Тиковая история стакана. - страница 14
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К Вашему слову "лучше изучите биржевую торговлю".
Вам бы романы писать, впрочем как и многим остальным...
Итак, повторный ликбез по срочному рынку ФОРТС - Заявки и сделки.
На ФОРТС нет никаких ЛИМИТНЫХ и МАРКЕТНЫХ заявок, а есть три типа заявок,
а именно:
1. Котировочная заявка
2. Встречная заявка
3. Заявка Fill-or-Kill
Все типы заявок Сервер МТ5 переводит в заявки в соответствии со спецификацией заявок биржи.
От шлюзов ФОРТС заявки попадают в "предбанник", где им присваивается НАНОСЕКУНДНОЕ время и разделяются на BUY и SELL,
по истечению некого отрезка времени, некоторое кол-во заявок попадают на Аукцион, где происходит их сведение.
Если первой в очереди (по наносекундному времени) стоит заявка на продажу, то ей ищется подходящая заявка на покупку и эта сделка будет иметь флаг BUY,
соответственно, если следующая заявка (по времени) на покупку, то ей находится заявка на продажу и эта сделка будет иметь флаг SELL
К Вашему слову "лучше изучите биржевую торговлю".
Внезапно, вторая сторона сделки также может быть лимитными ордерами, цена в котором позволяет свести его с встречными ордерами.
Так что флаги не показывают покупки или продажу по рынку, они показывают, ордер какой стороны инициировал сделку.
Внезапно, вторая сторона сделки также может быть лимитными ордерами, цена в котором позволяет свести его с встречными ордерами.
Так что флаги не показывают покупки или продажу по рынку, они показывают, ордер какой стороны инициировал сделку.
Вам бы романы писать, впрочем как и многим остальным...
Итак, повторный ликбез по срочному рынку ФОРТС - Заявки и сделки.
На ФОРТС нет никаких ЛИМИТНЫХ заявок, а есть три типа заявок,
а именно:
1. Котировочная заявка
2. Встречная заявка
3. Заявка Fill-or-Kill
Все типы заявок Сервер МТ5 переводит в заявки в соответствии со спецификацией заявок биржи.
От шлюзов ФОРТС заявки попадают в "предбанник", где им присваивается НАНОСЕКУНДНОЕ время и разделяются на BUY и SELL,
по истечению некого отрезка времени, некоторое кол-во заявок попадают на Аукцион, где происходит их сведение.
Если первой в очереди (по наносекундному времени) стоит заявка на продажу, то ей ищется подходящая заявка на покупку и эта сделка будет иметь флаг BUY,
соответственно, если следующая заявка (по времени) на покупку, то ей находится заявка на продажу и эта сделка будет иметь флаг SELL
Инициатором сделки может быть только Маркетный ордер. Два лимитных: buy limit и sell limit, не могут сами собой соединиться, потому что у одного цена заявки bid, а у другого ask.
Петр, заканчивайте флудить.
Типа, на бирже ФОРТС лимитники автоматически сводятся и совершаются сделки?)) А кто решает, какая сторона получит худшую (маркетную) цену? Какой то дядя?)
Не типа, а так работает ASTS Spectra (FORTS)
Петр, заканчивайте флудить.
Петр, заканчивайте флудить.
ЯРеter Konow:
А Вы начинайте изучать базовые законы торговли. Цена у противоположных лимитных ордеров разная, и один из контрагентов всегда открывается по цене хуже другого (по маркетной). Кто именно откроется по худшей цене, за контрагентов никто не решает.
Вы вообще не читаете что написано?
Нет никаких лимитных ордеров
Спецификация ордеров ФОРТС
Все описанное мною выше исходит из ДОКУМЕНТАЦИИ по ФОРТС, а Ваши измышления основаны на чем?
Добавлено
Вы даже не знаете как работает МТ5
Терминал МТ5 --> Сервер МТ5 --> Шлюз ФОРТС --> ASTS Spectra
Вы вообще не читаете что написано?
Нет никаких лимитных ордеров
Спецификация ордеров ФОРТС
Все описанное мною выше исходит из ДОКУМЕНТАЦИИ по ФОРТС, а Ваши измышления основаны на чем?
Добавлено
Вы даже не знаете как работает МТ5
Терминал МТ5 --> Сервер МТ5 --> Шлюз ФОРТС --> ASTS Spectra