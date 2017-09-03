Перевод описания продуктов Маркета на все языки форума MQL5.COM - страница 3
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Так а в чём трабла то - перевести на англо-сакский? Вот я инструкцию к советнику в инет переводчик закинул и он мне выдал англицкую версию - нехай читают)) Кто бы мне испытал советника на реал-тайме в Сентябрьском конкурсе трейдеров а? есть желающие?)))
И вот в такие моменты он сдувается.
Почему не торгует, цена ведь движется, время идёт?
ну 1000 символов корректного перевода сколько будет стоить, 5$. Работы на две минуты, это я считаю разумной оплатой.
Очень большой объем меняющейся информации. Это нужен переводчик под каждый из языков на полную занятость.
Если хотите работать на Китай сейчас — переведите свои описания за свои деньги, будет преимущество перед конкурентами. Только на вопросы все равно не сможете ответить нормально, для этого уже нужен личный переводчик.
И вот в такие моменты он сдувается.
Почему не торгует, цена ведь движется, время идёт?
Да не, я реальную торговлю имею ввиду. Потому как нет инфы о его работоспособности на реале, там же всё по другому - хардкор!
Там понимаете, если гэп случается, то запаздывание мувинга 100 идёт и поэтому советник не входит в сделку - условия не выполняются. Это потеря времени, согласен. Мы со STARIJ компаньёном уже изучали этот момент. Он визуализацию делал Мувинга и этого параметра волатильности Value.
Кому бы мне советника для участия в конкурсе трейдеров втюхать?))) Там на повышенном лоте можно в принципе рискнуть в рамках конкурса.
Очень большой объем меняющейся информации. Это нужен переводчик под каждый из языков на полную занятость.
Если хотите работать на Китай сейчас — переведите свои описания за свои деньги, будет преимущество перед конкурентами. Только на вопросы все равно не сможете ответить нормально, для этого уже нужен личный переводчик.
Вопрос больше к Администрации. Если есть разделы, но почему нет перевода ? Вот жалуются клиенты и всё, а я не знаю иероглиф и через гугл не могу понять корректность перевода. На Английский могу, на Китайский нет. Сделайте надбавку за перевод в комиссии - увеличатся продажи, престиж ресурса и общая прибыль.
Я готов заплатить, что мои продукты были корректно переведены на все языки которые поддерживает на текущий момент MQL.COM
Иначе безвкусица и несуразица, никто не хочет покупать продукт если инструкция только на английском, и кнопка перевода не помогает.
Вопрос больше к Администрации. Если есть разделы, но почему нет перевода ? Вот жалуются клиенты и всё, а я не знаю иероглиф и через гугл не могу понять корректность перевода. На Английский могу, на Китайский нет. Сделайте надбавку за перевод в комиссии - увеличатся продажи, престиж ресурса и общая прибыль.
Сомнительный тезис. В итоге, конечно, к этому могут прийти, но на данный момент я не уверен, что перевод увеличит продажи достаточно для того, чтобы окупить сам перевод.
Я готов заплатить, что мои продукты были корректно переведены на все языки которые поддерживает на текущий момент MQL.COM
Тогда в чем проблема? Найдите переводчика (или агенство), и переведите! Будет преимущество перед конкурентами.
Я согласен, что перевод нужен, в том числе при общении с покупателями.
Возможно, можно сделать элемент кредитования - т.е. оценить стоимость слова перевода и списывать эти расходы раз в месяц со счета - таким образом комиссия останется фиксированной, и появится доп услуга для маркета.
Сомнительный тезис. В итоге, конечно, к этому могут прийти, но на данный момент я не уверен, что перевод увеличит продажи достаточно для того, чтобы окупить сам перевод.
Тогда в чем проблема? Найдите переводчика (или агенство), и переведите! Будет преимущество перед конкурентами.
Это не вопрос, могу идеально на Китайский найти человека за 2-5$ Но думаю что Администрации MQL это было бы удобнее.
Ну есть же модераторы и в Китайской и Японском разделе. Они отлично знают местный язык. Можно же за небольшую плату их привлекать к переводу ?
Во фрилансе есть новые типы работ:
Успеха в продажах достигают те, у кого кроме продукта есть внятный маркетинг. Если точнее, то маркетинг в десятки раз важнее продукта. Поэтому в него надо вкладываться сильнее и больше, чем в продукт.