Какие есть главные новости на форекс? - страница 3

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danminin:

еще бывают движения после выступлений глав центробанков.
но там нужно все эти выступления смотреть и английский знать)

На выступлении лучше посидеть на заборе, там цену гоняют в две стороны, и мало определённости, если входить со стопом, то можно поймать два стопа, если без стопов, то попасть против движения, и придётся долго сидеть в просадке.


danminin:

есть новости с 3 черточками, после которых ничего не происходит
https://alpari.com/ru/analytics/calendar_fxstreet/

а есть с 2 черточками - и после нее сразу свеча на 50 пунктов.

Новость на 50 пунктов, это не движение, сразу входить перед публикацией - стрёмно, если нет чёткой уверенности в направлении, а входить через несколько секунд - поздно, так как большая часто движения прошла, и продолжения может не быть.

Хорошие новости на ставках, можно войти чуть позже, и забрать продолжение движения, фунт последний раз почти 400 пунктов прошёл, сначала приостановился, а потом пошёл, и так зачастую на ставках, это не приросты ВВП, и не инфляции.

 
Vitaly Muzichenko:

Новость на 50 пунктов, это не движение,

что значит не движение? затишье, а потом такая шпиля вверх!

Vitaly Muzichenko:


фунт последний раз почти 400 пунктов прошёл

400 пунктов это за какое время?
 
Victor Ziborov:

Вот список наиглавнейших новостей, которые влияют на рынок:

— Уровень процентных ставок в стране.

— Данные рынка труда(в том числе NonFarm)

— Прирост ВВП.

— Данные об уровне инфляции.

— Уровень розничных продаж.

Индексы настроений.

— Индексы производства.

— Торговый баланс.

Однако, дай Вам бог, чтобы этот список помог Вам зарабатывать на новостях. Лично я — пытался, у меня — не вышло. Писал даже советники на эту тему. Я не смог найти ту закономерность, с помощью которой я бы смог зарабатывать на новостях. Может, у Вас получится.


Когда меняется процентная ставка,  ни вы ни робот не успеете открыть позицию, недавно по gbpcad 300 пипс падение за пару минут..  выход есть идти на курсы ясновидящих и открывать уверенно позицию за 5 минут до новости)
Хотя есть идея, только ждать надо пока новость с % ставкой выйдит. В общем открываем 2 ордера на разных счетах в разном направлении, лот открываем такой чтобы хватило на 50 пипс. Когда на одном из счетов цена проходит чуть больше 100 пипс,  Стоп переводим в безубыток чтобы на соучай разворота мы остались без потери,  ТП по ситуации,  150, 200 и более. Если новость остается неизменной,  что значит хорошо  и сильного движения более 100 пипс обычно не бывает, закрываем ордер сразу на 1 из счетов. 

 
danminin:

что значит не движение? затишье, а потом такая шпиля вверх!

400 пунктов это за какое время?

Вот, 14 числа процентная ставка по фунту


 
Vitaly Muzichenko:

Вот, 14 числа процентная ставка по фунту



за первую минуту рост на 50 пунктов) интересно , если в эту минуту открываться - по какой цене тебя откроет....

расширение спреда было только до 2 пунктов.
https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/markets/recent?instrument=GBP/USD
 
danminin:

за первую минуту рост на 50 пунктов) интересно , если в эту минуту открываться - по какой цене тебя откроет....

Я сегодня уже показывал, на какой цене закрыли =)

Покажу ещё раз


 

Новости - это только отвлечение внимания. Курс делается всеми участниками рынка. Как на выборах - где больше голосов, там и курс, хотя от стихии голос не зависит(бомбанет по серверам с котировками и пропали все виртуальные денежки, а реальные у тех кому подарили). 

 
Моя собака прорыла яму сзади будки. Отличная новость для входа.
 

привет всем!


ну йа иногда по погоде торгую,


если солнечно - то покупаю.


А серьезно - скоро бабахнет Ким Чен Ын водородной бомбочкой по Тихому океану - вот тогда доллар упадет на фигуру как минимум.

 
Alexander Ivanov:

А серьезно - скоро бабахнет Ким Чен Ын водородной бомбочкой по Тихому океану - вот тогда доллар упадет на фигуру как минимум.


Почему именно доллар упадет?

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