Обновление сервиса сигналы, как вам?
- Отлично
- Нормально
- Не знаю...
Опрос:
Вы не против чтобы ...?
Да - не против.
Нет - не против.
А где-же выбор в опросе?
Мне сначало стало интересно, но особого внимания не обратил, сделали блоками, ну и что подумал я..
Сегодня решил более подробно вглянуться, увидел алготрейдинг в процентах. Теперь догнал, как это поможет оценить сигнал при подписке или покупке продукта.
Как? Читал отзывы об одном продукте. Один пишет, что он не только торгует в убыток, так он еще и руками закрывает ордера.. Ну откуда бы ему знать, ну можно догадаться конечно, но ни где это не увиишь.
Смотрю на этот сигнал и вижу ~70%, у полностью автоматического робота, почему? Потому что, тот кто транслирует сигнал, вмешивается в торговлю роботом выставленным на продажу для улучшения статистики и превлечения большего интереса. Наверное % алготрейдинга должен быть выше 90-95% может и все 99% как у некоторых сигналов, но не 70%.
Теперь как определить, что вы подписались на сигнал трейдера, который работает своими руками, а не чужими? Все верно, снова % алготрейдинга. Я не знаю пока как точно расчитать этот процент, в пределах нормы, но уверен то он должен быть не более 70%, к примеру можно прицепить к графику эксперта который бы тралил, закрывал позиции, выставлял SL,TP, или же полностью использовать панель... А результат алготрейдинга не известно какой бы получился.
В общем в таком направлении идум мои мысли? Что скажете уважаемые?)
Опрос:
Вы не против чтобы ...?
Да - не против.
Нет - не против.
А где-же выбор в опросе?
Хахаха) Да не против и нет не против, хороший пример!
Какие варианты еще добавить?
Хахаха) Да не против и нет не против, хороший пример!
Какие варианты еще добавить?
Уже ничего не добавите, опрос не измените.
Администрация ответил: "развивать дизайн еще будем, это не конец"
По процентам: вот процент, бот торгует сам, никаких вмешательств
Уже ничего не добавите, опрос не измените.
Администрация ответил: "развивать дизайн еще будем, это не конец"
По процентам: вот процент, бот торгует сам, никаких вмешательств
Уже понял.
Отлично.
Это да, а есть сигналы где написанно в описании что торгует робот 100%, а в статистике меньше 80%.
Уже понял.
Отлично.
Это да, а есть сигналы где написанно в описании что торгует робот 100%, а в статистике меньше 80%.
Влазят руками
Никак. Вообще. Те же сообщения. Тот же гемор с заходом сюда чтобы вытащить в очередной раз сигнал из архива. То же ненужное требование "зарегистрируйтесь в качестве продавца"
А что должно измениться ? Хотите водить автомобиль - закончите курсы и сдайте экзамен на права, хотите заниматься предпринимательской деятельностью - оформите соответствующие документы, хотите вести врачебную практику - получите соответствующее образование и лицензию. Хотите продавать продукты/сигналы на данном сайте - зарегистрируйтесь в качестве продавца.
Влазят руками
Удивительно, что об этом пишут и те, которые знают программирование.
Разве не понятно, что нет возможности определить: торговля ведется роботом, или руками.
Как будто никто не понимает что разработчику не трудно в своем варианте робота добавить несколько кнопок(или обработать нажатие клавиши, мыши) для открытия и закрытия ордера и создавать иллюзию, что эти ордера открыл робот самостоятельно.
Разве это можно контролировать ?
И поэтому не надо ввести в заблуждение подписчиков или покупателей этих роботов, показывая на сигналах какой процент торгует робот.
Удивительно, что об этом пишут и те, которые знают программирование.
Разве не понятно, что нет возможности определить: торговля ведется роботом, или руками.
Как будто никто не понимает что разработчику не трудно в своем варианте робота добавить несколько кнопок(или обработать нажатие клавиши, мыши) для открытия и закрытия ордера и создавать иллюзию, что эти ордера открыл робот самостоятельно.
Разве это можно контролировать ?
И поэтому не надо ввести в заблуждение подписчиков или покупателей этих роботов, показывая на сигналах какой процент торгует робот.
Почему же нет возможности определить чем ведется торговля? А как по вашему брокеры или ДЦ определяют чем ведется торговля? Суть в том что, торговлю роботом не получится сделать похожей на торговлю руками.
Ни кого в заблуждение я не собирался вводить, в заблуждение воодят подписчиков и покупателей, продавцы которые продают советник, мониторинг которого контролируется в ручную! В этом случае, данный % очень удобен, чтобы определить не вмешивается ли в автоматику, руками. Щас каждый второй может выложить эксперта с 999% качеством моделирования, затем работать ручками, робота вырубить и знаете что будет? Его будут покупать.
Что касается ручной торговли панелью, я написал выше, % автоматики повысится, не знаю на сколько.
Если вы понимаете лучше, саму суть % алготрейдинга, то пожалйуста, расскажите..
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