Какие есть главные новости на форекс? - страница 3
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еще бывают движения после выступлений глав центробанков.
но там нужно все эти выступления смотреть и английский знать)
На выступлении лучше посидеть на заборе, там цену гоняют в две стороны, и мало определённости, если входить со стопом, то можно поймать два стопа, если без стопов, то попасть против движения, и придётся долго сидеть в просадке.
есть новости с 3 черточками, после которых ничего не происходит
https://alpari.com/ru/analytics/calendar_fxstreet/
а есть с 2 черточками - и после нее сразу свеча на 50 пунктов.
Новость на 50 пунктов, это не движение, сразу входить перед публикацией - стрёмно, если нет чёткой уверенности в направлении, а входить через несколько секунд - поздно, так как большая часто движения прошла, и продолжения может не быть.
Хорошие новости на ставках, можно войти чуть позже, и забрать продолжение движения, фунт последний раз почти 400 пунктов прошёл, сначала приостановился, а потом пошёл, и так зачастую на ставках, это не приросты ВВП, и не инфляции.
Новость на 50 пунктов, это не движение,
что значит не движение? затишье, а потом такая шпиля вверх!
фунт последний раз почти 400 пунктов прошёл
Вот список наиглавнейших новостей, которые влияют на рынок:
— Уровень процентных ставок в стране.
— Данные рынка труда(в том числе NonFarm)
— Прирост ВВП.
— Данные об уровне инфляции.
— Уровень розничных продаж.
— Индексы настроений.
— Индексы производства.
— Торговый баланс.
Однако, дай Вам бог, чтобы этот список помог Вам зарабатывать на новостях. Лично я — пытался, у меня — не вышло. Писал даже советники на эту тему. Я не смог найти ту закономерность, с помощью которой я бы смог зарабатывать на новостях. Может, у Вас получится.
что значит не движение? затишье, а потом такая шпиля вверх!400 пунктов это за какое время?
Вот, 14 числа процентная ставка по фунту
Вот, 14 числа процентная ставка по фунту
за первую минуту рост на 50 пунктов) интересно , если в эту минуту открываться - по какой цене тебя откроет....расширение спреда было только до 2 пунктов.
https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/markets/recent?instrument=GBP/USD
за первую минуту рост на 50 пунктов) интересно , если в эту минуту открываться - по какой цене тебя откроет....
Я сегодня уже показывал, на какой цене закрыли =)
Покажу ещё раз
Новости - это только отвлечение внимания. Курс делается всеми участниками рынка. Как на выборах - где больше голосов, там и курс, хотя от стихии голос не зависит(бомбанет по серверам с котировками и пропали все виртуальные денежки, а реальные у тех кому подарили).
привет всем!
ну йа иногда по погоде торгую,
если солнечно - то покупаю.
А серьезно - скоро бабахнет Ким Чен Ын водородной бомбочкой по Тихому океану - вот тогда доллар упадет на фигуру как минимум.
А серьезно - скоро бабахнет Ким Чен Ын водородной бомбочкой по Тихому океану - вот тогда доллар упадет на фигуру как минимум.
Почему именно доллар упадет?