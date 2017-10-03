куда пойдем по евро-доллару в понедельник? - страница 2

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Может так пойдёт в понедельник.


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Мнение -в 17-ю фигуру. ТС подсказывает.. но пока всё закрыто -как говорится будем следовать за ценой и откусывать от пирога по кусочку )

 
Petr Baskakov:

Мнение -в 17-ю фигуру. ТС подсказывает.. но пока всё закрыто -как говорится будем следовать за ценой и откусывать от пирога по кусочку )

Почему не съесть его целиком?
 
Petr Baskakov:

Мнение -в 17-ю фигуру. ТС подсказывает.. но пока всё закрыто -как говорится будем следовать за ценой и откусывать от пирога по кусочку )


 а  откуда считать 17 фигуру?

 
Viktor Korchagin:

 а  откуда считать 17 фигуру?

А почему 17-ю, а не 4-ю, 14-ю или 16-ю?
 

По евродоллару движение в пятницу закончилось откатом от движения вниз. Сильный уровень 1.2070, эффект Меркель уже сильно отыграны. Полагаю цена должна сходить потестировать еще 1.173. Поэтому нужно дождаться сигнала продаж для или сигнала покупок, а если уже в позиции, то держать до выяснения обстоятельств. 

[Удален]  

1.17600 . может.. если нет -в другую сторону работать будем .))

 
Yuriy Asaulenko:
А почему 17-ю, а не 4-ю, 14-ю или 16-ю?

а не в курсе))) я же спрашивал

 

На H4 хорошо видна голова с плечами. И если учитывать, что линию плеч уже пробили и в пятницу пытались ее тестировать то больше всего склонен думать что пойдет вниз.

 
Viktor Korchagin:

а не в курсе))) я же спрашивал

Я дополнил.))
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