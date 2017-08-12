На каком расстоянии вы ставите стоп-лосс? (пункты старыми) - страница 3

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko:

Ну так и Я к тому, что общаться нужно на одном языке, хоть читал документацию, хоть не читал.

Типы счетов тоже разные, есть и четыре знака, и пять, но при общении(что сейчас и делаем) нужно применять один термин, а не новое или старое, термин не может ни постареть, ни омолодиться.

Ну, тогда, Ваш стоп 10 п - эт для меня запредельно. Т.к. работаю всем депо, то я это могу не выдержать.) Стоп 2-3 п (по ЕвроБаксу и аналогам), иногда и меньше, но определяется по ходу пьесы.
 
Yuriy Asaulenko:
Ну, тогда, Ваш стоп 10 п - эт для меня запредельно. Т.к. работаю всем депо, то я это могу не выдержать.) Стоп 2-3 п, иногда и меньше, но определяется по ходу пьесы.

Не, ну так Я профиты брал не менее 50пп, а то и 120пп с одной сделки. Я же не пипсовал, а скальпировал, при пипсовке согласен, не более 3-5, но Я давно не пипсую.

 
Vitaly Muzichenko:

Писал где-то год назад видео, и показывал человеку с этого форума насколько он не компетентен в разговоре. Завтра вам его скину


если только там что - то будет интересное

а касаемо некомпетентности в целом... ну блин, все сразу становятся профессионалами что ли?
 
Vitaly Muzichenko:

Не, ну так Я профиты брал не менее 50пп, а то и 120пп с одной сделки. Я же не пипсовал, а скальпировал, при пипсовке согласен, не более 3-5, но Я давно не пипсую.

У меня комбинированная метода. Профит часто бывает и 50 и 200. Но принцип - всякая, даже продолжительная сделка начинается с пипсовки. Не удалась - копеечка, но в плюс, ну, или мизерный убыток. В струю попали - пошли дальше.
 
Yuriy Asaulenko:
У меня комбинированная метода. Профит часто бывает и 50 и 200. Но принцип - всякая, даже продолжительная сделка начинается с пипсовки. Не удалась - копеечка, но в плюс, ну, или мизерный убыток. В струю попали - пошли дальше.

С вами согласен.

Кстати большинство стопов могут быть не минусовыми.

Могу пример наглядный привести.) Вчера вечером проверял советник для сентябрьского турнира, специально на стопы.


 
Uladzimir Izerski:

С вами согласен.

Кстати большинство стопов могут быть не минусовыми.

Могу пример наглядный привести.) Вчера вечером проверял советник для сентябрьского турнира, специально на стопы.



достали пид***ы с тупыми опросами

есть еще один клоун с торсом 

 
Alexey Volchanskiy:

достали пид***ы с тупыми опросами

есть еще один клоун с торсом 


Эх, Алексей, стареешь. Всё тебя уже раздражает)))

 

ТМ H4 стоп от 80 до 200 пунктов

 
Vitaly Muzichenko:

Пипсы, это понятие с биржевого американского рынка, там нет пунктов, там изменение цены в центах, вот они и придумали называть, что "Цена акции изменилась не на 3 цента, а на 3 пипса"

P.S. Терминология придумана ещё до нашего рождения, просто ней не пользуются, потому что её не знают, и знать не хотят. Приходят в основном рубануть бабла по-быстро, а вот с терминами - косяк.

Ну почему же, пункты как-раз и пришли с фондового рынка, т.к. значения фондовых индексов выражаются в пунктах.  А вот пипсы - это по-моему уже чисто форексное понятие.   Даже представить себе не могу, чтобы фондовик мог сказать: "цена акции изменилась на 3 пипса". Глупость какая-то.  На фондовых (и товарных) рынках обычно меряют либо в деньгах, либо в процентах.
 
Alexey Volchanskiy:

достали пид***ы с тупыми опросами

есть еще один клоун с торсом 


достали до****бы с тупым спамом на форуме. "бальзаковские дамы, водка , у таксистов водку забирал"... один флуд, никак не относящийся к темам топиков.

от того, что одиночество и не с кем поговорить.

и создание тем типа "ой ночь сейчас,  луна такая большая, как луна влияет на трейдинг?"


таких больше нет, такой только один!

12345
Новый комментарий