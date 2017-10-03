куда пойдем по евро-доллару в понедельник? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день! Я может быть не ко двору, но вопрос по канадцу (доллар\канада). Напрвление подскажите, пожалуйста. В последнее время канадец ходит в противоположную сторону от евро, влияние бакса, но ведь он должен зависеть в основном от нефти? Нефть выросла, а канадец не очень укрепился.
Только продавать.
Лучшая цена продажи = 1,18660
Цель = 1,15000
Мой индикатор дает прогноз по паре EURUSD вот такой:
W1 на РОСТ 67% ФЛЕТ 18% на падение 15%
D1 на РОСТ 72% ФЛЕТ 2% на падение 27%
H4 на РОСТ 29% ФЛЕТ 48% на падение 23%
H1 на РОСТ 72% ФЛЕТ 25% на падение 3%
M30 на РОСТ 69% ФЛЕТ 26% на падение 4%
M15 на РОСТ 10% ФЛЕТ 87% на падение 2%
Это чисто ТА и он не может учитывать ситуацию в Европе, связанную с выборами в Каталонии.
Мой индикатор дает прогноз по паре EURUSD вот такой:
W1 на РОСТ 67% ФЛЕТ 18% на падение 15%
D1 на РОСТ 72% ФЛЕТ 2% на падение 27%
H4 на РОСТ 29% ФЛЕТ 48% на падение 23%
H1 на РОСТ 72% ФЛЕТ 25% на падение 3%
M30 на РОСТ 69% ФЛЕТ 26% на падение 4%
M15 на РОСТ 10% ФЛЕТ 87% на падение 2%
Это чисто ТА и он не может учитывать ситуацию в Европе, связанную с выборами в Каталонии.
Н4 -правдоподобен ) всегда от него начинаю ..
Однозначно вправо! Особенно внутри дня)
Дмитрий классно сказал. Но я хочу серьёзно. Как видно, из графика:
уже три недельных свечи уходят от максимума всё ниже и ниже. Это новый тренд вниз. Но обычно по понедельникам происходит коррекция. Поэтому в понедельник будет коррекция, а со вторника цена будет опускаться всё ниже и ниже.
Н4 -правдоподобен ) всегда от него начинаю ..
Да согласен, самый удобный для краткосрочной.
А по канадцу, пожалуйста, подскажите.
Ага. Понятно. Спасибо.
По евродоллару движение в пятницу закончилось откатом от движения вниз. Сильный уровень 1.2070, эффект Меркель уже сильно отыграны. Полагаю цена должна сходить потестировать еще 1.173. Поэтому нужно дождаться сигнала продаж для или сигнала покупок, а если уже в позиции, то держать до выяснения обстоятельств.
Полностью согласен. Есть даже предположение теста 1.1700 и ниже так как нисходящая модель не завершена после чего рассматривать только покупки.
Дмитрий классно сказал. Но я хочу серьёзно. Как видно, из графика:
уже три недельных свечи уходят от максимума всё ниже и ниже. Это новый тренд вниз. Но обычно по понедельникам происходит коррекция. Поэтому в понедельник будет коррекция, а со вторника цена будет опускаться всё ниже и ниже.
есть этот индикатор в свободном доступе?