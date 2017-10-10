Обновление сервиса сигналы, как вам?

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Всего проголосовало: 77
 
Ramiz Mavludov:
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Опрос:

Вы не против чтобы ...?

Да - не против.

Нет - не против.

А где-же выбор в опросе?

 

Мне сначало стало интересно, но особого внимания не обратил, сделали блоками, ну и что подумал я.. 

Сегодня решил более подробно вглянуться, увидел алготрейдинг в процентах. Теперь догнал, как это поможет оценить сигнал при подписке или покупке продукта. 

Как? Читал отзывы об одном продукте. Один пишет, что он не только торгует в убыток, так он еще и руками закрывает ордера.. Ну откуда бы ему знать, ну можно догадаться конечно, но ни где это не увиишь. 

Смотрю на этот сигнал и вижу ~70%, у полностью автоматического робота, почему? Потому что, тот кто транслирует сигнал, вмешивается в торговлю роботом выставленным на продажу для улучшения статистики и превлечения большего интереса. Наверное % алготрейдинга должен быть выше 90-95% может и все 99% как у некоторых сигналов, но не 70%.


Теперь как определить, что вы подписались на сигнал трейдера, который работает своими руками, а не чужими? Все верно, снова % алготрейдинга. Я не знаю пока как точно расчитать этот процент, в пределах нормы, но уверен то он должен быть не более 70%, к примеру можно прицепить к графику эксперта который бы тралил, закрывал позиции, выставлял SL,TP, или же полностью использовать панель... А результат алготрейдинга не известно какой бы получился.

В общем в таком направлении идум мои мысли? Что скажете уважаемые?) 

 
Vitaly Muzichenko:

Опрос:

Вы не против чтобы ...?

Да - не против.

Нет - не против.

А где-же выбор в опросе?


Хахаха) Да не против и нет не против,  хороший пример!

Какие варианты еще добавить?

 
Ramiz Mavludov:

Хахаха) Да не против и нет не против,  хороший пример!

Какие варианты еще добавить?

Уже ничего не добавите, опрос не измените.

Администрация ответил: "развивать дизайн еще будем, это не конец"

По процентам: вот процент, бот торгует сам, никаких вмешательств


 
Vitaly Muzichenko:

Уже ничего не добавите, опрос не измените.

Администрация ответил: "развивать дизайн еще будем, это не конец"

По процентам: вот процент, бот торгует сам, никаких вмешательств



Уже понял.

Отлично.

Это да, а есть сигналы где написанно в описании что торгует робот 100%, а в статистике меньше 80%. 

 
Ramiz Mavludov:

Уже понял.

Отлично.

Это да, а есть сигналы где написанно в описании что торгует робот 100%, а в статистике меньше 80%. 

Влазят руками

 
Никак. Вообще. Те же сообщения. Тот же гемор с заходом сюда чтобы вытащить в очередной раз сигнал из архива. То же ненужное требование "зарегистрируйтесь в качестве продавца"

В общем ничего не поменялось
[Удален]  
Mickey Moose:
Никак. Вообще. Те же сообщения. Тот же гемор с заходом сюда чтобы вытащить в очередной раз сигнал из архива. То же ненужное требование "зарегистрируйтесь в качестве продавца"

В общем ничего не поменялось

А что должно измениться ? Хотите водить автомобиль - закончите курсы и сдайте экзамен на права, хотите заниматься предпринимательской деятельностью - оформите соответствующие документы, хотите вести врачебную практику - получите соответствующее образование и лицензию. Хотите продавать продукты/сигналы на данном сайте - зарегистрируйтесь в качестве продавца.

 
Vitaly Muzichenko:

Влазят руками


Удивительно, что об этом пишут и те, которые знают программирование.

Разве не понятно, что нет возможности определить: торговля ведется роботом, или руками. 

Как будто никто не понимает что разработчику не трудно в своем варианте робота добавить несколько кнопок(или обработать нажатие клавиши, мыши) для открытия и закрытия ордера и создавать иллюзию, что эти ордера открыл робот самостоятельно.

Разве это можно контролировать ?

И поэтому не надо ввести в заблуждение подписчиков или покупателей этих роботов, показывая на сигналах какой процент торгует робот.

 
Petros Shatakhtsyan:

Удивительно, что об этом пишут и те, которые знают программирование.

Разве не понятно, что нет возможности определить: торговля ведется роботом, или руками. 

Как будто никто не понимает что разработчику не трудно в своем варианте робота добавить несколько кнопок(или обработать нажатие клавиши, мыши) для открытия и закрытия ордера и создавать иллюзию, что эти ордера открыл робот самостоятельно.

Разве это можно контролировать ?

И поэтому не надо ввести в заблуждение подписчиков или покупателей этих роботов, показывая на сигналах какой процент торгует робот.


Почему же нет возможности определить чем ведется торговля? А как по вашему брокеры или ДЦ определяют чем ведется торговля? Суть в том что, торговлю роботом не получится сделать похожей на торговлю руками. 

Ни кого в заблуждение я не собирался вводить, в заблуждение воодят подписчиков и покупателей, продавцы которые продают советник, мониторинг которого контролируется в ручную! В этом случае, данный % очень удобен, чтобы определить не вмешивается ли в автоматику, руками. Щас каждый второй может выложить эксперта с 999% качеством моделирования, затем работать ручками, робота вырубить и знаете что будет? Его будут покупать. 

Что касается ручной торговли панелью, я написал выше, % автоматики повысится, не знаю на сколько. 

Если вы понимаете лучше, саму суть % алготрейдинга, то пожалйуста, расскажите..

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