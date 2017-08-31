Одномерный массив, уменьшение на одну ячейку. - страница 2
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Как же не имеет? Вы слышали о fifo ? И про американские правила...
имеет ли значение порядок тикетов в массиве - это знает лишь разработчик стратегии
Сомнения есть)) Если можете подсказать более простое решение, то я был бы рад его увидеть.
строка1: в массив, начиная с точки удаления, копируются следующие далее элементы строка2: уменьшение размера массива
снизу вверх
на рисунке нижняя строка - исходный массив, средняя - после копирования, верхняя - после удаления
так в моем примере только 2 строки и нужны - остальное для объяснения
строка1: в массив, начиная с точки удаления, копируются следующие далее элементы строка2: уменьшение размера массива
снизу вверх
на рисунке нижняя строка - исходный массив, средняя - после копирования, верхняя - после удаления
Вот так всегда... надо было получать свидетельство интеллектуальной собственности... :))))
По поводу переноса последнего элемента на место ненужного и последовательности в массиве, так это решается сортировкой. Но опять-же есть некоторые тонкости... Как заполнялся массив? В момент открытия ордера? А если в стратегии присутствуют отложенные ордера? тогда при активации тикет может быть меньше предыдущего, а время открытия будет больше...
В общем не всё однозначно.
Здравствуйте! Как добавлять в массив значение понял, а вот как из массива удалить ячейку с ненужным значением понять не могу, справку прочитал все функции с массивами, но ответа так и не нашёл. Массив у меня одномерный, там хранятся тикеты ордеров, когда перекидываю из одного массива в другой тикет ордера, то из которого перекинул массива, надо удалить значение и уменьшить его на 1 ячейку.
с уважением.
P.S. это решение в рамках поставленной вами задачи.
Наверно, где то я ошибку допускаю, тестер пишет выход за пределы массива и останавливает выполнение программы.
Вот, как я применил ваш код:
взгляните на вещи по другому. У вас есть список тикетов А и список тикетов Б - иногда надо переносить тикеты между списками. Даже в "стандартной библиотеке" есть средства для работы с такими структурами. То есть у вас не массивы - у вас простые списки/коллекции.
Спасибо, за совет, но перечитывая ваше сообщение, я так и не понял, как нужно взглянуть на вещи по другому? Я понимаю, что мои массивы похожи на списки но, что дальше не понимаю, я в программировании ещё зелёный, если можно по подробней, что вы хотели до меня донести (можно просто ссылки на учебник или документацию, статьи). Заранее, благодарен.
так в моем примере только 2 строки и нужны - остальное для объяснения
строка1: в массив, начиная с точки удаления, копируются следующие далее элементы строка2: уменьшение размера массива
снизу вверх
на рисунке нижняя строка - исходный массив, средняя - после копирования, верхняя - после удаления
Ваш способ я тоже попробовал, но как и постом выше писал, тестер выдаёт ошибку выход за пределы массива
Вот код:
Ваш способ я тоже попробовал, но как и постом выше писал, тестер выдаёт ошибку выход за пределы массива
Вот код:
Копирование массива не должно быть в цикле. И тем более в таком цикле не следует уменьшать размерность массива.
Копирование массива не должно быть в цикле. И тем более в таком цикле не следует уменьшать размерность массива.
Так тоже не работает, пишет туже ошибку
Второй вариант ошибок не выдает, но ничего не происходит