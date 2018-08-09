Momentum от MA штатными средствами
С помощью МА мы избавляемся от недостатков Моментума. Теперь, берем Моментум от МА, и получаем обратно те-же недостатки. Получаем те-же яйца, только в профиль. Забавно.)
Вы не стой стороны смотрите на яйца )).
У МА есть свой темп ускорения/замедления, который можно замерять с помощью моментума, что и требуется. А недостатки МА здесь вообще не причем.
Вы не стой стороны смотрите на яйца )).
У МА есть свой темп ускорения/замедления, который можно замерять с помощью моментума, что и требуется. А недостатки МА здесь вообще не причем.
это извращение мне и нужно )
Штатными вроде никак. Тут такой парадокс интересный вскрывается, в МТ5 в примерах нет Moving Averages, а то можно было бы подправить одну строку, чтобы он был в подокне... и тогда можно было бы.
Штатными вроде никак. Тут такой парадокс интересный вскрывается, в МТ5 в примерах нет Moving Averages, а то можно было бы подправить одну строку, чтобы он был в подокне... и тогда можно было бы.
MQL5\Indicators\Examples\Custom Moving Average.mq5
Ну ещё в Include библиотечка присутствует.
Тогда в Moving Average меняем #property indicator_chart_window на #property indicator_separate_window, компилируем. При присоединении индикатора к графику настраиваем шкалу от 99.5 до 100.5 (или даже чуть поуже). Из навигатора затаскиваем в это же подокно моментум, в списке "применить к" выбираем "первый индикатор".
Тогда в Moving Average меняем #property indicator_chart_window на #property indicator_separate_window, компилируем. При присоединении индикатора к графику настраиваем шкалу от 99.5 до 100.5 (или даже чуть поуже). Из навигатора затаскиваем в это же подокно моментум, в списке "применить к" выбираем "первый индикатор".
Сделал как вы написали - не помогло. Все тоже самое, моментум не отображается в подокне, т.е. он есть, а его линии не видно.
Также см. настройки шкалы на картинке - как вы имели ввиду настроить шкалу? Там такие значения, как вы писали, настроить нельзя. НО это думаю не влияет на то, что моментум не отображается.
Что делать. Видимо так сделать нельзя..
Фиксированный минимум и фиксированный максимум - 99.5 и 100.5. Галки поставит и значения ввести.
Спасибо, вроде получилось. Мин/макс поставил 99 и 101 чтобы за окно линия не вылазила.
На сколько я понимаю, чтобы получить Моментум от МА с периодом 12, то у Моментума тоже должен быть период 12.
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Господа, подскажите, можно ли получить моментум от скользящей средней штатными средствами в МТ5?
1. Устанавливаю в окно под график МА
2. Беру Momentum и перетаскиваю его на МА и выбираю применить к "Данные предыдущего индикатора"
3. Моментум почему-то не отображается см. картинку.
Подскажите, пожалуйста, может чего не так делаю или так нельзя сделать?