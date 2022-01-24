Минутная история котировок Forex Major от dukascopy 2007 - 2017
Выкачал с дукаса минутную историю Forex Major за 10 лет. Потратил кучу времени. Конвертировал для МТ4.
Проверил. Импортировал в свой терминал, конвертировал по периудам, короче всё вроде нормалёк.
Решил поделиться. Думаю многим это сэкономит кучу времени.
В архиве
так как сюда архив не влезет даю ссылку на Яндекс диск
а для тех кому лень импортировать и конвертировать вот моя готовая история
Ссылка на Яндекс
Всем удачи !!!!
Большое спасибо за Вашу работу.
Большое спасибо за проделанную работу!
Решил опробовать Ваши котировки.
Скачал второй архив, положил все файлы в папку history\счет, в моем случае это: C:\Users\Alex\AppData\Roaming\Forex4you\history\EGlobal-Demo
Перезапустил терминал. Пробую тестировать стандартный советник по мувингам на датах 01.01.2016-01.01.2017, но качество моделирования не превышает 90% (а на некоторых таймфреймах и валютных парах и вообще составляет 25%).
Я предполагаю, что что-то делаю неверно?
Подскажите, пожалуйста.
Большое спасибо за проделанную работу!
Решил опробовать Ваши котировки.
Скачал второй архив, положил все файлы в папку history\счет, в моем случае это: C:\Users\Alex\AppData\Roaming\Forex4you\history\EGlobal-Demo
Перезапустил терминал. Пробую тестировать стандартный советник по мувингам на датах 01.01.2016-01.01.2017, но качество моделирования не превышает 90% (а на некоторых таймфреймах и валютных парах и вообще составляет 25%).
Я предполагаю, что что-то делаю неверно?
Подскажите, пожалуйста.
думаю - это из за того что Ваш терминал подключен к интернету (наверное) ... в настройках установите не существующий прокси сервер что бы терминал не подгружал историю Вашего брокера....
Приветствую Вас, давно не появлялись. От имени всех форумчан ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Что там новое мастерите, опять мартингейл или отказались от него?
И Вам доброго времени суток! Я не появлялся так как у нас в Крыму были проблемы то со светом то с инетом то ещё с чем нибудь ....Но теперь вроде всё нормализовалось и я решил взяться за старое. "Обрабатываю напильником" советника на реверсном мартингейле... Сейчас стоит на демо счёте... Посмотрим что будет ... Потом покажу ...
Большое спасибо за Вашу работу.
Да не за что! Мне просто понадобилось - я сделал - ну как не поделиться! Так что пользуйтесь на здоровье !!!
думаю - это из за того что Ваш терминал подключен к интернету (наверное) ... в настройках установите не существующий прокси сервер что бы терминал не подгружал историю Вашего брокера....
И Вам доброго времени суток! Я не появлялся так как у нас в Крыму были проблемы то со светом то с инетом то ещё с чем нибудь ....Но теперь вроде всё нормализовалось и я решил взяться за старое. "Обрабатываю напильником" советника на реверсном мартингейле... Сейчас стоит на демо счёте... Посмотрим что будет ... Потом покажу ...
Спасибо за подсказку! Прокси установил, теперь (как я предполагаю), надо удалить все файлы и закинуть заново.
Подскажите, пожалуйста, эти файлы нужно оставлять?
Спасибо за подсказку! Прокси установил, теперь (как я предполагаю), надо удалить все файлы и закинуть заново.
Подскажите, пожалуйста, эти файлы нужно оставлять?
нет не нужно ... по крайней мере у меня без них работает....
нет не нужно ... по крайней мере у меня без них работает....
Всё сделал, а качество моделирования по-прежнему то 25% то 90%...
Даже не знаю, что делать :(
Всё сделал, а качество моделирования по-прежнему то 25% то 90%...
Даже не знаю, что делать :(
Больше 90% в МТ4 не бывает )) Можно лишь при помощи танцев с бубном: ставится патч терминала от стрёмного поставщика (еще и деньги за это ему платят) и получают моделирование 99%. Хотя я не понимаю, зачем такое качество, если все равно мы имеем дело с историей, а не с будущим. На М1 макс качество также всегда 25%, не больше.
Всё сделал, а качество моделирования по-прежнему то 25% то 90%...
Даже не знаю, что делать :(
Я и не стремлюсь к качеству моделирования 99%.
Я оптимизирую по ценам открытия, для меня главное что бы дырок не было, особенно что бы совпадали бары по времени на разных инструментах.
В данной в шапке истории таких проблем замечено не было.
Правдв когда я такие цифры вижу - верится с трудом ...
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Выкачал с дукаса минутную историю Forex Major за 10 лет. Потратил кучу времени. Конвертировал для МТ4.
Проверил. Импортировал в свой терминал, конвертировал по периудам, короче всё вроде нормалёк.
Решил поделиться. Думаю многим это сэкономит кучу времени.
В архиве
так как сюда архив не влезет даю ссылку на Яндекс диск
FxMajor_2007_2017.M1.csv.rar
а для тех кому лень импортировать и конвертировать вот моя готовая история
Ссылка на Яндекс
FxMajor_2007_2017_All.hst.zip
Всем удачи !!!!