куда пойдем по евро-доллару в понедельник? - страница 2
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Может так пойдёт в понедельник.
Мнение -в 17-ю фигуру. ТС подсказывает.. но пока всё закрыто -как говорится будем следовать за ценой и откусывать от пирога по кусочку )
Мнение -в 17-ю фигуру. ТС подсказывает.. но пока всё закрыто -как говорится будем следовать за ценой и откусывать от пирога по кусочку )
Мнение -в 17-ю фигуру. ТС подсказывает.. но пока всё закрыто -как говорится будем следовать за ценой и откусывать от пирога по кусочку )
а откуда считать 17 фигуру?
а откуда считать 17 фигуру?
По евродоллару движение в пятницу закончилось откатом от движения вниз. Сильный уровень 1.2070, эффект Меркель уже сильно отыграны. Полагаю цена должна сходить потестировать еще 1.173. Поэтому нужно дождаться сигнала продаж для или сигнала покупок, а если уже в позиции, то держать до выяснения обстоятельств.
1.17600 . может.. если нет -в другую сторону работать будем .))
А почему 17-ю, а не 4-ю, 14-ю или 16-ю?
а не в курсе))) я же спрашивал
На H4 хорошо видна голова с плечами. И если учитывать, что линию плеч уже пробили и в пятницу пытались ее тестировать то больше всего склонен думать что пойдет вниз.
а не в курсе))) я же спрашивал