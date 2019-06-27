Тиковая история стакана. - страница 16

Новый комментарий
 
TheXpert:

есть общепринятые термины. если вы не желаете ими пользоваться - ваше дело, но не надо определения с местечковой биржи навязывать как общепринятые.

Да дело вообще не в названии (типе) заявки, а в том, как Петр рассуждает...

Ноги выросли из: "Как ставится флаг направление сделки".

Добавлено

Ядру ФОРТС вообще по-барабану какой ордер пришел, потому что они все попадают на Аукцион, где сводятся.

И только Котировочные (лимитные, отложенные - называйте как нравится) завки не снимаются, если не исполнились полным объемом.

Они то и попадают в стакан и образуют ASK/BID 

 
Реter Konow:
Ну, спред 0 означает, что цена ask равна цене bid. То есть, нет торга. Оба ордера рыночные. Покупатель заинтересован в той же цене, что и продавец. Значит, один из них должен сидеть в палате номер 6 или быть причислен к лику святых. ))

Ну почему-же, эти ордера остаются лимитными вплоть до сведения или снятия.  Их статус биржа изменить не может.  И спред=0 бывает. Просто на ликвидном рынке Вы этого не увидите.
 
rjurip:

Ну почему-же, эти ордера остаются лимитными вплоть до сведения или снятия.  Их статус биржа изменить не может.  И спред=0 бывает. Просто на ликвидном рынке Вы этого не увидите.
Похоже, Вы разбираетесь в теме очень хорошо, так что спорить не буду. Да, на ликвидном рынке спред 0 быть не может. Да и на неликвидном, вряд-ли. Просто потому, что такова природа торговли. Каждый ищет для себя лучшую цену, и продавец, и покупатель. Поэтому, их заявки на цену разные. Пока есть хотя бы два контрагента, цена спроса и предложения будет разная. А если на рынке один контрагент, то спред будет 0. Но, на современных площадках этого в принципе быть не может, потому что рынки маркетмейкерские, а они могут выступать контрагентами по отношению к самим себе. В отличии от других участников торговли, для них в этом есть практический смысл...
 
Реter Konow:
Похоже, Вы разбираетесь в теме очень хорошо, так что спорить не буду. Да, на ликвидном рынке спред 0 быть не может. Да и на неликвидном, вряд-ли. Просто потому, что такова природа торговли. Каждый ищет для себя лучшую цену, и продавец, и покупатель. Поэтому, их заявки на цену разные. Пока есть хотя бы два контрагента, цена спроса и предложения будет разная. А если на рынке один контрагент, то спред будет 0. Но, на современных площадках этого в принципе быть не может, потому что рынки маркетмейкерские, а они могут выступать контрагентами по отношению к самим себе. В отличии от других участников торговли, для них в этом есть практический смысл...

Вы сами на все ответили. Еще и учтите алгоритмы сведения на малоликвидных рынках.
 
Жжете, ребята!))
 
Dmitriy Skub:
Жжете, ребята!))

Любая тема, куда заходит Петр, превращается в балаган. Это врожденный талант — цеплять собеседников за живое, чтобы те не могли не ответить.

 
Новую тему не стал создавать, спрошу здесь.
При установке терминала и совершении первой сделки с панели 
торговли в 1 клик, выходит предупреждение.
Нажимал иногда по ошибке на отказ и в дальнейшем приходилось
открывать ордера с панели инструментов.
Можно без переустановки терминала вернуть возможность
работы с панельки быстрой торговли?
 
Andrey Gladyshev:
Новую тему не стал создавать, спрошу здесь.
При установке терминала и совершении первой сделки с панели 
торговли в 1 клик, выходит предупреждение.
Нажимал иногда по ошибке на отказ и в дальнейшем приходилось
открывать ордера с панели инструментов.
Можно без переустановки терминала вернуть возможность
работы с панельки быстрой торговли?

В настройках поставьте галочку "Торговля в один клик".

 
Aleksey Vyazmikin:

В настройках поставьте галочку "Торговля в один клик".

Спасибо)

 
Реter Konow:
Похоже, Вы разбираетесь в теме очень хорошо, так что спорить не буду. Да, на ликвидном рынке спред 0 быть не может. Да и на неликвидном, вряд-ли. Просто потому, что такова природа торговли. Каждый ищет для себя лучшую цену, и продавец, и покупатель. Поэтому, их заявки на цену разные. Пока есть хотя бы два контрагента, цена спроса и предложения будет разная. А если на рынке один контрагент, то спред будет 0. Но, на современных площадках этого в принципе быть не может, потому что рынки маркетмейкерские, а они могут выступать контрагентами по отношению к самим себе. В отличии от других участников торговли, для них в этом есть практический смысл...

Все бывает. Вот снимки с реальных площадок.

Вот ММВБ:


5/1 это заявки и продавца/покупателя. Цена одинаковая 107,6100


А вот Globex:


Также одновременно заявки продавца и покупателя по 1.18260

Это не глюки и не фотошоп. Так действительно бывает при определенных условиях.

1...91011121314151617
Новый комментарий