куда пойдем по евро-доллару в понедельник?

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Верх вниз внутри дня? 
 
Вниз
 
Однозначно вправо! Особенно внутри дня)
 
Mickey Moose:
Вниз

я тоже склоняюсь что вниз 

 
Kirill Shushkevich:

я тоже склоняюсь что вниз 

Зачем склоняться? Покупать надо!
 

С 28.09.2017 сохраняется тренд вверх. Если не пробьёт вниз 1.18, то пойдёт вверх.

 
Mickey Moose:
Зачем склоняться? Покупать надо!

в понедельник буду смотреть)

 

я так вижу...возможен ретест

 
Viktor Korchagin:

я так вижу...возможен ретест

Вы всегда прогноз на 1 день даёте только по недельному графику. Упоминая, что возможен ретест, вы не подумали, когда он может состояться? В октябре или в ноябре, а может позднее? А надо ли это автору темы, он ведь хочет знать, куда пойдёт цена в ближайший понедельник.)
 

Вообще, пойдет в плюс. А куда в понедельник - хрен его знает.) У меня депо на колебания не хватит играть в плюс. а вот по ходу пьесы сориентироваться куда играть вполне реально.

 
khorosh:
Вы всегда прогноз на 1 день даёте только по недельному графику. Упоминая, что возможен ретест, вы не подумали, когда он может состояться? В октябре или в ноябре, а может позднее? А надо ли это автору темы, он ведь хочет знать, куда пойдёт цена в ближайший понедельник.)

ошибку понял)) вот на днёвках зоны с h4 то же совпадают


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