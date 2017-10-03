куда пойдем по евро-доллару в понедельник? - страница 3

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Добрый день! Я может быть не ко двору, но вопрос по канадцу (доллар\канада). Напрвление подскажите, пожалуйста. В последнее время канадец ходит в противоположную сторону от евро, влияние бакса, но ведь он должен зависеть в основном от нефти? Нефть выросла, а канадец не очень укрепился. 

 

Только продавать.

Лучшая цена продажи = 1,18660

Цель = 1,15000

 

Мой индикатор дает прогноз по паре EURUSD вот такой:

W1   на РОСТ 67%  ФЛЕТ 18% на падение 15%

D1   на РОСТ 72%  ФЛЕТ 2%   на падение 27%

H4   на РОСТ 29%  ФЛЕТ 48%  на падение 23%

H1  на РОСТ 72%  ФЛЕТ 25%   на падение 3%

M30 на РОСТ 69%  ФЛЕТ 26%  на падение 4%

M15 на РОСТ 10%  ФЛЕТ 87%  на падение 2%

Это чисто ТА и он не может учитывать ситуацию в Европе, связанную с выборами в Каталонии.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Мой индикатор дает прогноз по паре EURUSD вот такой:

W1   на РОСТ 67%  ФЛЕТ 18% на падение 15%

D1   на РОСТ 72%  ФЛЕТ 2%   на падение 27%

H4   на РОСТ 29%  ФЛЕТ 48%  на падение 23%

H1  на РОСТ 72%  ФЛЕТ 25%   на падение 3%

M30 на РОСТ 69%  ФЛЕТ 26%  на падение 4%

M15 на РОСТ 10%  ФЛЕТ 87%  на падение 2%

Это чисто ТА и он не может учитывать ситуацию в Европе, связанную с выборами в Каталонии.


Н4 -правдоподобен ) всегда от него начинаю ..

 
Dmitriy Skub:
Однозначно вправо! Особенно внутри дня)

Дмитрий классно сказал. Но я хочу серьёзно. Как видно, из графика:

уже три недельных свечи уходят от максимума всё ниже и ниже. Это новый тренд вниз. Но обычно по понедельникам происходит коррекция. Поэтому в понедельник будет коррекция, а со вторника цена будет опускаться всё ниже и ниже.

 
Petr Baskakov:

Н4 -правдоподобен ) всегда от него начинаю ..


Да согласен, самый удобный для краткосрочной.

 

А по канадцу, пожалуйста, подскажите.

 

Ага. Понятно. Спасибо.

 
Vasiliy Smirnov:

По евродоллару движение в пятницу закончилось откатом от движения вниз. Сильный уровень 1.2070, эффект Меркель уже сильно отыграны. Полагаю цена должна сходить потестировать еще 1.173. Поэтому нужно дождаться сигнала продаж для или сигнала покупок, а если уже в позиции, то держать до выяснения обстоятельств. 

Полностью согласен. Есть даже предположение теста 1.1700 и ниже так как нисходящая модель не завершена после чего рассматривать только покупки.

 
Victor Ziborov:

Дмитрий классно сказал. Но я хочу серьёзно. Как видно, из графика:

уже три недельных свечи уходят от максимума всё ниже и ниже. Это новый тренд вниз. Но обычно по понедельникам происходит коррекция. Поэтому в понедельник будет коррекция, а со вторника цена будет опускаться всё ниже и ниже.


есть этот индикатор в свободном доступе?

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