого ещё не встречал.....

 
Ivan Butko:


у меня в одном дата-центре стоят, тоже Амазон, но пинги поболее. Хотя, для МТ* эти миллисекунды, как мертвому припарки, тормоза в сотни мс все равно на стороне серверов.


 
Aidas Geguzis:

М...да. Такого ещё не встречал.....


А чего, если давно под все платформы есть RDC. Помнится, даже под ныне покойную Симбиан он был.
 
Aidas Geguzis:

Получается что 0,89 миллисекунд это 890 микросекунд. 

Что то совсем не реально.

Поиграйтесь броузером в сервисе VPS  на нашем сайте.

Там сотни серверов имеют пинг на уровне миллисекунды и ниже. Для этого мы и создавали свой сервис.

 

А зачем пинг 1мс ?  Какой в этом прок ?

Собственно, не раз тут сказано - основная задержка на стороне сервера.

Плюс - кто бы показал мне ТС, которая бы при пинге 1мс - была бы жутко профитной, а при пинге 10мс - жутко убыточной ?

 
George Merts:

А зачем пинг 1мс ?  Какой в этом прок ?

Собственно, не раз тут сказано - основная задержка на стороне сервера.

Плюс - кто бы показал мне ТС, которая бы при пинге 1мс - была бы жутко профитной, а при пинге 10мс - жутко убыточной ?


Импульсный скальпинг на дистанции

 

Прошу добавить 

ENUM_TERMINAL_INFO_STRING

Идентификатор

Описание

Тип свойства

TERMINAL_SERVER_POINT

Название точки подключения к торговому серверу

string


Чтобы в такой ситуации


Так отрабатывало

Print(TerminalInfoString(TERMINAL_SERVER_POINT)); // MainAccessServer
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала
  • www.mql5.com
Идентификаторы для получения информации о клиентском терминале функциями TerminalInfoInteger() и TerminalInfoString(). В качестве параметра эти функции принимают значения из перечислений ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER и ENUM_TERMINAL_INFO_STRING соответственно. Знание этого параметра позволяет задавать размеры графических объектов таким...
 

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Как организовать минимальный пинг? Торговый сервер в Лондоне

fxsaber, 2017.11.14 14:20

На тему пинга и сравнения платформ


И я совсем не уверен, что в MT5 в реал-тайме не было зависания на секунду в том же месте, т.к. нет данных. А в тиковой истории, конечно, все идеально.


ЗЫ Надо писать проверочный советник для MT5, не тормозит ли реал-тайм. Сходу пока не очевидно, как это грамотно сделать.

Не весело - https://www.mql5.com/ru/code/19422

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  • 2017.11.16
  • fxsaber
  • www.mql5.com
Для торговли важным параметром является актуальность текущей цены. На него влияет множество факторов, самый популярный из которых - сетевой пинг между терминалом и торговым сервером. Но часто из виду упускается другой параметр: так называемый "внутренний пинг терминала" - дополнительный лаг котировок внутри самого терминала (платформы). Даже...
 

При пересканировании не выбирается лучшая точка


 

Смотрите на зеленые значки качества, а не только пинги.

Выбор идет по интегральному показателю качества точки, а не по пингу. Плюс брокер управляет приоритетами точек, что часто только ухудшает автоматический выбор.

Выбор только по пингу чреват большими проблемами в итоге. Это уже много раз видели на практике.
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