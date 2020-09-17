нужен совет по alerts

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Коллеги/господа/ребята !  нужна помощь, во время запущенного  МТ4 в электросети произошёл сбой. После перезапуска вроде все работает , но пропали выставленные звуковые сигналы ALERTS  (это когда цена на данном уровне начинает подавать периодически звуковой сигнал  ) и невозможно создавать новые сигналы ALERTS заново . Тоесть ALERTS вообще не работает, Для меня эта функция очень важна, т.к. торгую в ручную.

Как можно исправить это?

 

И перезапуск терминала не помогает?

 
еще можно перезагрузить компьютер
 
STARIJ:
еще можно перезагрузить компьютер

А давай посоветуем ОС переставить:)))

 

нет , никакие перезапуски не помогают. Тупо не работают алерты. Не хочется переставлять из-за этого МТ4

 
Alexey Viktorov:

А давай посоветуем ОС переставить:)))

был Windows - поставить Linux + wine. Или наоборот
 

у меня такое было уже где-то года назад, пришлось перестанавливать. В принципе тогда проблема возникла с тем, что пришлось создавать заново нужный профиль.

Вот если кто подскажет где система хранит профиль? в папке Meta Trader 4 на диске С я тока вижу старые файлы  (наверное на момент создание) 

 
semifx13:

нет , никакие перезапуски не помогают. Тупо не работают алерты. Не хочется переставлять из-за этого МТ4

Странная беда. Так переставить-то МТ пара пустяков... а вот понять причину, это сложней.

 
Alexey Viktorov:

Странная беда. Так переставить-то МТ пара пустяков... а вот понять причину, это сложней.


наверное таки и сделаю , если здесь ничего не посоветуют. А вот как перенести мой текущий используемый профиль при переустановке?  не могу найти свежий файл с профилем , чтобы просто скопировать потом  , ну и   вообще система тогда будет видеть мой старый профиль? 

 
Вот здесь сказано внизу страницы как быстро переустановить. Ставьте на диск отличный от системного. Сделайте копию папки. Запускать лучше с ключом /portable
Запуск и структура данных - Начало работы - Справка по MetaTrader 4
Запуск и структура данных - Начало работы - Справка по MetaTrader 4
  • www.metatrader4.com
По завершении установки в меню "Пуск" создается группа программ клиентского терминала, а на рабочем столе дополнительно помещается ярлык...
 
semifx13:

наверное таки и сделаю , если здесь ничего не посоветуют. А вот как перенести мой текущий используемый профиль при переустановке?  не могу найти свежий файл с профилем , чтобы просто скопировать потом  , ну и   вообще система тогда будет видеть мой старый профиль? 

Так сохрани профиль, и потом его скопируешь в папку

Левой кнопкой куда стрелка кажет, а потом сам догадаешься. Есть и другой путь, но я его не помню, я пользуюсь этим.


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