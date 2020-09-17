нужен совет по alerts
И перезапуск терминала не помогает?
еще можно перезагрузить компьютер
А давай посоветуем ОС переставить:)))
нет , никакие перезапуски не помогают. Тупо не работают алерты. Не хочется переставлять из-за этого МТ4
А давай посоветуем ОС переставить:)))
у меня такое было уже где-то года назад, пришлось перестанавливать. В принципе тогда проблема возникла с тем, что пришлось создавать заново нужный профиль.
Вот если кто подскажет где система хранит профиль? в папке Meta Trader 4 на диске С я тока вижу старые файлы (наверное на момент создание)
нет , никакие перезапуски не помогают. Тупо не работают алерты. Не хочется переставлять из-за этого МТ4
Странная беда. Так переставить-то МТ пара пустяков... а вот понять причину, это сложней.
Странная беда. Так переставить-то МТ пара пустяков... а вот понять причину, это сложней.
наверное таки и сделаю , если здесь ничего не посоветуют. А вот как перенести мой текущий используемый профиль при переустановке? не могу найти свежий файл с профилем , чтобы просто скопировать потом , ну и вообще система тогда будет видеть мой старый профиль?
- www.metatrader4.com
наверное таки и сделаю , если здесь ничего не посоветуют. А вот как перенести мой текущий используемый профиль при переустановке? не могу найти свежий файл с профилем , чтобы просто скопировать потом , ну и вообще система тогда будет видеть мой старый профиль?
Так сохрани профиль, и потом его скопируешь в папку
Левой кнопкой куда стрелка кажет, а потом сам догадаешься. Есть и другой путь, но я его не помню, я пользуюсь этим.
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Коллеги/господа/ребята ! нужна помощь, во время запущенного МТ4 в электросети произошёл сбой. После перезапуска вроде все работает , но пропали выставленные звуковые сигналы ALERTS (это когда цена на данном уровне начинает подавать периодически звуковой сигнал ) и невозможно создавать новые сигналы ALERTS заново . Тоесть ALERTS вообще не работает, Для меня эта функция очень важна, т.к. торгую в ручную.
Как можно исправить это?