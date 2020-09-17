нужен совет по alerts - страница 2

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STARIJ:
Вот здесь сказано внизу страницы как быстро переустановить. Ставьте на диск отличный от системного. Сделайте копию папки. Запускать лучше с ключом /portable
От спасибо. А я и не вспомнил в какой теме написано.
 
Alexey Viktorov:
От спасибо. А я и не вспомнил в какой теме написано.
спасибо Вам! мне это очень понравилось, пробовал на разных компьютерах
 
STARIJ:
спасибо Вам! мне это очень понравилось, пробовал на разных компьютерах

Да не-за-что. MT5 так-же ставится и даже счёт на MetaQuotes-Demo сразу регистрирует.

 
STARIJ:
Вот здесь сказано внизу страницы как быстро переустановить. Ставьте на диск отличный от системного. Сделайте копию папки. Запускать лучше с ключом /portable

может я туплю , а  всё таки могу ли скопировать сейчас файл с текущим профилем для последующего  перемещению уже в папку с занового установленым Мт4 ?

 
semifx13:

может я туплю , а  всё таки могу ли скопировать сейчас файл с текущим профилем для последующего  перемещению уже в папку с занового установленым Мт4 ?

попробуйте и потом расскажете, что получилось. На всякий случай сохраните профиль на флешке
 
STARIJ:
попробуйте и потом расскажете, что получилось. На всякий случай сохраните профиль на флешке

осталось только найти сам файл  с текущим профилем :) В папке profiles я вижу нужную мне папку (внутри которой файлы chart00.chr  ), но ! дата всех файлов изменения 2016г как и создания . Тогда где система хранит  папку с моим профилем  с текущим измененим файлов профиля ? 

 
semifx13:

осталось только найти сам файл  с текущим профилем :) В папке profiles я вижу нужную мне папку (внутри которой файлы chart00.chr  ), но ! дата всех файлов изменения 2016г как и создания . Тогда где система хранит  папку с моим профилем  с текущим измененим файлов профиля ? 

Ну так сохрани профиль в свой файл.

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нужен совет по alerts

Alexey Viktorov, 2017.08.25 12:29

Так сохрани профиль, и потом его скопируешь в папку

Левой кнопкой куда стрелка кажет, а потом сам догадаешься. Есть и другой путь, но я его не помню, я пользуюсь этим.



 
Alexey Viktorov:

Ну так сохрани профиль в свой файл.



делаю как вы пишите, прога МТ4 даёт ввести только новое имя, но не указывает адрес сохранения. В папке Meta trader его нет  

 
semifx13:

делаю как вы пишите, прога МТ4 даёт ввести только новое имя, но не указывает адрес сохранения. В папке Meta trader его нет  

У меня все терминалы в режиме /portable поэтому я не могу сказать где его искать на диске c:\Users\****\AppData\ и дальше. У меня вот тут сохраняются профили


 
Да, режим /portable удобен во многих случаях
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