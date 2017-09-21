Загрузка CSV в MT4 или конвертация в hst.
Коллеги, много лет пытаюсь загрузить в МТ4 данные в формате CSV, ничего не получается. Сейчас вопрос встал остро. Я гружу с Ducscopy файл в CSV, импортирую его стандартным инструментом МТ4, но при нажатии кнопки импорт ничего не происходит.
В чем может быть дело? В фале все данные есть. Дата/время, открытие/максимум/минимум/закрытие. Разделены они запятыми, все в одном столбце.
Там вроде формат даты другой. Сохраните из мт историю в csv и сравните, потом нужно будет переформатировать файл из дукаса
Спасибо.
Там вроде формат даты другой. Сохраните из мт историю в csv и сравните, потом нужно будет переформатировать файл из дукаса
Спасибо.
Точно. У них другой формат.
Коллеги, много лет пытаюсь загрузить в МТ4 данные в формате CSV, ничего не получается. Сейчас вопрос встал остро. Я гружу с Ducscopy файл в CSV, импортирую его стандартным инструментом МТ4, но при нажатии кнопки импорт ничего не происходит.
В чем может быть дело? В фале все данные есть. Дата/время, открытие/максимум/минимум/закрытие. Разделены они запятыми, все в одном столбце.
скаченный файл с дукаса открываете програмкой из прицепа - спецовая весчь - запускаете програмку а там всё увидете ...
это конвертор с дукаса на мт4 ... вирусов нет - отвечаю ...
а ещё тута посмотрите
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Коллеги, много лет пытаюсь загрузить в МТ4 данные в формате CSV, ничего не получается. Сейчас вопрос встал остро. Я гружу с Ducscopy файл в CSV, импортирую его стандартным инструментом МТ4, но при нажатии кнопки импорт ничего не происходит.
В чем может быть дело? В фале все данные есть. Дата/время, открытие/максимум/минимум/закрытие. Разделены они запятыми, все в одном столбце.