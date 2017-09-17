Девушка VS Трейдинг Кто кого? - страница 6

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Galina Bobro:

Чуть утрешним кофе не подавилась)) Вы серьёзно? И это в 21-м веке?  Давно уже куча гаджетов для уборки, стирки, готовки - все занимает не более 1-2 часов в день (а бывает и вообще нисколько)).

Муж тоже имеется. У него, из домашних обязанностей, только готовка завтраков и покупка тяжелых продуктов, т.е. практически все сама успеваю. 


Так и думал что появишся в этом топе)
 
Mickey Moose:

Так и думал что появишся в этом топе)

О, это уловка была?

П.С. Странные женские темы на практически мужском форме. 

 
Galina B

П.С. Странные женские темы на практически мужском форме. 


нужно и здесь их "доставать" )

 
George Merts:

И нахрена она тебе ?

А главное - как на эту "дружбу" будет глядеть твоя женщина ?  Ты, значишь, проводишь с этой "бабушкой" время, помогаешь ей, а та, с которой у тебя "нормальные отношения" - смотрит на это сквозь пальцы ?


это проблемы той женщины. если не устраивает куда идти знают все.



Galina Bobro:

О, это уловка была?

П.С. Странные женские темы на практически мужском форме. 


угу, странные женщины на мужском форуме :)

 
Mickey Moose:

это проблемы той женщины. если не устраивает куда идти знают все.

А, ну да, ну да, ты ж у нас тоже суперказанова, конкурент Лёхи Волчанского.

Это, конечно, хорошо, когда можно баб перебирать пачками, ковыряя вилкой в зубах... Повезло вам, бро... Берегите свою удачу. Сейчас подождем - еще, вероятно, набегут знатоки бабской раскрутки...

 
George Merts:

А, ну да, ну да, ты ж у нас тоже суперказанова, конкурент Лёхи Волчанского.

Это, конечно, хорошо, когда можно баб перебирать пачками, ковыряя вилкой в зубах... Повезло вам, бро... Берегите свою удачу. Сейчас подождем - еще, вероятно, набегут знатоки бабской раскрутки...

Нет, я одиночка. Моего онлайна ни одна женщина не терпит.
 
Mickey Moose:
Нет, я одиночка. Моего онлайна ни одна женщина не терпит.


 

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Что делать с граалем?

Петр, 2010.11.21 16:29

Мне тут недавно (на днюху) электронную сигарету подарили. Старость не за горами. Все становится имитацией.

Резиновая женщина, безалкогольное пиво, демо-счет. Что еще нужно, чтобы встретить старость? ©

Теперь вот и эл.сигарета. Эх, эх...


 
Andrew Petras:


Старость - не возраст, а состояние души.

 
Mickey Moose:

это проблемы той женщины. если не устраивает куда идти знают все.


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