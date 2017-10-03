куда пойдем по евро-доллару в понедельник?
Верх вниз внутри дня?
Вниз
Однозначно вправо! Особенно внутри дня)
Mickey Moose:
Вниз
Вниз
я тоже склоняюсь что вниз
Kirill Shushkevich:Зачем склоняться? Покупать надо!
я тоже склоняюсь что вниз
С 28.09.2017 сохраняется тренд вверх. Если не пробьёт вниз 1.18, то пойдёт вверх.
Mickey Moose:
Зачем склоняться? Покупать надо!
Зачем склоняться? Покупать надо!
в понедельник буду смотреть)
Viktor Korchagin:Вы всегда прогноз на 1 день даёте только по недельному графику. Упоминая, что возможен ретест, вы не подумали, когда он может состояться? В октябре или в ноябре, а может позднее? А надо ли это автору темы, он ведь хочет знать, куда пойдёт цена в ближайший понедельник.)
я так вижу...возможен ретест
Вообще, пойдет в плюс. А куда в понедельник - хрен его знает.) У меня депо на колебания не хватит играть в плюс. а вот по ходу пьесы сориентироваться куда играть вполне реально.
khorosh:
Вы всегда прогноз на 1 день даёте только по недельному графику. Упоминая, что возможен ретест, вы не подумали, когда он может состояться? В октябре или в ноябре, а может позднее? А надо ли это автору темы, он ведь хочет знать, куда пойдёт цена в ближайший понедельник.)
Вы всегда прогноз на 1 день даёте только по недельному графику. Упоминая, что возможен ретест, вы не подумали, когда он может состояться? В октябре или в ноябре, а может позднее? А надо ли это автору темы, он ведь хочет знать, куда пойдёт цена в ближайший понедельник.)
ошибку понял)) вот на днёвках зоны с h4 то же совпадают
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