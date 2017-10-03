куда пойдем по евро-доллару в понедельник? - страница 4

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вот и у пал как и прогнозировалось)

 
MargoMargaritka:

Добрый день! Я может быть не ко двору, но вопрос по канадцу (доллар\канада). Напрвление подскажите, пожалуйста. В последнее время канадец ходит в противоположную сторону от евро, влияние бакса, но ведь он должен зависеть в основном от нефти? Нефть выросла, а канадец не очень укрепился. 

Давайте в личку данные о позициях посмотрим что можно сделать
 
Kirill Shushkevich:

вот и у пал как и прогнозировалось)

Не последнюю роль сыграли результаты референдума в Каталонии.
 
khorosh:
Не последнюю роль сыграли результаты референдума в Каталонии.

возможно я фундоментал не смотрю

 
Mickey Moose:

есть этот индикатор в свободном доступе?

Нет, Михаил, этот индикатор я написал для себя, то есть не для продажи.

 
Victor Ziborov:

Нет, Михаил, этот индикатор я написал для себя, то есть не для продажи.

Дело ваше.
 

Вот так выборы в Каталонии повлияли на прогноз индикатора за сутки.

...новый

D1 на РОСТ 57%    ФЛЕТ   2%  на падение 41%      Был -  D1   на РОСТ 72%  ФЛЕТ 2%   на падение 27%

H4 на РОСТ 22%    ФЛЕТ 10% на падение  69%      Был -  H4   на РОСТ 29%  ФЛЕТ 48%  на падение 23%

H1 на РОСТ 9%      ФЛЕТ 73% на падение 18%       Был -  H1  на РОСТ 72%  ФЛЕТ 25%   на падение 3%





 

Давление на евро серьезное и видно доллар будет в результате доминировать, но уровень 1.173 явно потестировали как четко я дал вам цель). В разницу 1 минипункт).


 
Vasiliy Smirnov:

Давление на евро серьезное и видно доллар будет в результате доминировать, но уровень 1.173 явно потестировали как четко я дал вам цель). В разницу 1 минипункт).


И потом точно вверх
 
Mickey Moose:
И потом точно вверх
Да обязательно, когда-нибудь точно вверх.
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