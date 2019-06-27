Тиковая история стакана. - страница 16
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есть общепринятые термины. если вы не желаете ими пользоваться - ваше дело, но не надо определения с местечковой биржи навязывать как общепринятые.
Да дело вообще не в названии (типе) заявки, а в том, как Петр рассуждает...
Ноги выросли из: "Как ставится флаг направление сделки".
Добавлено
Ядру ФОРТС вообще по-барабану какой ордер пришел, потому что они все попадают на Аукцион, где сводятся.
И только Котировочные (лимитные, отложенные - называйте как нравится) завки не снимаются, если не исполнились полным объемом.
Они то и попадают в стакан и образуют ASK/BID
Ну, спред 0 означает, что цена ask равна цене bid. То есть, нет торга. Оба ордера рыночные. Покупатель заинтересован в той же цене, что и продавец. Значит, один из них должен сидеть в палате номер 6 или быть причислен к лику святых. ))
Похоже, Вы разбираетесь в теме очень хорошо, так что спорить не буду. Да, на ликвидном рынке спред 0 быть не может. Да и на неликвидном, вряд-ли. Просто потому, что такова природа торговли. Каждый ищет для себя лучшую цену, и продавец, и покупатель. Поэтому, их заявки на цену разные. Пока есть хотя бы два контрагента, цена спроса и предложения будет разная. А если на рынке один контрагент, то спред будет 0. Но, на современных площадках этого в принципе быть не может, потому что рынки маркетмейкерские, а они могут выступать контрагентами по отношению к самим себе. В отличии от других участников торговли, для них в этом есть практический смысл...
Жжете, ребята!))
Любая тема, куда заходит Петр, превращается в балаган. Это врожденный талант — цеплять собеседников за живое, чтобы те не могли не ответить.
При установке терминала и совершении первой сделки с панели
торговли в 1 клик, выходит предупреждение.
Нажимал иногда по ошибке на отказ и в дальнейшем приходилось
открывать ордера с панели инструментов.
Можно без переустановки терминала вернуть возможность
работы с панельки быстрой торговли?
Новую тему не стал создавать, спрошу здесь.
При установке терминала и совершении первой сделки с панели
торговли в 1 клик, выходит предупреждение.
Нажимал иногда по ошибке на отказ и в дальнейшем приходилось
открывать ордера с панели инструментов.
Можно без переустановки терминала вернуть возможность
работы с панельки быстрой торговли?
В настройках поставьте галочку "Торговля в один клик".
В настройках поставьте галочку "Торговля в один клик".
Спасибо)
Похоже, Вы разбираетесь в теме очень хорошо, так что спорить не буду. Да, на ликвидном рынке спред 0 быть не может. Да и на неликвидном, вряд-ли. Просто потому, что такова природа торговли. Каждый ищет для себя лучшую цену, и продавец, и покупатель. Поэтому, их заявки на цену разные. Пока есть хотя бы два контрагента, цена спроса и предложения будет разная. А если на рынке один контрагент, то спред будет 0. Но, на современных площадках этого в принципе быть не может, потому что рынки маркетмейкерские, а они могут выступать контрагентами по отношению к самим себе. В отличии от других участников торговли, для них в этом есть практический смысл...
Все бывает. Вот снимки с реальных площадок.
Вот ММВБ:
5/1 это заявки и продавца/покупателя. Цена одинаковая 107,6100
А вот Globex:
Также одновременно заявки продавца и покупателя по 1.18260
Это не глюки и не фотошоп. Так действительно бывает при определенных условиях.