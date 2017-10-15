Какие есть главные новости на форекс? - страница 5
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Важно установить допустимое проскальзывание, лучше использовать советник.
да. посмотрел за последний месяц. больше всего бахнуло на изменении процентной ставки фрс.
20.09.2017 в 20:00
теперь понял, что перед такими новостями нужно закрываться. если ты не торгуешь по новостям.
еще одна особенность. после новостей очень большие тики. может быть и тик в 10 пунктов. ну я точно не мерил, нужно будет в следующий раз проверить.
еще одна особенность. после новостей очень большие тики. может быть и тик в 10 пунктов. ну я точно не мерил, нужно будет в следующий раз проверить.
Может быть и больше, тут всё зависит от фильтра ДЦ.
А чем это поможет в торговле, даже если не учитывать проскальзывания?