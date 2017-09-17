Девушка VS Трейдинг Кто кого? - страница 4
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Всё я прочитал, потому и посоветовал не упоминать про демо (типа для солидности) :)
Насчёт эротических комплексов - так они меня давно не мучают, мы с ними подружились и нашли общие интересы :)
А "с женщиной могут быть просто приятельские отношения" - представить могу, но склад мышления отторгает такой вариант отношений как иррациональный...
зря
причина простая, и в общем понимании
до 15 - да нафиг эти бабы нужны
15-50 - да как вообще можно дружить с женщиной
50+ - они тоже люди и с ними можно просто дружить
А что это так слабовато настроен??? И на седьмом десятке всё в порядке...
А что это так слабовато настроен??? И на седьмом десятке всё в порядке...
потому что я выкладываю общую идею, а не конкретные инструкции или факты
Да ну, до 15 было много девушек. Правда тогда не было компов и интернета, поэтому много читал, на всякие дискотеки ездили с друзьями. А сейчас похоже молодежь больше перешла на виртуальное общение. Насчет дружбы, она конечно отличается от мужской в силу разницы психологий, но вполне себе возможна. Особенно когда нет завязки на секс.
Да крут, крут, Лёха... Мы перед тобой - сынки (ну, во всяком случае, я - меня до инстута - бабы категорически игнорировали, в институте стало полегче, но тоже особо не жаловали).
А "дружба с бабой" - вы, друзья, рехнулись. Какая, блин, может быть "дружба" ? Что значит "нет завязки на секс" ? Если "нет завязки" - это ж френдзона ! Да нахрена мне она нужна, и нахрена нужна такая френдзонящая баба ? А если "есть завязка" - нахрена мне такая "дружба" ?
Не... не понять мне нынешнее поколение (хотя, ты, Лёх, вроде ж как из "моего")
А вообще женщины более выносливы сами по себе, это конечно плюс, сено косить, силос готовить, соль опять же...
А вообще женщины более выносливы сами по себе, это конечно плюс, сено косить, силос готовить, соль опять же...
Да, вы правы)
Да, вы правы)
Эта картинка толкнула меня на воспоминания. Однажды отец одного друга задал такой вопрос:
- Как вы думаете, сколько человек могут тащить шпалу? (Тогда бетонных шпал ещё небыло).
- Ну, типа смотря какая шпала. Если длинная которые укладывают на стрелках...
- Нет, обычную...
Я прикинул как можно встать, чтобы не спотыкаться и с энтузиазмом завышая разумное своё мнение, даю ответ ЧЕТЫРЕ...
Оказалось правильный ответ 6. Именно по шесть человек, пленные после войны таскали шпалы. А русские женщины вдвоём, да ещё и вприпрыжку...
А вообще женщины более выносливы сами по себе, это конечно плюс, сено косить, силос готовить, соль опять же...
По молодости лет наблюдал "картину маслом"...
Ходил я тогда учеником телемастера с наставником. И вот пришли на одну заявку. Пока я пытался под чутким руководством наставника определить неисправность телевизора, женщина, которую мы по началу приняли за хозяйку, с причитаниями рассказала:
- что это не её дом, а её дочки (славная такая девка, вот только в личной жизни непруха - третий раз вдова, все мужики какие-то хилые попадались);
- и телевизор и холодильник сломались в один день - видать скачок напряжения был, так дочка повезла холодильник в мастерскую, а мать попросила встретить телемастера...
Пока суть-дело разговоры, слышим в коридоре какой-то шум, открывается дверь со смачным "мать-перемать, "мне входной двери не видно из-за телевизора, я глянул на своего наставника и увидел остекленевшие глаза и отвисшую челюсть. Оказывается вернулась хозяйка, телосложения такого, что еле в дверь проходит, так ещё и несёт холодильник впереди себя (такой полноформатный типа "Днепр" или "Донбасс")....
Я потом долго приводил в чувство своего наставника, одной поллитры для этого оказалось мало...
Да крут, крут, Лёха... Мы перед тобой - сынки (ну, во всяком случае, я - меня до инстута - бабы категорически игнорировали, в институте стало полегче, но тоже особо не жаловали).
А "дружба с бабой" - вы, друзья, рехнулись. Какая, блин, может быть "дружба" ? Что значит "нет завязки на секс" ? Если "нет завязки" - это ж френдзона ! Да нахрена мне она нужна, и нахрена нужна такая френдзонящая баба ? А если "есть завязка" - нахрена мне такая "дружба" ?
Не... не понять мне нынешнее поколение (хотя, ты, Лёх, вроде ж как из "моего")
Френдзона - это когда ты хочешь женщину, а она предлагает остаться друзьями. Я не раз рассказывал, как жил в съемной коммуналке с Олей переводчицей. Были нормальные приятельские отношения, у нее свои мальчики, у меня девочки, никого это не напрягало. Так она до самого замужества и рождения ребенка со мной по скайпу советовалась насчет жизни, отношений с мужчинами.
Не надо считать женщину существом второго сорта, которая недостойна твоей "высокой" дружбы. Это или шовинизм или последствия комплексов неполноценности, я так думаю.
Да, вы правы)
Только русская женщина может так нежно и бережно класть асфальт ))