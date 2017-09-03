Перевод описания продуктов Маркета на все языки форума MQL5.COM

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Почти всегда общаясь с покупателями и потенциальными покупателями продуктов в маркете MQL5 слышу жалобы, что язык описания продуктов только автора и английский. Жалуются, что продажи и восприятие было бы лучше если бы в описании был их язык. Я готов и не только я заплатить разумную сумму что бы описание продукта было переведено на языки на которых есть форум mql5. Это повысит и престиж и продажи. Думаю в каждом разделе есть модераторы и им не трудно перевести на свой родной и понятный язык, качественно несколько предложений, за разумную плату.

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Покупая телефон из Китая, есть в настройках выбор языка и я нахожу удобный мне язык. Покупая продукт в Маркете MQL5 у меня нет выбора языка меню, ну то ладно, меню не большое. Но даже нет описания и инструкции на языке покупателей. Языков то шесть всего поддерживается форумом, давайте хоть на них перевод корректный делать, пусть даже платный со стороны продавца.

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Кто там голосует за ответ "мне все равно", если бы у Вас был телефон или Windows только на Китайском языке, а вы Русскоязычный, тоже бы было все равно ?

 
Vladimir Zubov:

Кто там голосует за ответ "мне все равно", если бы у Вас был телефон или Windows только на Китайском языке, а вы Русскоязычный, тоже бы было все равно ?

Важно чтоб был хотя-бы один мировой язык: английский, или русский. Я не великий знаток английского, но технические термины понять не сложно, это не художественная литература.

Весь цивилизованный мир в большинстве знает английский. Так-же не стоит забывать о кнопке, и она реально работает, кого заинтересует перевод - нажмёт её, это бесплатно 


Ну и вот вам сразу перевод моего поста

Vitaly Muzichenko:

重要的是，是，至少在一个世界语言：英语或俄语。我不是英语的大行家，专业术语，但不难理解，这不是小说。

在大多数整个文明世界讲英语。所以，不要忘了按钮，它确实有效，有兴趣的翻译 - 按下它，它是免费的

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Vitaly Muzichenko:

Важно чтоб был хотя-бы один мировой язык: английский, или русский. Я не великий знаток английского, но технические термины понять не сложно, это не художественная литература.

Весь цивилизованный мир в большинстве знает английский. Так-же не стоит забывать о кнопке, и она реально работает, кого заинтересует перевод - нажмёт её, это бесплатно 



Я с тобой согласен, что английский не сложный для технический терминов. Но Китайцы хотят их язык и я их понимаю, им не трудно в телефоне выбор языка делать, а почему (они жалуются) трудно тут ?

 

Сомнительный момент есть - "разумная плата".

Если платить за перевод, то проблемы вообще нет, во всех фрилансах переводчиков не мерено, заказывайте да платите.

Но вот только все предпочитают работать не за "разумную" плату, а за "реальную". А "разумную" в отличие от "реальной" предпочитают платить. 

 
Vladimir Zubov:

Я с тобой согласен, что английский не сложный для технический терминов. Но Китайцы хотят их язык и я их понимаю, им не трудно в телефоне выбор языка делать, а почему (они жалуются) трудно тут ?

Возможно не видят кнопку, она реально расположена в не удобном месте, везде удобно, а в маркете и сигналах на главной - плохо, сильно вверху и справа)

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Vitaly Muzichenko:

Важно чтоб был хотя-бы один мировой язык: английский, или русский. Я не великий знаток английского, но технические термины понять не сложно, это не художественная литература.

Весь цивилизованный мир в большинстве знает английский. Так-же не стоит забывать о кнопке, и она реально работает, кого заинтересует перевод - нажмёт её, это бесплатно 


Ну и вот вам сразу перевод моего поста

Vitaly Muzichenko:

重要的是，是，至少在一个世界语言：英语或俄语。我不是英语的大行家，专业术语，但不难理解，这不是小说。

在大多数整个文明世界讲英语。所以，不要忘了按钮，它确实有效，有兴趣的翻译 - 按下它，它是免费的


Только я не могу контролировать что там написано, ибо не понимаю, а вдруг там пошел на... ? Английский я могу понять и перевод, а тут нет. Потому и прошу компитентных людей.

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Dmitry Fedoseev:

Сомнительный момент есть - "разумная плата".

Если платить за перевод, то проблемы вообще нет, во всех фрилансах переводчиков не мерено, заказывайте да платите.

Но вот только все предпочитают работать не за "разумную" плату, а за "реальную". А "разумную" в отличие от "реальной" предпочитают платить. 


ну 1000 символов корректного перевода сколько будет стоить, 5$. Работы на две минуты, это я считаю разумной оплатой.

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Вы наверно не поняли. Я хочу работать и на Китайский рынок тоже, но они принципиально не хотят понимать по Английски, а я естественно не понимаю иероглифов. Нанимать постоянного переводчика не могу, перевод через гугл не могу контролировать. И как быть ?

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