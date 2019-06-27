Тиковая история стакана. - страница 14

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Реter Konow:
К Вашему слову "лучше изучите биржевую торговлю". 

1. Ордера в стакане - это всегда ТОЛЬКО лимитники. Sell limit, Buy limit, Sell stop, Buy stop. То есть, это ТОЛЬКО заявки.

2. Заявки это предложение, если они выше цены ask, то есть sell limits или ниже если sell stops.

3. Заявки это спрос, если они ниже цены bid, то есть Buy limit или выше, если Buy stop.

Сведения о заявках не рождают сделки в каком либо направлении, СДЕЛКИ ИНИЦИИРУЮТСЯ МАРКЕТНЫМИ ОРДЕРАМИ, и именно они двигают цену. 

Если маркетных покупок больше чем маркетных продаж, и обьем предложения поглощается спросом (лимитники на продажу удовлетворяют маркетных покупки) цена будет расти. 

Если маркетных продаж больше чем маркетных покупок, а объем лимитников ниже цены bid, менее плотный чем объем маркетных ордеров на продажу, цена будет падать.

Вам бы романы писать, впрочем как и многим остальным...

Итак, повторный ликбез по срочному рынку ФОРТС - Заявки и сделки.

На ФОРТС нет никаких ЛИМИТНЫХ и МАРКЕТНЫХ заявок, а есть три типа заявок,

а именно:

1. Котировочная заявка

2. Встречная заявка

3. Заявка Fill-or-Kill

Все типы заявок Сервер МТ5 переводит в заявки в соответствии со спецификацией заявок биржи.



От шлюзов ФОРТС заявки попадают в "предбанник", где им присваивается НАНОСЕКУНДНОЕ время и разделяются на BUY и SELL,

по истечению некого отрезка времени, некоторое кол-во заявок попадают на Аукцион, где происходит их сведение.

Если первой в очереди (по наносекундному времени) стоит заявка на продажу, то ей ищется подходящая заявка на покупку и эта сделка будет иметь флаг BUY,

соответственно, если следующая заявка (по времени) на покупку, то ей находится заявка на продажу и эта сделка будет иметь флаг SELL

 
Реter Konow:
К Вашему слову "лучше изучите биржевую торговлю". 

1. Ордера в стакане - это всегда ТОЛЬКО лимитники. Sell limit, Buy limit, Sell stop, Buy stop. То есть, это ТОЛЬКО заявки.

2. Заявки это предложение, если они выше цены ask, то есть sell limits или ниже если sell stops.

3. Заявки это спрос, если они ниже цены bid, то есть Buy limit или выше, если Buy stop.

Сведения о заявках не рождают сделки в каком либо направлении, СДЕЛКИ ИНИЦИИРУЮТСЯ МАРКЕТНЫМИ ОРДЕРАМИ, и именно они двигают цену. 

Если маркетных покупок больше чем маркетных продаж, и обьем предложения поглощается спросом (лимитники на продажу удовлетворяют маркетных покупки) цена будет расти. 

Если маркетных продаж больше чем маркетных покупок, а объем лимитников ниже цены bid, менее плотный чем объем маркетных ордеров на продажу, цена будет падать.

Внезапно, вторая сторона сделки также может быть лимитными ордерами, цена в котором позволяет свести его с встречными ордерами.

Так что флаги не показывают покупки или продажу по рынку, они показывают, ордер какой стороны инициировал сделку.

 
Ilya Baranov:

Внезапно, вторая сторона сделки также может быть лимитными ордерами, цена в котором позволяет свести его с встречными ордерами.

Так что флаги не показывают покупки или продажу по рынку, они показывают, ордер какой стороны инициировал сделку.

Инициатором сделки может быть только Маркетный ордер. Два лимитных: buy limit и sell limit, не могут сами собой соединиться, потому что у одного цена заявки bid, а у другого ask. 

Кто то ОБЯЗАН УСТУПИТЬ и совершить сделку по менее выгодной для себя МАРКЕТНОЙ цене. Кто это будет, покупатель или продавец, решают только две стороны потенциальной сделки. Без их решения, никто не может ничего за них сделать. 

Тот, кто совершает открытие по маркетной цене проигрывает один пункт, по сравнению с тем, кто открывается по лимитной цене. И кто это будет, решают ТОЛЬКО контрагенты сделки.
 
prostotrader:

Вам бы романы писать, впрочем как и многим остальным...

Итак, повторный ликбез по срочному рынку ФОРТС - Заявки и сделки.

На ФОРТС нет никаких ЛИМИТНЫХ заявок, а есть три типа заявок,

а именно:

1. Котировочная заявка

2. Встречная заявка

3. Заявка Fill-or-Kill

Все типы заявок Сервер МТ5 переводит в заявки в соответствии со спецификацией заявок биржи.



От шлюзов ФОРТС заявки попадают в "предбанник", где им присваивается НАНОСЕКУНДНОЕ время и разделяются на BUY и SELL,

по истечению некого отрезка времени, некоторое кол-во заявок попадают на Аукцион, где происходит их сведение.

Если первой в очереди (по наносекундному времени) стоит заявка на продажу, то ей ищется подходящая заявка на покупку и эта сделка будет иметь флаг BUY,

соответственно, если следующая заявка (по времени) на покупку, то ей находится заявка на продажу и эта сделка будет иметь флаг SELL

Типа, на бирже ФОРТС лимитники автоматически сводятся и совершаются сделки?)) А кто решает, какая сторона получит худшую (маркетную) цену? Какой то дядя?)
 
Реter Konow:
Инициатором сделки может быть только Маркетный ордер. Два лимитных: buy limit и sell limit, не могут сами собой соединиться, потому что у одного цена заявки bid, а у другого ask. 

Кто то ОБЯЗАН УСТУПИТЬ и совершить сделку по менее выгодной для себя МАРКЕТНОЙ цене. Кто это будет, покупатель или продавец, решают только две стороны потенциальной сделки. Без их решения, никто не может ничего за них сделать. 

Тот, кто совершает открытие по маркетной цене проигрывает один пункт, по сравнению с тем, кто открывается по лимитной цене. И кто это будет, решают ТОЛЬКО контрагенты сделки.

Петр, заканчивайте флудить.

 
Реter Konow:
Типа, на бирже ФОРТС лимитники автоматически сводятся и совершаются сделки?)) А кто решает, какая сторона получит худшую (маркетную) цену? Какой то дядя?)

Не типа, а так работает ASTS Spectra (FORTS)

 
prostotrader:

Петр, заканчивайте флудить.

А Вы начинайте изучать базовые законы торговли. Цена у противоположных лимитных ордеров разная, и один из контрагентов всегда открывается по цене хуже другого (по маркетной). Кто именно откроется по худшей цене, за контрагентов никто не решает.
 
prostotrader:

Петр, заканчивайте флудить.

Простым языком: 

Я посылаю заявку в ФОРТС, что хочу купить по 10 рублей. Вы посылаете заявку, что хотите продать за 11 рублей (приходят две лимитные заявки). Кто  решит кому потерять рубль в сделке? 

Тот кто первый согласится на цену противоположной стороны, тот и проиграет рубль, но кроме нас, это никто не должен решать.

Именно поэтому, только Маркетные ордера двигают цену. По сути, это уступка одного из контрагентов при торге, когда он соглашается на цену предлагаемую второй стороной. Без этого, цена намертво стояла бы на месте.
 



ЯРеter Konow:
А Вы начинайте изучать базовые законы торговли. Цена у противоположных лимитных ордеров разная, и один из контрагентов всегда открывается по цене хуже другого (по маркетной). Кто именно откроется по худшей цене, за контрагентов никто не решает.

Вы вообще не читаете что написано?

Нет никаких лимитных ордеров

Спецификация ордеров ФОРТС

Все описанное мною выше исходит из ДОКУМЕНТАЦИИ по ФОРТС, а Ваши измышления основаны на чем?

Добавлено

Вы даже не знаете как работает МТ5

Терминал МТ5 --> Сервер МТ5 --> Шлюз ФОРТС --> ASTS Spectra

 
prostotrader:

Вы вообще не читаете что написано?

Нет никаких лимитных ордеров

Спецификация ордеров ФОРТС

Все описанное мною выше исходит из ДОКУМЕНТАЦИИ по ФОРТС, а Ваши измышления основаны на чем?

Добавлено

Вы даже не знаете как работает МТ5

Терминал МТ5 --> Сервер МТ5 --> Шлюз ФОРТС --> ASTS Spectra

А Вы читаете, те таблицы, которые приводите? 

Читайте в заголовке таблицы. Читайте внутри таблицы и ниже. Везде слова заявка, ордер. 

Заявка, - это и есть ордер. Заявка на русском, ордер на английском.

Заявка всегда является лимитной (ограниченной одной конкретной ценой), если ее цена отличается от текущей рыночной. 

Иная терминология не означает иную сущность вещей.
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