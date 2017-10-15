Какие есть главные новости на форекс? - страница 5

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На моей памяти индекс потребительских цен, индекс делового настроения и ещё парочку отрабатываются чисто: ставишь 10 пунктов SL, отложки, ТП до 80-100, за месяц выйдет множество новостей, половина из них закроется по стопу (прогноз ненамного разошёлся с фактом, либо равен ему), наименьшая часть - после проскальзывания, остальные - по ТП. В итоге, должно выходить в плюс, т.к. прибыль будет покрывать убытки. 

Важно установить допустимое проскальзывание, лучше использовать советник. 
 

да. посмотрел за последний месяц. больше всего бахнуло на изменении процентной ставки фрс.
20.09.2017 в 20:00

теперь понял, что перед такими новостями нужно закрываться. если ты не торгуешь по новостям.




 

еще одна особенность. после новостей очень большие тики. может быть и тик в 10 пунктов. ну я точно не мерил, нужно будет в следующий раз проверить.

 
danminin:

еще одна особенность. после новостей очень большие тики. может быть и тик в 10 пунктов. ну я точно не мерил, нужно будет в следующий раз проверить.

Может быть и больше, тут всё зависит от фильтра ДЦ.

А чем это поможет в торговле, даже если не учитывать проскальзывания?

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