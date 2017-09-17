Девушка VS Трейдинг Кто кого? - страница 4

Новый комментарий
 
Vladimir Suschenko:

Всё я прочитал, потому и посоветовал не упоминать про демо (типа для солидности) :)
Насчёт эротических комплексов - так они меня давно не мучают, мы с ними подружились и нашли общие интересы :)
А "с женщиной могут быть просто приятельские отношения" - представить могу, но склад мышления отторгает такой вариант отношений как иррациональный...

Ок, с большой степенью вероятности у вас на работе есть или были женщины-сотрудники. Вы что с ними, враждуете?
 
Mickey Moose:

зря

причина простая, и в общем понимании

до 15 - да нафиг эти бабы нужны

     15-50 - да как вообще можно дружить с женщиной

     50+    - они тоже люди и с ними можно просто дружить

А что это так слабовато настроен??? И на седьмом десятке всё в порядке...

 
Alexey Viktorov:

А что это так слабовато настроен??? И на седьмом десятке всё в порядке...


потому что я выкладываю общую идею, а не конкретные инструкции или факты

 
Alexey Volchanskiy:

Да ну, до 15 было много девушек. Правда тогда не было компов и интернета, поэтому много читал, на всякие дискотеки ездили с друзьями. А сейчас похоже молодежь больше перешла на виртуальное общение.  Насчет дружбы, она конечно отличается от мужской в силу разницы психологий, но вполне себе возможна. Особенно когда нет завязки на секс.

Да крут, крут, Лёха... Мы перед тобой - сынки (ну, во всяком случае, я - меня до инстута - бабы категорически игнорировали, в институте стало полегче, но тоже особо не жаловали).

А "дружба с бабой" - вы, друзья, рехнулись. Какая, блин, может быть "дружба" ? Что значит "нет завязки на секс" ? Если "нет завязки" - это ж френдзона ! Да нахрена мне она нужна, и нахрена нужна такая френдзонящая баба ? А если "есть завязка" - нахрена мне такая "дружба" ?

Не... не понять мне нынешнее поколение (хотя, ты, Лёх, вроде ж как из "моего")

 

А вообще женщины более выносливы сами по себе, это конечно плюс, сено косить, силос готовить, соль опять же...

 
Mickey Moose:

А вообще женщины более выносливы сами по себе, это конечно плюс, сено косить, силос готовить, соль опять же...

Да, вы правы)


 
Vitaly Muzichenko:

Да, вы правы)


Эта картинка толкнула меня на воспоминания. Однажды отец одного друга задал такой вопрос:

- Как вы думаете, сколько человек могут тащить шпалу? (Тогда бетонных шпал ещё небыло).

- Ну, типа смотря какая шпала. Если длинная которые укладывают на стрелках...

- Нет, обычную...

Я прикинул как можно встать, чтобы не спотыкаться и с энтузиазмом завышая разумное своё мнение, даю ответ ЧЕТЫРЕ...

Оказалось правильный ответ 6. Именно по шесть человек, пленные после войны таскали шпалы. А русские женщины вдвоём, да ещё и вприпрыжку...

 
Mickey Moose:

А вообще женщины более выносливы сами по себе, это конечно плюс, сено косить, силос готовить, соль опять же...


По молодости лет наблюдал "картину маслом"...

Ходил я тогда учеником телемастера с наставником. И вот пришли на одну заявку. Пока я пытался под чутким руководством наставника определить неисправность телевизора, женщина, которую мы по началу приняли за хозяйку, с причитаниями рассказала:
- что это не её дом, а её дочки (славная такая девка, вот только в личной жизни непруха - третий раз вдова, все мужики какие-то хилые попадались);
- и телевизор и холодильник сломались в один день - видать скачок напряжения был, так дочка повезла холодильник в мастерскую, а мать попросила встретить телемастера...
Пока суть-дело разговоры, слышим в коридоре какой-то шум, открывается дверь со смачным "мать-перемать, "мне входной двери не видно из-за телевизора, я глянул на своего наставника и увидел остекленевшие глаза и отвисшую челюсть. Оказывается вернулась хозяйка, телосложения такого, что еле в дверь проходит, так ещё и несёт холодильник впереди себя (такой полноформатный типа "Днепр" или "Донбасс")....
Я потом долго приводил в чувство своего наставника, одной поллитры для этого оказалось мало...

 
George Merts:

Да крут, крут, Лёха... Мы перед тобой - сынки (ну, во всяком случае, я - меня до инстута - бабы категорически игнорировали, в институте стало полегче, но тоже особо не жаловали).

А "дружба с бабой" - вы, друзья, рехнулись. Какая, блин, может быть "дружба" ? Что значит "нет завязки на секс" ? Если "нет завязки" - это ж френдзона ! Да нахрена мне она нужна, и нахрена нужна такая френдзонящая баба ? А если "есть завязка" - нахрена мне такая "дружба" ?

Не... не понять мне нынешнее поколение (хотя, ты, Лёх, вроде ж как из "моего")

Френдзона - это когда ты хочешь женщину, а она предлагает остаться друзьями. Я не раз рассказывал, как жил в съемной коммуналке с Олей переводчицей. Были нормальные приятельские отношения, у нее свои мальчики, у меня девочки, никого это не напрягало. Так она до самого замужества и рождения ребенка со мной по скайпу советовалась насчет жизни, отношений с мужчинами. 

Не надо считать женщину существом второго сорта, которая недостойна твоей "высокой" дружбы. Это или шовинизм или последствия комплексов неполноценности, я так думаю.

 
Vitaly Muzichenko:

Да, вы правы)



Только русская женщина может так нежно и бережно класть асфальт ))

1234567
Новый комментарий