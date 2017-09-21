Загрузка CSV в MT4 или конвертация в hst.

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Коллеги, много лет пытаюсь загрузить в МТ4 данные в формате CSV, ничего не получается. Сейчас вопрос встал остро. Я гружу с Ducscopy файл в CSV, импортирую его стандартным инструментом МТ4, но при нажатии кнопки импорт ничего не происходит.

В чем может быть дело? В фале все данные есть. Дата/время, открытие/максимум/минимум/закрытие. Разделены они запятыми, все в одном столбце.

 
Luchezar Shalomaev:

Коллеги, много лет пытаюсь загрузить в МТ4 данные в формате CSV, ничего не получается. Сейчас вопрос встал остро. Я гружу с Ducscopy файл в CSV, импортирую его стандартным инструментом МТ4, но при нажатии кнопки импорт ничего не происходит.

В чем может быть дело? В фале все данные есть. Дата/время, открытие/максимум/минимум/закрытие. Разделены они запятыми, все в одном столбце.

Там вроде формат даты другой. Сохраните из мт историю в csv и сравните, потом нужно будет переформатировать файл из дукаса
 
Maxim Romanov:
Там вроде формат даты другой. Сохраните из мт историю в csv и сравните, потом нужно будет переформатировать файл из дукаса

Спасибо.

 
Maxim Romanov:
Там вроде формат даты другой. Сохраните из мт историю в csv и сравните, потом нужно будет переформатировать файл из дукаса

Luchezar Shalomaev:

Спасибо.


Точно. У них другой формат.

 
Luchezar Shalomaev:

Коллеги, много лет пытаюсь загрузить в МТ4 данные в формате CSV, ничего не получается. Сейчас вопрос встал остро. Я гружу с Ducscopy файл в CSV, импортирую его стандартным инструментом МТ4, но при нажатии кнопки импорт ничего не происходит.

В чем может быть дело? В фале все данные есть. Дата/время, открытие/максимум/минимум/закрытие. Разделены они запятыми, все в одном столбце.


скаченный файл с дукаса открываете програмкой из прицепа  - спецовая весчь - запускаете програмку а там всё увидете ...

это конвертор с дукаса на мт4 ...  вирусов нет - отвечаю ... 

ё123


а ещё  тута посмотрите

Файлы:
DukascopyConverter.zip  12 kb
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