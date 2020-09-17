нужен совет по alerts - страница 2
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Вот здесь сказано внизу страницы как быстро переустановить. Ставьте на диск отличный от системного. Сделайте копию папки. Запускать лучше с ключом /portable
От спасибо. А я и не вспомнил в какой теме написано.
спасибо Вам! мне это очень понравилось, пробовал на разных компьютерах
Да не-за-что. MT5 так-же ставится и даже счёт на MetaQuotes-Demo сразу регистрирует.
Вот здесь сказано внизу страницы как быстро переустановить. Ставьте на диск отличный от системного. Сделайте копию папки. Запускать лучше с ключом /portable
может я туплю , а всё таки могу ли скопировать сейчас файл с текущим профилем для последующего перемещению уже в папку с занового установленым Мт4 ?
может я туплю , а всё таки могу ли скопировать сейчас файл с текущим профилем для последующего перемещению уже в папку с занового установленым Мт4 ?
попробуйте и потом расскажете, что получилось. На всякий случай сохраните профиль на флешке
осталось только найти сам файл с текущим профилем :) В папке profiles я вижу нужную мне папку (внутри которой файлы chart00.chr ), но ! дата всех файлов изменения 2016г как и создания . Тогда где система хранит папку с моим профилем с текущим измененим файлов профиля ?
осталось только найти сам файл с текущим профилем :) В папке profiles я вижу нужную мне папку (внутри которой файлы chart00.chr ), но ! дата всех файлов изменения 2016г как и создания . Тогда где система хранит папку с моим профилем с текущим измененим файлов профиля ?
Ну так сохрани профиль в свой файл.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
нужен совет по alerts
Alexey Viktorov, 2017.08.25 12:29
Так сохрани профиль, и потом его скопируешь в папку
Левой кнопкой куда стрелка кажет, а потом сам догадаешься. Есть и другой путь, но я его не помню, я пользуюсь этим.
Ну так сохрани профиль в свой файл.
делаю как вы пишите, прога МТ4 даёт ввести только новое имя, но не указывает адрес сохранения. В папке Meta trader его нет
делаю как вы пишите, прога МТ4 даёт ввести только новое имя, но не указывает адрес сохранения. В папке Meta trader его нет
У меня все терминалы в режиме /portable поэтому я не могу сказать где его искать на диске c:\Users\****\AppData\ и дальше. У меня вот тут сохраняются профили