Какие есть главные новости на форекс?
Давайте составим список наиглавнейших новостей, которые влияют на рынок.
изменение процентных ставок центробанков
non farm payrolls
выборы
какие еще?
Если не хотите рассматривать движение под лупой, тогда вот:
изменение процентных ставок центробанков
non farm payrolls
выборы
какие еще?
Если не хотите рассматривать движение под лупой, тогда вот:
изменение процентных ставок центробанков
non farm payrolls
выборы
какие еще?
так если я хочу работать по новостям, я что одну сделку буду в год делать?))
так если я хочу работать по новостям, я что одну сделку буду в год делать?))
Почему вы у меня спрашиваете, сколько сделок в год будете делать?
Можете открыть минутный график, и делать до 1000 сделок в день.
Да и ставки не один раз в год, всё в ваших руках.
Почему вы у меня спрашиваете, сколько сделок в год будете делать?
Можете открыть минутный график, и делать до 1000 сделок в день.
Да и ставки не один раз в год, всё в ваших руках.
а , вы не только выборы оставили, а еще и ставки))
я говорю, что люди, которые торгуют по новостям, не торгуют только выборы. ))
Это раньше были новости, а сейчас так, понаблюдать да и только. Видимо рынок сильно автоматизирован.
Давайте составим список наиглавнейших новостей, которые влияют на рынок.
- изменение процентных ставок центробанков
- non farm payrolls
- выборы
какие еще?
Вот эти три. Вы их уже изучили? Влияют? Получается депо наращивать?
Это раньше были новости, а сейчас так, понаблюдать да и только. Видимо рынок сильно автоматизирован.
Точнее, они стали непредсказуемы. Могут выйти сильные новости, а рынок слегка дернется и все. Хорошо помню движухи в 2010-годы +- пару лет.
добавим еще новости, которые случаются намного реже.
- природные бедствия, катаклизмы. (цунами в японии)
- важные события. революции, войны. выход новостей об угрозе войны (трамп пригрозил корее войной)
брексит, например.
наложение на страну санкций
- кардинальные реформы в финансовой сфере страны. отвязка фунта от евро.
Точнее, они стали непредсказуемы. Могут выйти сильные новости, а рынок слегка дернется и все. Хорошо помню движухи в 2010-годы +- пару лет.
Ещё до середины 2016 учитывал новости в торговле, потом понял, что это бред сивой кобылы, примерно такой-же, как и закрыть все позиции в пятницу. Сейчас только учитываю ставки и выборы, всё остальное не стОит внимания.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
- изменение процентных ставок центробанков
- non farm payrolls
- выборы
какие еще?