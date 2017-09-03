Перевод описания продуктов Маркета на все языки форума MQL5.COM
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Почти всегда общаясь с покупателями и потенциальными покупателями продуктов в маркете MQL5 слышу жалобы, что язык описания продуктов только автора и английский. Жалуются, что продажи и восприятие было бы лучше если бы в описании был их язык. Я готов и не только я заплатить разумную сумму что бы описание продукта было переведено на языки на которых есть форум mql5. Это повысит и престиж и продажи. Думаю в каждом разделе есть модераторы и им не трудно перевести на свой родной и понятный язык, качественно несколько предложений, за разумную плату.
Покупая телефон из Китая, есть в настройках выбор языка и я нахожу удобный мне язык. Покупая продукт в Маркете MQL5 у меня нет выбора языка меню, ну то ладно, меню не большое. Но даже нет описания и инструкции на языке покупателей. Языков то шесть всего поддерживается форумом, давайте хоть на них перевод корректный делать, пусть даже платный со стороны продавца.
Кто там голосует за ответ "мне все равно", если бы у Вас был телефон или Windows только на Китайском языке, а вы Русскоязычный, тоже бы было все равно ?
Кто там голосует за ответ "мне все равно", если бы у Вас был телефон или Windows только на Китайском языке, а вы Русскоязычный, тоже бы было все равно ?
Важно чтоб был хотя-бы один мировой язык: английский, или русский. Я не великий знаток английского, но технические термины понять не сложно, это не художественная литература.
Весь цивилизованный мир в большинстве знает английский. Так-же не стоит забывать о кнопке, и она реально работает, кого заинтересует перевод - нажмёт её, это бесплатно
Ну и вот вам сразу перевод моего поста
Vitaly Muzichenko:
重要的是，是，至少在一个世界语言：英语或俄语。我不是英语的大行家，专业术语，但不难理解，这不是小说。
在大多数整个文明世界讲英语。所以，不要忘了按钮，它确实有效，有兴趣的翻译 - 按下它，它是免费的
Важно чтоб был хотя-бы один мировой язык: английский, или русский. Я не великий знаток английского, но технические термины понять не сложно, это не художественная литература.
Весь цивилизованный мир в большинстве знает английский. Так-же не стоит забывать о кнопке, и она реально работает, кого заинтересует перевод - нажмёт её, это бесплатно
Я с тобой согласен, что английский не сложный для технический терминов. Но Китайцы хотят их язык и я их понимаю, им не трудно в телефоне выбор языка делать, а почему (они жалуются) трудно тут ?
Сомнительный момент есть - "разумная плата".
Если платить за перевод, то проблемы вообще нет, во всех фрилансах переводчиков не мерено, заказывайте да платите.
Но вот только все предпочитают работать не за "разумную" плату, а за "реальную". А "разумную" в отличие от "реальной" предпочитают платить.
Я с тобой согласен, что английский не сложный для технический терминов. Но Китайцы хотят их язык и я их понимаю, им не трудно в телефоне выбор языка делать, а почему (они жалуются) трудно тут ?
Возможно не видят кнопку, она реально расположена в не удобном месте, везде удобно, а в маркете и сигналах на главной - плохо, сильно вверху и справа)
Важно чтоб был хотя-бы один мировой язык: английский, или русский. Я не великий знаток английского, но технические термины понять не сложно, это не художественная литература.
Весь цивилизованный мир в большинстве знает английский. Так-же не стоит забывать о кнопке, и она реально работает, кого заинтересует перевод - нажмёт её, это бесплатно
Ну и вот вам сразу перевод моего поста
Vitaly Muzichenko:
重要的是，是，至少在一个世界语言：英语或俄语。我不是英语的大行家，专业术语，但不难理解，这不是小说。
在大多数整个文明世界讲英语。所以，不要忘了按钮，它确实有效，有兴趣的翻译 - 按下它，它是免费的
Только я не могу контролировать что там написано, ибо не понимаю, а вдруг там пошел на... ? Английский я могу понять и перевод, а тут нет. Потому и прошу компитентных людей.
Сомнительный момент есть - "разумная плата".
Если платить за перевод, то проблемы вообще нет, во всех фрилансах переводчиков не мерено, заказывайте да платите.
Но вот только все предпочитают работать не за "разумную" плату, а за "реальную". А "разумную" в отличие от "реальной" предпочитают платить.
ну 1000 символов корректного перевода сколько будет стоить, 5$. Работы на две минуты, это я считаю разумной оплатой.
Вы наверно не поняли. Я хочу работать и на Китайский рынок тоже, но они принципиально не хотят понимать по Английски, а я естественно не понимаю иероглифов. Нанимать постоянного переводчика не могу, перевод через гугл не могу контролировать. И как быть ?
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