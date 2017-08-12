На каком расстоянии вы ставите стоп-лосс? (пункты старыми) - страница 2
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Пипсы, это понятие с биржевого американского рынка, там нет пунктов, там изменение цены в центах, вот они и придумали называть, что "Цена акции изменилась не на 3 цента, а на 3 пипса"
P.S. Терминология придумана ещё до нашего рождения, просто ней не пользуются, потому что её не знают, и знать не хотят. Приходят в основном рубануть бабла по-быстро, а вот с терминами - косяк.
Вспомнил анекдот:
Сестра, дайте скальпель, дайте тампон, отсос... ой-ой, сестра, отсос - это такой инструмент!
ставлю стоп лос за трендлинию
Предложение хорошее, но в терминологии важно, чтобы все об этом знали.(
в терминологии по mql четко сказано - пункт - минимальное изменение цены и плевать какие там котировки
а расстояние до стопа - ну блин, оно всегда там где ты понимаешь что неправ или стоп стоит на случай аварии
Ну так это на программном уровне, если будут 6-ти значные котировки, то это не повод коверкать изначальное понятие "пункт".
Вообще, это не коверкание. Посмотрите условия торговли ДЦ (практически любого) ЕвроБакс - средний (минимальный) спред 0.7п (7п..) т.е. у них и то и другое пункты с оговоркой в 4-м или 5-м знаке. На форуме аналогичная чехарда.
Вообще, пункт это д.б. четко прописано в спецификации инструмента. Скажем фьюч индекса РТС 1п = 10. Цена меньше 10 не ходит.
На Евробаксе п. 1, но цена ходит по 0.1 этого пункта.
В общем, ничего криминального, но разночтение вызывает.
в терминологии по mql четко сказано - пункт - минимальное изменение цены и плевать какие там котировки
в терминологии по mql четко сказано - пункт - минимальное изменение цены и плевать какие там котировки
а расстояние до стопа - ну блин, оно всегда там где ты понимаешь что неправ или стоп стоит на случай аварии
Аргумент весомый. А если человек не кодер, а просто пользователь платформы и не читал документацию, то для него пункт уже другой? А если два человека и торгуют в одной платформе но на разных типах счетов, то у них разные пункты?
Вообще, это не коверкание. Посмотрите условия торговли ДЦ (практически любого) ЕвроБакс - средний (минимальный) спред 0.7п (7п..) т.е. у них и то и другое пункты с оговоркой в 4-м или 5-м знаке. На форуме аналогичная чехарда.
Вообще, пункт это д.б. четко прописано в спецификации инструмента. Скажем фьюч индекса РТС 1п = 10. Цена меньше 10 не ходит.
На Евробаксе п. 1, но цена ходит по 0.1 этого пункта.
В общем, ничего криминального, но разночтение вызывает.
Не встречал такого, чтоб на офф.сайте где-то указывали не в пунктах, а в пятизнаке, ну ни разу не встречал, везде указано в общепринятой терминологии.
Да и в самой платформе последний знак отображается не как пункт, а как десятая часть от пункта
Не встречал такого, чтоб на офф.сайте где-то указывали не в пунктах, а в пятизнаке, ну ни разу не встречал, везде указано в общепринятой терминологии.
Да и в самой платформе последний знак отображается не как пункт, а как десятая часть от пункта
Да, я и не спорю. Но аргумент про минимальное изменение цены оч. весомый. В сделку входить не хочется для картинки, но там тоже пп., а не десятые.)
Но вообще, вопрос чисто терминологический, и имеет значение только при общении.
Да, я и не спорю. Но аргумент про минимальное изменение цены оч. весомый.
Но вообще, вопрос чисто терминологический, и имеет значение только при общении.
Ну так и Я к тому, что общаться нужно на одном языке, хоть читал документацию, хоть не читал.
Типы счетов тоже разные, есть и четыре знака, и пять, но при общении(что сейчас и делаем) нужно применять один термин, а не новое или старое, термин не может ни постареть, ни омолодиться.
Аргумент весомый. А если человек не кодер, а просто пользователь платформы и не читал документацию, то для него пункт уже другой? А если два человека и торгуют в одной платформе но на разных типах счетов, то у них разные пункты?
я не кодер
если два на одной платформе - а что это изменит?
последний знак уберут или как?
когда ставится стоп приказ по трехзнаку будет показано х пунктов
и когда на 6знаке тоже будет показано на х пунктов
в чем разница то?
я не кодер
если два на одной платформе - а что это изменит?
последний знак уберут или как?
когда ставится стоп приказ по трехзнаку будет показано х пунктов
и когда на 6знаке тоже будет показано на х пунктов
в чем разница то?
Писал где-то год назад видео, и показывал человеку с этого форума насколько он не компетентен в разговоре. Завтра вам его скину