А почему бы не поместить входные параметры в структуру? - страница 5
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ExpertLoader_Example.mq5 отсюда.
https://www.mql5.com/ru/docs/optimization_frames/parametersetrange
Так все равно нужны реальные input переменные!
Параметры
name
[in] Идентификатор переменной input или sinput. Такие переменные являются внешними параметрами программы, значения которых можно задавать при запуске.
Щас с ума сойду, меня упорно не слышат. Можно и в .mqh, какая разница, как их передать в класс алгоритма?
Вот пример.
Так все равно нужны реальные input переменные!
Никто не мешает их прописать в исходнике.
Никто не мешает их прописать в исходнике.
Сказка про белого бычка )) Как в обычной торговле передать их в класс алгоритма?
Сказка про белого бычка )) Как в обычной торговле передать их в класс алгоритма?
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А почему бы не поместить входные параметры в структуру?
fxsaber, 2017.10.02 20:15
Пример удобства можете показать? Никак не могу понять, о чем речь.
вот пример, с первой страницы
плюс мои цитаты
...вот заказчик хочет 10 входов, и у каждого шага свои тп/сл/лот/тралл/сигнал на вход
Так и относится, для написания всей этой кучи параметров, достаточно будет определить структуру и вынести ее во входные параметры.
При таком оформлении, программисту легко инициализировать массив структур-входных параметров и потом с ним работать.
Разверните все эти параметры в отдельные переменные, и попробуйте с ними работать.
вот пример, с первой страницы
При запуске ТС часто бывает, что не знаешь, какие входные параметры лучше выбрать. Поэтому запускаешь советник, в котором, например, десяток наборов различных входных параметров. И каждый набор для каждой копии ТС. Так делали и делают многие и очень давно, когда еще MQL4 был очень далек от MQL5.
И делали это через extern string - сейчас это называется input string
Парсили input-строки, смотрели, сколько там входных, и по этому числу создавали столько же (через ArrayResize) торговых логик с соответствующими входными параметрами. И все это на древнем MQL4! Там же по количеству ТС распределялся ММ на каждую и другие нюансы. Где-то в древних кодобазах должны быть примеры.
да, но так невозможна оптимизация
да, но так невозможна оптимизация
Вы придумываете гипотетические проблемы, которые к реальности никакого отношения не имеют. Если нужна Оптимизация, она делается элементарно. Обратите внимание на выделенное слово. Нет никакого технического препятствия. Если не можете организовать Оптимизацию в данном случае, значит настолько она Вам нужна.
Есть куча практических приемов решить ту или иную нужду. Но они далеки от гипотетических проблем.
Вы придумываете гипотетические проблемы, которые к реальности никакого отношения не имеют. Если нужна Оптимизация, она делается элементарно. Обратите внимание на выделенное слово. Нет никакого технического препятствия. Если не можете организовать Оптимизацию в данном случае, значит настолько она Вам нужна.
Есть куча практических приемов решить ту или иную нужду. Но они далеки от гипотетических проблем.
А почему бы не поместить входные параметры в структуру?