Одномерный массив, уменьшение на одну ячейку. - страница 4
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Наверно, где то я ошибку допускаю, тестер пишет выход за пределы массива и останавливает выполнение программы.
Вот, как я применил ваш код:
с уважением.
P.S. найдите ордер который нужно удалить и выходите из цикла, а уж потом сокращайте массив.
или меняйте длину массива после его уменьшения в цикле.
или вместо статичной переменной в условии FOR, введите проверку самого размера массива.
как видите вариантов решения вашей ошибки достаточно много.
Артем, ошибка очевидна, вы в цикле сокращаете массив, а саму длину массива определяете вне цикла до его начала, поэтому после сокращения массива у вас будет ошибка вами названная.
с уважением.
P.S. найдите ордер который нужно удалить и выходите из цикла, а уж потом сокращайте массив.
или меняйте длину массива после его уменьшения в цикле.
или вместо статичной переменной в условии FOR, введите проверку самого размера массива.
как видите вариантов решения вашей ошибки достаточно много.
отдай стахастик - барыга - что я за тобой по всем веткам бегать должен?
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
стохастиков же полно кругом... Или у него какой особенный? и что значит отдай? если это программа - то можно получить копию, а насовсем забрать трудно
стохастиков же полно кругом... Или у него какой особенный? и что значит отдай? если это программа - то можно получить копию, а насовсем забрать трудно
да, у него особенный, хочу его поюзать а он только за бабки даёт - барыга ...
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(шуууутка)
чем может быть особенный?
чем может быть особенный?
опять комент админы срезали ... походу он им платит десятину ....
опять комент админы срезали ... походу он им платит десятину ....
За рекламу платных продуктов можно и бан получить. Так что просто удаление - норм.
За рекламу платных продуктов можно и бан получить. Так что просто удаление - норм.
аааа - а я то думал это ваше же детище - маркет .... ну да ладно - больше не буду ...
хотя и в мыслях не было рекламировать этого - как его - ну - его ....
За рекламу платных продуктов можно и бан получить. Так что просто удаление - норм.
Артём, я что-то затрудняюсь с кем тебя сравнить из этого анекдота:
Приходит мужик к Ленину и говорит: "Владимир Ильич, меня Дзержинский, на ...
простите в Перу послал".
Ленин отвечает: "Милейшей души человек, а ведь мог-же и расстрелять...".
Мне понравилась Ваша стратегия заработка на Форексе путем выпрашивания требуемых для этого программных продуктов. Следует внести в стратегию маленькие уточнения. 1) вместо требуемого продукта выпрашивайте денежный эквивалент - математически, экономически, этически - это одно и то же. Ведь получив деньги - Вы сможете купить требуемый продукт. 2) расширьте диапазон - выпрашивайте деньги у всех участников форума. 3) расширьте диапазон на другие форумы, знакомых, соседей, родственников. 4) забудьте про форекс