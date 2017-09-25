Как решаются вопросы в сервис-деске - страница 2

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Slava:

Вы пытаетесь в OnTimer (который является расчётной частью индикатора) управлять рисовательной частью индикатора.

Выставляя EMPTY_VALUE в буфера индикатора, Вы никак не нарушаете взаимосвязь расчётной и рисовательной частей.


Я специально представился своим именем Слава Стариков в сервис-деске, чтобы было понятно, что Вам напрямую отвечает реальный сотрудник, знакомый с реальным положением вещей, что не было передаточной цепочки в несколько звеньев.

Почему Вы не наезжаете на меня лично, а ставите под сомнение сразу весь сервис-деск?

Выше я уже написал, что OnTimer я выбрал лишь для наглядности.  Почему вы прицепились к нему?  С таким же успехом можно сделать это и OnInit.   Вот привожу такой вариант кода.  И заодно я тут немного сдвинул значения в индикаторных буферах. Это демонстрирует, что на самом деле вторая линия не полностью исчезает вместе с первой, а просто график в окне индикатора неправильно масштабируется.   Т.е. линия индикатора оказывается за пределами видимости.  Вот в данном случае на экране видна лишь часть жёлтой линии.

#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots 2

double Buf0[];
double Buf1[];

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()
  {
   SetIndexBuffer(0, Buf0);
   ArraySetAsSeries(Buf0, true);
   PlotIndexSetInteger(0, PLOT_DRAW_TYPE, DRAW_NONE);  // Скрыли красную линию
   PlotIndexSetInteger(0, PLOT_LINE_COLOR, clrRed);

   SetIndexBuffer(1, Buf1);
   ArraySetAsSeries(Buf1, true);
   PlotIndexSetInteger(1, PLOT_DRAW_TYPE, DRAW_LINE);  // Желтая линия отрисовывается
   PlotIndexSetInteger(1, PLOT_LINE_COLOR, clrYellow);

   EventSetTimer(1);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate (const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double& price[])
  {
   int count= rates_total - prev_calculated;

   for (int i=count-1; i>=0; i--)
   {
     Buf0[i]= i%3; 
     Buf1[i]= i%3 + 2; 
   }
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+



Если же отключать вторую линию, а первую оставить, то её график масштабируется нормально.

Т.е. буферы тут вообще ни при чём.  Проблема с отрисовкой линий.

 
Slava:

Вы пытаетесь в OnTimer (который является расчётной частью индикатора) управлять рисовательной частью индикатора.

Мне интересно как мы должны учитывать "ограничения архитектуры" если мы про них не знаем?

Вот справка, в которой ничего про ограничения не сказано, сказано только про отображение\неотображение буфера.

 

Справку мы постоянно дополняем. Но так как справка у нас на 10 языках, то это не всегда получается оперативно.

Конкретно по индикаторам. Во всех наших примерах выставление свойств рисовательной части индикаторов производится: 1. при загрузке индикатора из свойств, описанных ключевым словом #property indicator_XXX; 2. При помощи функции, изменяющих свойства индикатора, вызываемых из OnInit индикатора. Других примеров у нас просто-напросто нет - все эксперименты на свой страх и риск.

По сервис-деску.

Обычная процедура, если вопрос находится за рамками компетенции саппорта, заключается в буферизации общения между сотрудниками саппорта и разработчиками. Саппорт назначает на разработчика вопрос, получает ответ, запрашивает дополнительные данные (если сапорту что-то непонятно). Всё это в приватной переписке. Затем после нескольких итераций саппорт как специально обученные люди оформляет ответ разработчика по-правильному, цивильно, толерантно и без эмоций. На такие переписки между саппортом и разработчиками может объективно уйти много времени.

По поводу моего ответа.

Я прошу прощения у Алексея за мой резкий тон. В качестве оправдания скажу, что как правило такими заявками занимаются ещё и другие разработчики, когда по собственной инициативе, а когда по просьбе основного отвечающего. В данном случае аналогичная заявка была рассмотрена и решена на прошлой неделе. Так что ждите очередного обновления.

 
Alexey Navoykov:

 Ребята, ну как так можно тупить!  


Итак, Стариков не имеет права Вам грубить, но Вы имеете право грубить остальным? Жизнь - это бумеранг, подумайте над этим.

 
Slava:

А можно по архитектуре немного подробностей?

Я так понимаю что буфер DRAW_NONE это примерно то же самое что INDICATOR_CALCULATIONS со всеми вытекающими?

 
Комбинатор:

А можно по архитектуре немного подробностей?

Я так понимаю что буфер DRAW_NONE это примерно то же самое что INDICATOR_CALCULATIONS со всеми вытекающими?

Не совсем.

Значения буфера DRAW_NONE не участвуют в масштабировании окна индикатора, не участвуют в отрисовке индикатора.

НО. Показываются в окне данных.

 

В данном случае автор что-то путает: тратить свое время на то чтобы доказать кому-то что должно по другом работать, вместо того чтоб переписать (заняло бы мин 10) - это нужно уметь + еще и обидеться на какое-то слово. Вы в сетевых местах тоже рассказываете как людям нужно работать? 


По СД: есть недочеты. Например, мой индикатор на ВПС (от MQL) вызвал крэш. Прикрепила в заявке индюк и логи. Мне ответили что не нужно использовать ДЛЛ на ВПС. Но дело было в том что индюк не использовал ДЛЛ и это можно узнать мин за 5 просто открыв его. Т.е. с заявкой даже не знакомились, а кто-то заплатил деньги за сервер+деньги депо и получил крэш. Понимаю что такие ошибки трудно отслеживать, но хотелось хотя бы рассмотрения заявок из-за которых возможны потери денег. 

 
Slava:

Конкретно по индикаторам. Во всех наших примерах выставление свойств рисовательной части индикаторов производится: 1. при загрузке индикатора из свойств, описанных ключевым словом #property indicator_XXX; 2. При помощи функции, изменяющих свойства индикатора, вызываемых из OnInit индикатора. Других примеров у нас просто-напросто нет - все эксперименты на свой страх и риск.

Как вы тогда прокомментруете мой предыдущий пост?  Там всё сделано именно в OnInit, однако график отображается неправильно, как видно на скриншотах.  Его часть не видна.   А в общем случае он может быть весь за пределами видимости окна (такой пример я приводил в сервис-деске).   Т.е. другими словами, не имеет значения откуда была вызов функции с DRAW_NONE (хоть из OnTimer, хоть из OnInit), в любом случае происходит баг c масштабированием остальных графиков.  Поэкспериментируйте сами.   Это уж никак нельзя назвать "ограничениями архитектуры".

А что касается настойчиво предлагаемого многими тут заполнения буфера EMPTY_VALUE, то во-первых, это не предусмотрено логикой программы.  Зачем мне затирать все рассчитанные значения в буфере, если требуется лишь временно скрыть визуальное отображение графика.  Потом всё это заново рассчитывать?   А во-вторых, забивать гвозди микроскопом - это не решение проблемы.   Есть буферы - это расчётная часть.  Есть графические построения - это визуальная часть.  Так вот дело касается лишь визуальной части. Для неё есть конкретный функционал, который должен работать корректно, как задумано.  

Slava:
Значения буфера DRAW_NONE не участвуют в масштабировании окна индикатора

Как видим, это не соответствует действительности.

Я прошу прощения у Алексея за мой резкий тон. В качестве оправдания скажу, что как правило такими заявками занимаются ещё и другие разработчики, когда по собственной инициативе, а когда по просьбе основного отвечающего. В данном случае аналогичная заявка была рассмотрена и решена на прошлой неделе. Так что ждите очередного обновления.

Ок, принято )
 
Slava:

Не совсем.

Значения буфера DRAW_NONE не участвуют в масштабировании окна индикатора, не участвуют в отрисовке индикатора.

НО. Показываются в окне данных.

Вопрос: Из этого следует, что буфер со значением DRAW_NONE в окне данных показывает реальные данные, но график под эти данные не масштабирует?

 
Ihor Herasko:

Итак, Стариков не имеет права Вам грубить, но Вы имеете право грубить остальным? Жизнь - это бумеранг, подумайте над этим.

Ну он то официальное лицо. И это служба поддержки, предполагающая определённую формальность в общении с клиентами, соблюдение этикета.

Однако вы меня тоже конечно извините, если я вас обидел )  Это на эмоциях было сказано.    А вот службе поддержки эмоции непозволительны.

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