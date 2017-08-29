Не удаляется папка, если в ней есть незакрытые файлы - страница 6

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Что-то меня заинтересовало - о чем это речь идет. Освобожусь - вникну... Конечно, хотелось бы более краткого изложения задачи
 
Vladimir Karputov:

Пожалуйста продолжайте - пока Вы пишите в увлекательном жанре "художественная литература". Надеюсь, что эдак к странице 40-й перейдёте на жанр "техническая литература".

Ошибка неявная. Сейчас пока трудно дать больше технических подробностей.
 
Реter Konow:

У меня все файлы стираются даже без явного закрытия. Стираются, потому что я их не создавал и они были до этого внутри папки Files.

Дело в том, что чтобы стереть файл, нужен его хендл. Однако, если мы не создавали этот файл, а только поместили его в папку Files, то мы не можем получить его Хэндл, а следовательно и закрыть функцией FileClose() не можем.

При этом, мы все равно можем его скопировать или стереть. Однако, папку после этого удалить не удается ни программно, ни вручную. Вручную только после перезапуска терминала.

Позже попробую воспроизвести проблему более четко, с наглядными примерами.

Просто код должен быть полным. Если открыт файл, значит должен быть и закрыт до выключения компьютера или закрытия МТ4\5. И хендл желательно, должен быть доступен из любого места программы. Это такое ИМХО. А ещё лучше, закрывать файл сразу после проведённой с ним операции чтения\записи, или даже если ничего не пришлось с ним делать.

В примере документации, видимо показали как делать не надо.

Ещё очень важно помнить, что при записи в файл, прочесть записанное можно только скинув на диск все данные, оставшиеся в файловом буфере ввода-вывода функцией FileFlush или закрыв файл. Во время закрытия происходит принудительный сброс данных на диск.

Резюме: Если открыли файл - не забудьте его закрыть. И хендл файла потерян не будет.

Документация по MQL5: Файловые операции / FileFlush
Документация по MQL5: Файловые операции / FileFlush
  • www.mql5.com
Файловые операции / FileFlush - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Alexey Viktorov:

Просто код должен быть полным. Если открыт файл, значит должен быть и закрыт до выключения компьютера или закрытия МТ4\5. И хендл желательно, должен быть доступен из любого места программы. Это такое ИМХО. А ещё лучше, закрывать файл сразу после проведённой с ним операции чтения\записи, или даже если ничего не пришлось с ним делать.

В примере документации, видимо показали как делать не надо.

Ещё очень важно помнить, что при записи в файл, прочесть записанное можно только скинув на диск все данные, оставшиеся в файловом буфере ввода-вывода функцией FileFlush или закрыв файл. Во время закрытия происходит принудительный сброс данных на диск.

Резюме: Если открыли файл - не забудьте его закрыть. И хендл файла потерян не будет.

Еще раз: файл созданный моей программой я могу закрыть функцией FileClose()  - у меня есть его хэндл.

Файл созданный ранее кем то, но существующий в папке Files, закрыть функцией FileClose() не могу, потому что у меня нет его хендла.

Если я копирую файл созданный не мной (не моей программой), то я не могу его закрыть после копирования функцией FileClose()  (нет хэндла), НО МОГУ ЕГО СТЕРЕТЬ.

Возможно, поэтому папки со скопированными и после стертыми файлами, не удаляются функцией FolderClean(). Возможно, потому что они небыли закрыты после копирования.

НО ЗАКРЫТЬ ИХ НЕЛЬЗЯ, ПОТОМУ ЧТО НЕТ ИХ ХЭНДЛА!

:)))

 

Вопросы к разработчикам:

1. как получить хэндл файла, который был создан в папке Files до загрузки скрипта?

2. Может ли проблема удаления папок с помощью функции FolderClean(), после стирания в них файлов, которые до этого были скопированы в другую папку и не закрыты после копирования (потому что нет хэндла), иметь вышеописанную причину?

 
Реter Konow:

Вопросы к разработчикам:

1. как получить хэндл файла, который был создан в папке Files до загрузки скрипта?

2. Может ли проблема удаления папок с помощью функции FolderClean(), после стирания в них файлов, которые до этого были скопированы в другую папку и не закрыты после копирования (потому что нет хэндла), иметь вышеописанную причину?


Это, как бы, азы ОС. Если какое-либо приложение открыло файл для записи, то ни этот файл, ни папку, его содержащую, удалить нельзя. Попробуйте открыть файл в Word, а потом средствами ОС удалить папку, в которой он находится. Что будет? Не получится, т. к. нет доступа. 

Ну а хендл файла получить можно. Только какой прок от этого действия? Ведь если файл открыт другим приложением, то см. предыдущее высказывание. А хендл мы получим только тот, который валиден именно в нашем приложении.

 
Ihor Herasko:

Это, как бы, азы ОС. Если какое-либо приложение открыло файл для записи, то ни этот файл, ни папку, его содержащую, удалить нельзя. Попробуйте открыть файл в Word, а потом средствами ОС удалить папку, в которой он находится. Что будет? Не получится, т. к. нет доступа. 

Ну а хендл файла получить можно. Только какой прок от этого действия? Ведь если файл открыт другим приложением, то см. предыдущее высказывание. А хендл мы получим только тот, который валиден именно в нашем приложении.

Файл открывается моим приложением (файловым навигатором) для перезаписи в другую папку.

После перезаписи мне нужно закрыть файл , но я не могу - (нет хэндла) и просто стираю файл.

Хендла нет, потому что файл был создан неизвестно когда и неизвестно кем.

При этом, файл существует внутри папки Files и может быть скопирован в другую папку и после стерт.

Но после копирования нельзя закрыть этот файл. Нет хэндла.

Вероятно, поэтому дальнейшее стирание папок FolderClean() со стертыми файлами, не срабатывает.


Вопрос: как получить хэндл этого файла в MQL-программу?

 

Похоже, с такой проблемой в сообществе еще не сталкивались...   :)

Ладно, что нибудь придумаю.

Как всегда.))

 

Развенчиваем мифы.

Итак, данные по терминалу о операционной системе:

2017.08.28 22:20:53.474 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 1653 started (MetaQuotes Software Corp.)
2017.08.28 22:20:53.476 Terminal        Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, RAM: 4830 / 8077 Mb, HDD: 315702 / 475588 Mb, GMT+02:00
2017.08.28 22:20:53.476 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

На момент тестов в папке [data folder]\MQL5\Files создана заранее папка "test" и в ней создан текстовой файл "source.txt" следующего содержания:

FileCopy
The function copies the original file from a local or shared folder to another file.
bool  FileCopy( 
   const string  src_file_name,     // Name of a source file 
   int           common_flag,       // Location 
   const string  dst_file_name,     // Name of the destination file 
   int           mode_flags         // Access mode 
   );


Итак, шаг 1: Копирование файла "source.txt" в другой файл средствами MQL5

Скрипт:

//--- display the window of input parameters when launching the script 
#property script_show_inputs 
//--- input parameters 
input string InpSrc="test\\source.txt";       // source 
input string InpDst="test\\destination.txt";  // copy 
input int    InpEncodingType=FILE_ANSI; // ANSI=32 or UNICODE=64 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Script program start function                                    | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
void OnStart()
  {
//--- display the source contents (it must exist) 
   if(!FileDisplay(InpSrc))
      return;
//--- check if the copy file already exists (may not be created) 
   if(!FileDisplay(InpDst))
     {
      //--- the copy file does not exist, copying without FILE_REWRITE flag (correct copying) 
      if(FileCopy(InpSrc,0,InpDst,0))
         Print("File is copied!");
      else
         Print("File is not copied!");
     }
   else
     {
      //--- the copy file already exists, try to copy without FILE_REWRITE flag (incorrect copying) 
      if(FileCopy(InpSrc,0,InpDst,0))
         Print("File is copied!");
      else
         Print("File is not copied!");
      //--- InpDst file's contents remains the same 
      FileDisplay(InpDst);
      //--- copy once more with FILE_REWRITE flag (correct copying if the file exists) 
      if(FileCopy(InpSrc,0,InpDst,FILE_REWRITE))
         Print("File is copied!");
      else
         Print("File is not copied!");
     }
//--- receive InpSrc file copy 
   FileDisplay(InpDst);
  }
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Read the file contents                                           | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
bool FileDisplay(const string file_name)
  {
//--- reset the error value 
   ResetLastError();
//--- open the file 
   int file_handle=FileOpen(file_name,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_TXT|InpEncodingType);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      //--- display the file contents in the loop 
      Print("+---------------------+");
      PrintFormat("File name = %s",file_name);
      while(!FileIsEnding(file_handle))
         Print(FileReadString(file_handle));
      Print("+---------------------+");
      //--- close the file 
      FileClose(file_handle);
      return(true);
     }
//--- failed to open the file 
   PrintFormat("%s is not opened, error = %d",file_name,GetLastError());
   return(false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+


Шаг 2: очистка папки "test" средствами MQL5

Скрипт:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  FolderClean.mq5 |
//|                              Copyright © 2017, Vladimir Karputov |
//|                                           http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2017, Vladimir Karputov"
#property link      "http://wmua.ru/slesar/"
#property version   "1.00"
//--- Description 
#property description "The script shows a sample use of FolderClean()." 
//--- Show the dialog of input parameters when starting the script 
#property script_show_inputs 
//--- Input parameters 
input string   foldername="test";  // folder in MQL5/Files/ 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Script program start function                                    | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
void OnStart()
  {
//--- Start to delete files 
   PrintFormat("Trying to delete all files from folder %s",foldername);
   if(FolderClean(foldername,0))
      PrintFormat("Files have been successfully deleted, %d files left in folder %s",
                  foldername,
                  FilesInFolder(foldername+"\\*.*",0));
   else
      PrintFormat("Failed to delete files from folder %s. Error code %d",foldername,GetLastError());
//--- 
  }
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Returns the number of files in the specified folder              | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int FilesInFolder(string path,int flag)
  {
   int count=0;
   long handle;
   string filename;
//--- 
   handle=FileFindFirst(path,filename,flag);
//--- If at least one file found, search for more files 
   if(handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      //--- Show the name of the file 
      PrintFormat("File %s found",filename);
      //--- Increase the counter of found files/folders 
      count++;
      //--- Start search in all files/folders  
      while(FileFindNext(handle,filename))
        {
         PrintFormat("File %s found",filename);
         count++;
        }
      //--- Do not forget to close the search handle upon completion 
      FileFindClose(handle);
     }
   else // Failed to get the handle 
     {
      PrintFormat("Files search in folder %s failed",path);
     }
//--- Return the result 
   return count;
  }
//+------------------------------------------------------------------+


Шаг 3: Удаление папки "test" средствами MQL5

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 FolderDelete.mq5 |
//|                              Copyright © 2017, Vladimir Karputov |
//|                                           http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2017, Vladimir Karputov"
#property link      "http://wmua.ru/slesar/"
#property version   "1.00"
//--- Description 
#property description "The script shows a sample use of FolderDelete()." 
#property description "First two folders are created; one of them is empty, the second one contains a file." 
#property description "When trying to delete a non-empty folder, an error is returned and a warning is shown."

//--- Show the dialog of input parameters when starting the script 
#property script_show_inputs 
//--- Input parameters 
input string   InpFolder="test";     // An empty folder 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Script program start function                                    | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
void OnStart()
  {
//--- Delete the comment form the chart 
   Comment("");
//--- Add a message into the "Experts" journal 
   PrintFormat("Trying to delete folder %s",InpFolder);
   ResetLastError();
//--- Delete the empty folder 
   if(FolderDelete(InpFolder))
      //--- The following message should appear since the folder is empty 
      PrintFormat("Folder %s has been successfully deleted",InpFolder);
   else
      PrintFormat("Failed to delete folder %s. Error code=%d",InpFolder,GetLastError());
//--- 
  }
//+------------------------------------------------------------------+


Какие сложности-то? Всё работает.

Файлы:
source.txt  1 kb
FileCopy.mq5  6 kb
FolderClean.mq5  6 kb
FolderDelete.mq5  4 kb
 
Vladimir Karputov:

Какие сложности-то? Всё работает.

Спасибо за этот пример. Завтра с утра разберусь. Сейчас уже сил нет.)

Протестирую все и дам ответ.


Добавлено:

Тут Вы привели три разных скрипта.

У меня же одна программа и копирование, стирание файлов и папок происходит внутри одной функции в двух циклах.

Входим в первый цикл: Сначала копируются исходные файлы в другую папку, затем эти файлы-исходники стираются. Выходим из первого цикла.

Входим во второй цилк: Очищаем исходную папку с помощью FolderClean() и стираем исходную папку -FolderDelete().


Далее смотрим в файловый навигатор в метаэдитор и видим, что исходная папка стерлась частично. Подпапки в которых небыло файлов стерлись полностью, а те, в которых были - остались не стертыми, но пустыми.

Пытаемся удалить папки вручную - получаем:



Далее закрываем терминал и запускаем снова. Видим - некоторые подпапки исчезли сами, другие остались. Стираем их вручную без проблем. На этот раз.

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