Мт4 Конец поддержке. - страница 34
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Возвращаясь к теме ветки. Часа два назад опубликованы итоги опроса «Какой платформой вы пользуетесь?» http://ru.forexmagnates.com/rezultatyi-oprosa-kakoy-platformoy-vyi-polzuetes/:
"Итак, по результатам голосования, с существенным преимуществом побеждает платформа MetaTrader 4, от провайдера торгового софта MetaQuotes, предпочтение которой отдали 63% участников. Флагманский продукт того же провайдера, платформа MetaTrader 5, заработала 19% голосов участников голосования. Вместе с тем, 21% проголосовавших пользуются «другими», не указанными в списке торговыми платформами."
Может вы не знаете, что такое "быстро"?
Ваше решение хорошо работает? Если хорошо, то все отлично.
А как в случае с сотнями инструментов, - накладки не будет?
Как я сразу сказал "это не шедевр", это всего-лишь потуги в освоении ООП самоучкой. Но работает без сбоев. До этого варианта работавшие в mql4 варианты, в mql5 давали сбой. Где-то есть тема, я с барабашкой долго дискутировал на повышенных тонах...
Возможно для сотен инструментов надо будет дописать ещё один вариант функции, но имя ей останется прежним. И это самый, на мой взгляд, приятный плюс в ООП. Если ООП освоить глубже, то возможно найдутся и поприятней плюсы, но... для меня не в этой жизни...
Я думаю, что я все же знаю))
Все же вы доказали, что не знаете.
Все же вы доказали, что не знаете.
Вы даже не представляете, какой маразм вы продемонстрировали, просто полный абзац. Но не буду конкретно показывать в каком месте, ведь вас же всех мое мнение не интересует)))
Любого человека интересует мнение исключительно с вескими аргументами.
Аргумент, "делать надо так, потому, что так делаю Я" никого не интересует.
В данном конкретном случае, имена переменных не соответствуют принятому, слабый аргумент. Это писалось не для CodeBase.
Забавно как вы все тут сели на кочергу на попёрек. Продолжайте сидеть, это делает окружающий мир забавней.
Забавно как вы все тут сели на кочергу на попёрек. Продолжайте сидеть, это делает окружающий мир забавней.
Молодец Дмитрий!
Если Пётр мастер раздувать пожары, то Вы мастер их тушить ))))
Пока даже МОФТ не подерживает МТ5, что для меня огорчительно, так как отбиваю там спреды. И что значит поддержка? Выпуск новых версий? Ну если критических ошибок не найдет, может и не будет новых.
Я на МТ5 частично переполз, но, как верно заметил Dmitiry, с условиями пока лучше на МТ4.
Это не так. Скорость и качество исполнения ордеров в МТ5 создают приятную среду для привычки к лучшему (вменяемые, и, в том числе, очень низкие в периоды ликвидности спреды есть по-факту, пример - тот же Робо(МТ5)). Что даёт, в свою очередь, проявления преимуществ лимит ордеров на определённых уровнях ликвидности. /*<= и это с лихвой может компенсировать накладные расходы (спред и комиссию, если счёт с комиссией).*/
Из примеров этого /*зелёными стрелками - уровни лимит, что задавала, а от красной до синей стрелок - это как сработало по факту*/:
В этом варианте функции вообще отсутствует функция Новый_бар();
Это самый экономящий ресурсы вариант из тех, что я предоставлял. К тому же у него есть еще преимущество: Событие нового бара сохраняется все время пока исполняется пользовательский код на событии таймера или тика.
Раньше можно было только один раз получить это событие и флаг снимался функцией Новый_бар(). Сейчас специальная функция один раз в минуту очищает массив "Cобытия_нового_бара[][]" и вызывается только после исполнения пользовательского кода.
Пользовательские функции могут напрямую обращатся к массиву и получать информацию о событии нового бара все время исполнения кода на событии таймера или тика.
Ресурсы экономятся еще больше.