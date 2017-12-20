Как организовать минимальный пинг? Торговый сервер в Лондоне - страница 6
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Со смарта на ВПС - такой мазохизм
М...да. Такого ещё не встречал.....
у меня в одном дата-центре стоят, тоже Амазон, но пинги поболее. Хотя, для МТ* эти миллисекунды, как мертвому припарки, тормоза в сотни мс все равно на стороне серверов.
М...да. Такого ещё не встречал.....
А чего, если давно под все платформы есть RDC. Помнится, даже под ныне покойную Симбиан он был.
Получается что 0,89 миллисекунд это 890 микросекунд.
Что то совсем не реально.
Поиграйтесь броузером в сервисе VPS на нашем сайте.
Там сотни серверов имеют пинг на уровне миллисекунды и ниже. Для этого мы и создавали свой сервис.
А зачем пинг 1мс ? Какой в этом прок ?
Собственно, не раз тут сказано - основная задержка на стороне сервера.
Плюс - кто бы показал мне ТС, которая бы при пинге 1мс - была бы жутко профитной, а при пинге 10мс - жутко убыточной ?
А зачем пинг 1мс ? Какой в этом прок ?
Собственно, не раз тут сказано - основная задержка на стороне сервера.
Плюс - кто бы показал мне ТС, которая бы при пинге 1мс - была бы жутко профитной, а при пинге 10мс - жутко убыточной ?
Импульсный скальпинг на дистанции
Прошу добавить
ENUM_TERMINAL_INFO_STRING
Идентификатор
Описание
Тип свойства
TERMINAL_SERVER_POINT
Название точки подключения к торговому серверу
string
Чтобы в такой ситуации
Так отрабатывало
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Как организовать минимальный пинг? Торговый сервер в Лондоне
fxsaber, 2017.11.14 14:20
На тему пинга и сравнения платформ
И я совсем не уверен, что в MT5 в реал-тайме не было зависания на секунду в том же месте, т.к. нет данных. А в тиковой истории, конечно, все идеально.
ЗЫ Надо писать проверочный советник для MT5, не тормозит ли реал-тайм. Сходу пока не очевидно, как это грамотно сделать.
Не весело - https://www.mql5.com/ru/code/19422
При пересканировании не выбирается лучшая точка
Смотрите на зеленые значки качества, а не только пинги.
Выбор идет по интегральному показателю качества точки, а не по пингу. Плюс брокер управляет приоритетами точек, что часто только ухудшает автоматический выбор.Выбор только по пингу чреват большими проблемами в итоге. Это уже много раз видели на практике.