Технический анализ
- 50% Работает (1)
- 50% Не работает (1)
А вы думаете большие деньги не анализируют рынок, если анализируют, то не по звёздам на небе, а именно по графику.
Почему большинство теряет, если тех.анализ работает? Потому, что не все ним пользуются, если пользуются, то не до конца понимают что делают, одной трендовой линии не достаточно для принятия решения, впрочем как и самой трендовой.
И это Правильный ответ :
))))))))))
То ли работает то ли нет.
Ответил - не работает. Поэтому советую на него не полагаться на все 99%.
Однако... ТА чаще работает, но иногда (когда ты уверен на 100%) он не работает. Могу объяснить это следующим: большинство видят дисбаланс на рынке (с помощью ТА) и торгуют в одну сторону. А что делает мировой брокер (мировое правительство:) - правильно, торгует в другую. У кого профит? Угадали - не у вас.
И это Правильный ответ :
))))))))))
Вот это лучшее)) 50/50
Смотря как применять, все работает и все не работает
Ответил - не работает. Поэтому советую на него не полагаться на все 99%.
Однако... ТА чаще работает, но иногда (когда ты уверен на 100%) он не работает. Могу объяснить это следующим: большинство видят дисбаланс на рынке (с помощью ТА) и торгуют в одну сторону. А что делает мировой брокер (мировое правительство:) - правильно, торгует в другую. У кого профит? Угадали - не у вас.
"Мировое правительство" охотиться за твоей ставкой в 100 долларов?
"Мировое правительство" охотиться за твоей ставкой в 100 долларов?
Ставкой у ДЦ без выхода на МБ.
Обмельчало как то "мировое правительство"...
"Мировое правительство" охотиться за твоей ставкой в 100 долларов?
Нет, за твоей в 1$.
А прикинь другую ситуацию - одновременно на рынке находятся 10 000 трейдеров и у 50% ставка вверх, а у 50% вниз.
Что делать бедному "мировому правительству" - его ж пополам порвет?
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