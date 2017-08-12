На каком расстоянии вы ставите стоп-лосс? (пункты старыми) - страница 3
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Ну так и Я к тому, что общаться нужно на одном языке, хоть читал документацию, хоть не читал.
Типы счетов тоже разные, есть и четыре знака, и пять, но при общении(что сейчас и делаем) нужно применять один термин, а не новое или старое, термин не может ни постареть, ни омолодиться.
Ну, тогда, Ваш стоп 10 п - эт для меня запредельно. Т.к. работаю всем депо, то я это могу не выдержать.) Стоп 2-3 п, иногда и меньше, но определяется по ходу пьесы.
Не, ну так Я профиты брал не менее 50пп, а то и 120пп с одной сделки. Я же не пипсовал, а скальпировал, при пипсовке согласен, не более 3-5, но Я давно не пипсую.
Писал где-то год назад видео, и показывал человеку с этого форума насколько он не компетентен в разговоре. Завтра вам его скину
если только там что - то будет интересноеа касаемо некомпетентности в целом... ну блин, все сразу становятся профессионалами что ли?
Не, ну так Я профиты брал не менее 50пп, а то и 120пп с одной сделки. Я же не пипсовал, а скальпировал, при пипсовке согласен, не более 3-5, но Я давно не пипсую.
У меня комбинированная метода. Профит часто бывает и 50 и 200. Но принцип - всякая, даже продолжительная сделка начинается с пипсовки. Не удалась - копеечка, но в плюс, ну, или мизерный убыток. В струю попали - пошли дальше.
С вами согласен.
Кстати большинство стопов могут быть не минусовыми.
Могу пример наглядный привести.) Вчера вечером проверял советник для сентябрьского турнира, специально на стопы.
С вами согласен.
Кстати большинство стопов могут быть не минусовыми.
Могу пример наглядный привести.) Вчера вечером проверял советник для сентябрьского турнира, специально на стопы.
достали пид***ы с тупыми опросами
есть еще один клоун с торсом
достали пид***ы с тупыми опросами
есть еще один клоун с торсом
Эх, Алексей, стареешь. Всё тебя уже раздражает)))
ТМ H4 стоп от 80 до 200 пунктов
Пипсы, это понятие с биржевого американского рынка, там нет пунктов, там изменение цены в центах, вот они и придумали называть, что "Цена акции изменилась не на 3 цента, а на 3 пипса"
P.S. Терминология придумана ещё до нашего рождения, просто ней не пользуются, потому что её не знают, и знать не хотят. Приходят в основном рубануть бабла по-быстро, а вот с терминами - косяк.
достали пид***ы с тупыми опросами
есть еще один клоун с торсом
достали до****бы с тупым спамом на форуме. "бальзаковские дамы, водка , у таксистов водку забирал"... один флуд, никак не относящийся к темам топиков.
от того, что одиночество и не с кем поговорить.
и создание тем типа "ой ночь сейчас, луна такая большая, как луна влияет на трейдинг?"
таких больше нет, такой только один!