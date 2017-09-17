Девушка VS Трейдинг Кто кого? - страница 6
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Чуть утрешним кофе не подавилась)) Вы серьёзно? И это в 21-м веке? Давно уже куча гаджетов для уборки, стирки, готовки - все занимает не более 1-2 часов в день (а бывает и вообще нисколько)).
Муж тоже имеется. У него, из домашних обязанностей, только готовка завтраков и покупка тяжелых продуктов, т.е. практически все сама успеваю.
О, это уловка была?
П.С. Странные женские темы на практически мужском форме.
П.С. Странные женские темы на практически мужском форме.
нужно и здесь их "доставать" )
И нахрена она тебе ?
А главное - как на эту "дружбу" будет глядеть твоя женщина ? Ты, значишь, проводишь с этой "бабушкой" время, помогаешь ей, а та, с которой у тебя "нормальные отношения" - смотрит на это сквозь пальцы ?
это проблемы той женщины. если не устраивает куда идти знают все.
О, это уловка была?
П.С. Странные женские темы на практически мужском форме.
угу, странные женщины на мужском форуме :)
это проблемы той женщины. если не устраивает куда идти знают все.
А, ну да, ну да, ты ж у нас тоже суперказанова, конкурент Лёхи Волчанского.
Это, конечно, хорошо, когда можно баб перебирать пачками, ковыряя вилкой в зубах... Повезло вам, бро... Берегите свою удачу. Сейчас подождем - еще, вероятно, набегут знатоки бабской раскрутки...
А, ну да, ну да, ты ж у нас тоже суперказанова, конкурент Лёхи Волчанского.
Это, конечно, хорошо, когда можно баб перебирать пачками, ковыряя вилкой в зубах... Повезло вам, бро... Берегите свою удачу. Сейчас подождем - еще, вероятно, набегут знатоки бабской раскрутки...
Нет, я одиночка. Моего онлайна ни одна женщина не терпит.
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Что делать с граалем?
Петр, 2010.11.21 16:29
Мне тут недавно (на днюху) электронную сигарету подарили. Старость не за горами. Все становится имитацией.
Резиновая женщина, безалкогольное пиво, демо-счет. Что еще нужно, чтобы встретить старость? ©
Теперь вот и эл.сигарета. Эх, эх...
Старость - не возраст, а состояние души.
это проблемы той женщины. если не устраивает куда идти знают все.