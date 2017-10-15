Какие есть главные новости на форекс?

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Давайте составим список наиглавнейших новостей, которые влияют на рынок.

- изменение процентных ставок центробанков

- non farm payrolls

- выборы

какие еще?
 
danminin:
Давайте составим список наиглавнейших новостей, которые влияют на рынок.

изменение процентных ставок центробанков

non farm payrolls

выборы

какие еще?

Если не хотите рассматривать движение под лупой, тогда вот:

изменение процентных ставок центробанков

non farm payrolls

выборы

какие еще?

 
Vitaly Muzichenko:

Если не хотите рассматривать движение под лупой, тогда вот:

изменение процентных ставок центробанков

non farm payrolls

выборы

какие еще?


так если я хочу работать по новостям, я что одну сделку буду в год делать?))

 
danminin:

так если я хочу работать по новостям, я что одну сделку буду в год делать?))

Почему вы у меня спрашиваете, сколько сделок в год будете делать?

Можете открыть минутный график, и делать до 1000 сделок в день.

Да и ставки не один раз в год, всё в ваших руках.

 
Vitaly Muzichenko:

Почему вы у меня спрашиваете, сколько сделок в год будете делать?

Можете открыть минутный график, и делать до 1000 сделок в день.

Да и ставки не один раз в год, всё в ваших руках.


а , вы не только выборы оставили, а еще и ставки))

 
danminin:

я говорю, что люди, которые торгуют по новостям, не торгуют только выборы. ))

Это раньше были новости, а сейчас так, понаблюдать да и только. Видимо рынок сильно автоматизирован.

 
danminin:
Давайте составим список наиглавнейших новостей, которые влияют на рынок.

- изменение процентных ставок центробанков

- non farm payrolls

- выборы

какие еще?

Вот эти три. Вы их уже изучили? Влияют? Получается депо наращивать?

 
Vitaly Muzichenko:

Это раньше были новости, а сейчас так, понаблюдать да и только. Видимо рынок сильно автоматизирован.


Точнее, они стали непредсказуемы. Могут выйти сильные новости, а рынок слегка дернется и все. Хорошо помню движухи в 2010-годы +- пару лет.

 

добавим еще новости, которые случаются намного реже.

- природные бедствия, катаклизмы. (цунами в японии)

- важные события. революции, войны. выход новостей об угрозе войны (трамп пригрозил корее войной)
  брексит, например.
  наложение на страну санкций

- кардинальные реформы в финансовой сфере страны. отвязка фунта от евро.




 
Andrew Petras:

Вот эти три. Вы их уже изучили? Влияют? Получается депо наращивать?

Наращивать говорите =)


 
Alexey Volchanskiy:

Точнее, они стали непредсказуемы. Могут выйти сильные новости, а рынок слегка дернется и все. Хорошо помню движухи в 2010-годы +- пару лет.

Ещё до середины 2016 учитывал новости в торговле, потом понял, что это бред сивой кобылы, примерно такой-же, как и закрыть все позиции в пятницу. Сейчас только учитываю ставки и выборы, всё остальное не стОит внимания.

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