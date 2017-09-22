Никогда не шарил как правильно пишутся индикаторы, помогите плз.. :) - страница 3

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forexman77:

xmean и ymean -это простые скользящие.


да, средние значения 

http://ru.wikihow.com/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8

Как рассчитать линейный коэффициент корреляции
Как рассчитать линейный коэффициент корреляции
  • ru.wikihow.com
Соберите данные. Перед тем как приступить к вычислению коэффициента корреляции, изучите данные пары чисел. Лучше записать их в таблицу, которую можно расположить вертикально или горизонтально. Каждую строку или столбец обозначьте как «х» и «у».[1] Вычислите среднее арифметическое «х». Для этого сложите все значения «х», а затем полученный...
 
Maxim Dmitrievsky:

да, средние значения 

http://ru.wikihow.com/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8


Однозначно уже и скриптом проверил. Вообщем подумайте как данные подавать. Один буффер моментумы цены и второй моментумы скользящей https://www.mql5.com/ru/forum/216103/page2#comment_5798329 или свой вариант. Если делать, как в файле Math.mqh, то сейчас попробую сделать.

Никогда не шарил как правильно пишутся индикаторы, помогите плз.. :)
Никогда не шарил как правильно пишутся индикаторы, помогите плз.. :)
  • 2017.09.22
  • www.mql5.com
Нужно посчитать корреляцию кастомного индикатора с текущими ценами открытия, и вывести значения за всю историю какая вообще правильная последовател...
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forexman77:

Однозначно уже и скриптом проверил. Вообщем подумайте как данные подавать. Один буффер моментумы цены и второй моментумы скользящей https://www.mql5.com/ru/forum/216103/page2#comment_5798329 или свой вариант.


Вот смотрите, у меня есть детрендированный индикатор простой, я хотел посмотреть корреляцию его значений с ценами открытия

я думаю что нужно просто сделать возможность подключить любой кастомный индюк внутри индикатора, а второй буфер это будут просто цены открытия, вместо которых легко можно будет подать хэндл индикатора, например, из кода эксперта.. и смотреть корреляции разных индикаторов или индикаторов с ценами хоть до посинения :)

ввобще цель - детрендировать тренды и вводить зависимости между исходным вр. рядом и детрендированным в виде корреляций, атвокорреляций, кросскорреляций и проч. проч., это тема для экспериментов 

Файлы:
Detrended_predictor.mq5  8 kb
 
Maxim Dmitrievsky:

и смотреть корреляции разных индикаторов или индикаторов с ценами хоть до посинения :)

bool CalculateCorrelation( const double &Array1[], const double &Array2[], const int period, double &Correlation[] )
 

Вот подумал, если делать все, как в файле Math.

Там от каждого элемента массива отнимают скользящую на текущем баре, сформированную из этого массива.

То есть от цен открытия отнимаем скользящую по ценам открытия с периодом "CorrPeriod" и во втором массиве из скользящих с периодом "DPperiod" отнимаем скользящую скользящих с периодом "CorrPeriod".

Поправил индикатор, сделал скользящие с периодом "CorrPeriod" с типом симпл, что бы точно прямо, как в файле было.

Файлы:
PearsonMath.mq5  3 kb
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fxsaber:

сорри, я уже под текилой сегодня.. :) нене, код расчета то уже есть быстрый, останется просто добавить нужные массивы.. ну в общем да, ф-я это отображает :) Но нужно что бы именно индикатор считал, что бы можно было взглянуть

потом делаем нереально крутые выводы, запихиваем это все в нейросеть и в статье описываем и мб это потом даже работает (с само-переобучением)

 
Maxim Dmitrievsky:

сорри, я уже под текилой сегодня.. :) нене, код расчета то уже есть быстрый, останется просто добавить нужные массивы.. ну в общем да, ф-я это отображает :) Но нужно что бы именно индикатор считал, что бы можно было взглянуть

потом делаем нереально крутые выводы, запихиваем это все в нейросеть и в статье описываем и мб это потом даже работает (с само-переобучением)


Проверьте совпадает?

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forexman77:

Проверьте совпадает?


Некоторые различия детектед.. ваш первый индикатор получился более изменчивым чем второй. В целом похоже )


 
Maxim Dmitrievsky:

Некоторые различия детектед.. ваш первый индикатор получился более изменчивым чем второй. В целом похоже )



А как это можно применить? В математических терминах и формулах, только учусь. Если на словах можете объяснить, можно в личку.

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forexman77:

А как это можно применить? В математических терминах и формулах, только учусь. Если на словах можете объяснить, можно в личку.


Идея состоит в том, что нейросетям нужно скармливать стационарные ряды, детрендированные и проч. Когда мы убираем тренд, часть информации теряется, я хочу компенсировать это таким же стационарным рядом в виде корреляции исходного ряда с детрендированным. Т.е. на вход нейросети подаем как минимум 2 этих ряда - детренд и корреляцию детренда с исх. рядом, тем самым компенсируем потери. Делается это для поиска статистических взаимосвязей также, которые проявляются только в стац. рядах.

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