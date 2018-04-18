ООП vs процедурное программирование - страница 31
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Как объяснить, что многие брокеры называют платформу на MQL4 популярной, но не применяют данный эпитет к MQL5?
Очевидно, что все отличие в ООП, которое гораздо сложнее для освоения и, как следствие, в отладке и поддержке написанного кода.
Для профессиональных программистов это требование не критично, наоборот - им как раз выгодней чтобы было "чем сложнее, тем лучше" по многим причинам, так как обычно труд программистов оплачивается почасовой оплатой и на сложном коде можно тупо больше заработать по часам. Также это затрудняет расшифровку и понимание кода другими программистами, что повышает зависимость работодателя от данного программиста, и т.п.
Также очевидно, что для целей трейдинга, где оплата или затраты собственного времени обычно идут по проекту, а не по часам, данное правило не срабатывает.
при чём тут вообще ООП ?? каким боком....
брокеру важны трейдеры и если в его случае их больше в MT4 чем в MT5, то это никак не связано например со стандартной библиотекой. Просто он так вёл бизнес..
конечному пользователю платформы (трейдеру) так-же глубоко фиолетово какой парадигмы программирования и стиля оформления кода придерживался программист.
Справку откройте.
Какую именно? К сожалению, не вижу ничего про ООП в справочнике по MQL4.
при чём тут вообще ООП ?? каким боком....
брокеру важны трейдеры и если в его случае их больше в MT4 чем в MT5, то это никак не связано например со стандартной библиотекой. Просто он так вёл бизнес..
Причем тут вообще бизнес? Брокер берет готовую платформу и на ней строит свой бизнес... Если платформа не популярна у трейдеров, то и бизнес пойдет соответствующе....
Какую именно? К сожалению, не вижу ничего про ООП в справочнике по MQL4.
Дремучий Вы наш:
языки практически идентичны 1:1.
Вы можете дать ссылку на документацию MQL4, где описаны все возможности MQL5?
Дремучий Вы наш:
Ссылка не работает.
Ссылка не работает.
обновить терминал до 2017 года.
языки практически идентичны 1:1. Отличаются API предоставленные платформой, уровень оптимизации и тестер/оптимизатор пошустрее (но на мой взгляд не удобнее) в 5-ке