Как организовать минимальный пинг? Торговый сервер в Лондоне - страница 5
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На тему пинга и сравнения платформ
И я совсем не уверен, что в MT5 в реал-тайме не было зависания на секунду в том же месте, т.к. нет данных. А в тиковой истории, конечно, все идеально.
ЗЫ Надо писать проверочный советник для MT5, не тормозит ли реал-тайм. Сходу пока не очевидно, как это грамотно сделать.
Значит от метаквот самый лучший.. будем думать, спасибо
Вы думаете, у МК сои хостинг-центры по всему миру ? ))))) Арендуют у крупных хостеров, как все смертные. У меня пинг VPS - сервер в Лондоне 6 мс
Вы думаете, у МК сои хостинг-центры по всему миру ? ))))) Арендуют у крупных хостеров, как все смертные. У меня пинг VPS - сервер в Лондоне 6 мс
И что странно, у всех пинг больше секунды.
А что самое забавное - только что подключил бесплатно на год ВПС от Амазон.... пинг 0,89 мс
И что странно, у всех пинг больше секунды.
А что самое забавное - только что подключил бесплатно на год ВПС от Амазон.... пинг 0,89 мс
Вы ничего не путаете?
Пинг 0,89 мс?
Вы ничего не путаете?
Пинг 0,89 мс?
Серьёзно!
10 мс DemoUK
1,1 мс Live1
0,89 мс Live2)))
Амазон там за стенкой у Тикмила стоит, походу)
Вы ничего не путаете?
Пинг 0,89 мс?
скриншот в студию!
скриншот в студию!
Сразу хотел прилепить, да не дома.
Сейчас, может через смартфон получится
Сразу хотел прилепить, да не дома.
Сейчас, может через смартфон получится
Получается что 0,89 миллисекунд это 890 микросекунд.
Что то совсем не реально.
Получается что 0,89 миллисекунд это 890 микросекунд.
Что то совсем не реально.
Угу, время для локалки. Как вариант, VPS и сервер и правда стоят рядом в одном дата-центре и общаются через локалку.
скриншот в студию!
Со смарта на ВПС - такой мазохизм