Как организовать минимальный пинг? Торговый сервер в Лондоне - страница 5

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На тему пинга и сравнения платформ


И я совсем не уверен, что в MT5 в реал-тайме не было зависания на секунду в том же месте, т.к. нет данных. А в тиковой истории, конечно, все идеально.


ЗЫ Надо писать проверочный советник для MT5, не тормозит ли реал-тайм. Сходу пока не очевидно, как это грамотно сделать.

 
Ivan Butko:

Значит от метаквот самый лучший.. будем думать, спасибо



Вы думаете, у МК сои хостинг-центры по всему миру ? ))))) Арендуют у крупных хостеров, как все смертные. У меня пинг VPS - сервер в Лондоне 6 мс
 
Alexey Volchanskiy:

Вы думаете, у МК сои хостинг-центры по всему миру ? ))))) Арендуют у крупных хостеров, как все смертные. У меня пинг VPS - сервер в Лондоне 6 мс

И что странно, у всех пинг больше секунды. 

А что самое забавное - только что подключил бесплатно на год ВПС от Амазон.... пинг 0,89 мс

 
Ivan Butko:

И что странно, у всех пинг больше секунды. 

А что самое забавное - только что подключил бесплатно на год ВПС от Амазон.... пинг 0,89 мс

Вы ничего не путаете?

Пинг 0,89 мс?

 
Aidas Geguzis:

Вы ничего не путаете?

Пинг 0,89 мс?


Серьёзно! 

10 мс DemoUK

1,1 мс Live1

0,89 мс Live2)))

Амазон там за стенкой у Тикмила стоит, походу)

 
Aidas Geguzis:

Вы ничего не путаете?

Пинг 0,89 мс?


скриншот в студию!
 
Alexey Volchanskiy:

скриншот в студию!

Сразу хотел прилепить, да не дома. 

Сейчас, может через смартфон получится

 
Ivan Butko:

Сразу хотел прилепить, да не дома. 

Сейчас, может через смартфон получится


Получается что 0,89 миллисекунд это 890 микросекунд. 

Что то совсем не реально.

 
Aidas Geguzis:

Получается что 0,89 миллисекунд это 890 микросекунд. 

Что то совсем не реально.


Угу, время для локалки. Как вариант, VPS и сервер и правда стоят рядом в одном дата-центре и общаются через локалку.
 
Alexey Volchanskiy:

скриншот в студию!





Со смарта на ВПС - такой мазохизм
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