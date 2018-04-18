ООП vs процедурное программирование - страница 31

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Andrei:

Как объяснить, что многие брокеры называют платформу на MQL4 популярной, но не применяют данный эпитет к MQL5?

Очевидно, что все отличие в ООП, которое гораздо сложнее для освоения и, как следствие, в отладке и поддержке написанного кода.

Для профессиональных программистов это требование не критично, наоборот - им как раз выгодней чтобы было "чем сложнее, тем лучше" по многим причинам, так как обычно труд программистов оплачивается почасовой оплатой и на сложном коде можно тупо больше заработать по часам. Также это затрудняет расшифровку и понимание кода другими программистами, что повышает зависимость работодателя от данного программиста, и т.п.

Также очевидно, что для целей трейдинга, где оплата или затраты собственного времени обычно идут по проекту, а не по часам, данное правило не срабатывает.

при чём тут вообще ООП ?? каким боком....

брокеру важны трейдеры и если в его случае их больше в MT4 чем в MT5, то это никак не связано например со стандартной библиотекой. Просто он так вёл бизнес..

конечному пользователю платформы (трейдеру) так-же глубоко фиолетово какой парадигмы программирования и стиля оформления кода придерживался программист.

 
Vasiliy Sokolov:

Справку откройте.

Какую именно? К сожалению, не вижу ничего про ООП в справочнике по MQL4.
 
Andrei:
Какую именно? К сожалению, не вижу ничего про ООП в справочнике по MQL4.
языки практически идентичны 1:1. Отличаются API предоставленные платформой, уровень оптимизации и тестер/оптимизатор пошустрее (но на мой взгляд не удобнее) в 5-ке
 
Maxim Kuznetsov:

при чём тут вообще ООП ?? каким боком....

брокеру важны трейдеры и если в его случае их больше в MT4 чем в MT5, то это никак не связано например со стандартной библиотекой. Просто он так вёл бизнес..

Причем тут вообще бизнес? Брокер берет готовую платформу и на ней строит свой бизнес... Если платформа не популярна у трейдеров, то и бизнес пойдет соответствующе....

 
Andrei:
Какую именно? К сожалению, не вижу ничего про ООП в справочнике по MQL4.

Дремучий Вы наш:

 
Maxim Kuznetsov:
языки практически идентичны 1:1.

Вы можете дать ссылку на документацию MQL4, где описаны все возможности MQL5?

 
Vasiliy Sokolov:

Дремучий Вы наш:

Ссылка не работает.

 
Andrei:

Ссылка не работает.

Тогда для Вас два варианта: 1) убиться об стену 2) обновить терминал до 2017 года.
 
Vasiliy Sokolov:
обновить терминал до 2017 года.
А без обновления терминала нет рабочей ссылки для ознакомления?
 
Maxim Kuznetsov:
языки практически идентичны 1:1. Отличаются API предоставленные платформой, уровень оптимизации и тестер/оптимизатор пошустрее (но на мой взгляд не удобнее) в 5-ке
Если бы это было так, то что мешает платформе МТ5 поддерживать также API от МТ4 и тот же уровень оптимизации?
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