Никогда не шарил как правильно пишутся индикаторы, помогите плз.. :) - страница 2
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Когда сам делал индикатор корреляции Пирсона на MQL4, решил проверить, как раз с iBeta сверял.
и что получилось, способ в ибете быстрый? так то вроде махом считает, чисто визуально
и что получилось, способ в ибете быстрый? так то вроде махом считает, чисто визуально
Индикаторов корреляции много в КБ. Надо забег (бенч) устраивать, чтобы узнать точно.
Индикаторов корреляции много в КБ. Надо забег (бенч) устраивать, чтобы узнать точно.
устрою чуть позже, любопытно даже стало :) по меньшей мере 2 каких-нибудь сравнить хотя бы
и что получилось, способ в ибете быстрый? так то вроде махом считает, чисто визуально
Да вроде нормально было, но я бы лучше попробовал и с файлом включаемым считать.
устрою чуть позже, любопытно даже стало :) по меньшей мере 2 каких-нибудь сравнить хотя бы
И результаты вычислений с эталоном сравнить - мат. пакет.
Давно делал, может что упустил. Какие-то уж маленькие изменения в значениях получаются.
И корреляция высчитывалась из моментумов, может надо тоже что-то наподобие делать.
На моментумах, более правильно считаю. Если кто хорошо в формулах рубит, пусть поправит переделать недолго.
Давно делал, может что упустил. Какие-то уж маленькие изменения в значениях получаются.
И корреляция высчитывалась из моментумов, может надо тоже что-то наподобие делать.
если сравнить расчеты то у вас маленько по другому, не расчитывается xmean и ymean, вроде бы..
в либе мат:
а у вас
т.е. как будто бы 1-я часть пропущена, но я не знаю формулы как правильно считается :)
если сравнить расчеты то у вас маленько по другому, не расчитывается xmean и ymean, вроде бы..
в либе мат:
а у вас
т.е. как будто бы 1-я часть пропущена, но я не знаю формулы как правильно считается :)
Если честно, то взял из своего старого индикатора на mql4, сравнил с iBeta все совпадает.https://www.mql5.com/ru/code/10404 Прилагаю свой индикатор на мт4.
Еще попробовал сейчас период машки поставить один, корреляция один становится на всем участке, только в файле "MovingAverages.mqh"
нужно поправить строку:
Да, там получается, что xmean и ymean это суммы, а не скользящие средние или это какая-то заумная схема получения средней..?
Сейчас подумал первый вариант наверное не рабочий, на моментумах однозначно нужно использовать)
xmean и ymean -это простые скользящие.
Теперь остается один вопрос, что взять для сравнения в корреляции. Моментумы цены и скользящей средней, как в последнем варианте:
или подавать данные, как-то по другому?