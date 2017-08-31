Одномерный массив, уменьшение на одну ячейку. - страница 4

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Artem Onopin:

Наверно, где то я ошибку допускаю, тестер пишет выход за пределы массива и останавливает выполнение программы.

Вот, как я применил ваш код:

Артем, ошибка очевидна, вы в цикле сокращаете массив, а саму длину массива определяете вне цикла до его начала, поэтому после сокращения массива у вас будет ошибка вами названная.

с уважением.

P.S. найдите ордер который нужно удалить и выходите из цикла, а уж потом сокращайте массив.
или меняйте длину массива после его уменьшения в цикле.
или вместо статичной переменной в условии FOR, введите проверку самого размера массива.

как видите вариантов решения вашей ошибки достаточно много.
 
Andrey Kisselyov:
Артем, ошибка очевидна, вы в цикле сокращаете массив, а саму длину массива определяете вне цикла до его начала, поэтому после сокращения массива у вас будет ошибка вами названная.

с уважением.

P.S. найдите ордер который нужно удалить и выходите из цикла, а уж потом сокращайте массив.
или меняйте длину массива после его уменьшения в цикле.
или вместо статичной переменной в условии FOR, введите проверку самого размера массива.

как видите вариантов решения вашей ошибки достаточно много.

отдай стахастик - барыга - что я за тобой по всем веткам бегать должен?

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 
elmucon:   отдай стахастик

стохастиков же полно кругом... Или у него какой особенный? и что значит отдай? если это программа - то можно получить копию, а насовсем забрать трудно

 
STARIJ:

стохастиков же полно кругом... Или у него какой особенный? и что значит отдай? если это программа - то можно получить копию, а насовсем забрать трудно


да, у него особенный, хочу его поюзать а он только за бабки даёт - барыга ... 

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(шуууутка)

 
elmucon:   да, у него особенный, хочу его поюзать

чем может быть особенный?

 
STARIJ:

чем может быть особенный?


опять комент админы срезали ... походу он им платит десятину ....

 
elmucon:

опять комент админы срезали ... походу он им платит десятину ....

За рекламу платных продуктов можно и бан получить. Так что просто удаление - норм.

 
Artyom Trishkin:

За рекламу платных продуктов можно и бан получить. Так что просто удаление - норм.


аааа - а я то думал это ваше же детище - маркет .... ну да ладно - больше не буду ...

хотя и в мыслях не было рекламировать этого - как его - ну - его .... 

 
Artyom Trishkin:

За рекламу платных продуктов можно и бан получить. Так что просто удаление - норм.

Артём, я что-то затрудняюсь с кем тебя сравнить из этого анекдота:

Приходит мужик к Ленину и говорит: "Владимир Ильич, меня Дзержинский, на ...


простите в Перу послал".

Ленин отвечает: "Милейшей души человек, а ведь мог-же и расстрелять...".

 
elmucon:  да, у него особенный, хочу его поюзать а он только за бабки

Мне понравилась Ваша стратегия заработка на Форексе путем выпрашивания требуемых для этого программных продуктов. Следует внести в стратегию маленькие уточнения. 1) вместо требуемого продукта выпрашивайте денежный эквивалент - математически, экономически, этически - это одно и то же. Ведь получив деньги - Вы сможете купить требуемый продукт. 2) расширьте диапазон - выпрашивайте деньги у всех участников форума. 3) расширьте диапазон на другие форумы, знакомых, соседей, родственников. 4) забудьте про форекс

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