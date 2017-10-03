куда пойдем по евро-доллару в понедельник? - страница 4
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вот и у пал как и прогнозировалось)
Добрый день! Я может быть не ко двору, но вопрос по канадцу (доллар\канада). Напрвление подскажите, пожалуйста. В последнее время канадец ходит в противоположную сторону от евро, влияние бакса, но ведь он должен зависеть в основном от нефти? Нефть выросла, а канадец не очень укрепился.
вот и у пал как и прогнозировалось)
Не последнюю роль сыграли результаты референдума в Каталонии.
возможно я фундоментал не смотрю
есть этот индикатор в свободном доступе?
Нет, Михаил, этот индикатор я написал для себя, то есть не для продажи.
Нет, Михаил, этот индикатор я написал для себя, то есть не для продажи.
Вот так выборы в Каталонии повлияли на прогноз индикатора за сутки.
...новый
D1 на РОСТ 57% ФЛЕТ 2% на падение 41% Был - D1 на РОСТ 72% ФЛЕТ 2% на падение 27%
H4 на РОСТ 22% ФЛЕТ 10% на падение 69% Был - H4 на РОСТ 29% ФЛЕТ 48% на падение 23%
H1 на РОСТ 9% ФЛЕТ 73% на падение 18% Был - H1 на РОСТ 72% ФЛЕТ 25% на падение 3%
Давление на евро серьезное и видно доллар будет в результате доминировать, но уровень 1.173 явно потестировали как четко я дал вам цель). В разницу 1 минипункт).
Давление на евро серьезное и видно доллар будет в результате доминировать, но уровень 1.173 явно потестировали как четко я дал вам цель). В разницу 1 минипункт).
И потом точно вверх