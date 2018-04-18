ООП vs процедурное программирование - страница 28
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Это всего один элемент из более 30. Причем, один из самых маленьких. Но удивительное дело, - я читаю его как открытую книгу. Никакого труда объяснить что чего представляет у меня нет. Еще странно то, что подобные элементы создаются очень быстро, с помощью копипасты других похожих элементов, и внесения некоторых поправок. Выглядит страшно, но на деле все очень легко.
Ну вот, еще раз доказывает, что с вашей отличной памятью - вам можно не заморачиваться с созданием системы классов, и с инкапсуляцией. Действительно, все может быть доступно глобально, и без всяких там перегрузок функций с полиморфизмом.
Объект, на мой взгляд, реально очень сложен.
Это всего один элемент из более 30. Причем, один из самых маленьких. Но удивительное дело, - я читаю его как открытую книгу. Никакого труда объяснить что чего представляет у меня нет. Еще странно то, что подобные элементы создаются очень быстро, с помощью копипасты других похожих элементов, и внесения некоторых поправок. Выглядит страшно, но на деле все очень легко.
Много всякого разного... Наверное, это надо, и соответствует поставленным целям... А каковы цели и задачи?
Интересно было бы увидеть несколько скриншотов графиков, как выглядит в окончательном виде.
Ну вот, еще раз доказывает, что с вашей отличной памятью - вам можно не заморачиваться с созданием системы классов, и с инкапсуляцией. Действительно, все может быть доступно глобально, и без всяких там перегрузок функций с полиморфизмом.
Объект, на мой взгляд, реально очень сложен.
Не буду спорить. Возможно, пытаясь что то доказать, я забываю о том, что мои суждения субъективны. Следовательно, твой выбор подхода более разумен для тебя, чем мой, а мой более разумен для меня чем твой.
Тема для меня исчерпана.
Возвращаюсь к работе, всем удачи.
Много всякого разного... Наверное, это надо, и соответствует поставленным целям... А каковы цели и задачи?
Интересно было бы увидеть несколько скриншотов графиков, как выглядит в окончательном виде.
Не обижайтесь пожалуйста, но это какой-то праздник сюрреализма.
Способность контролировать 10 коробков спичек для микродомика противопоставляется постронию небоскребов.
Именно так в форумах рождаются самоподдерживаемые и самоссылающиеся заявления про MQL4 проще, а MQL5 совсем-совсем сложно. Профессиональные разработчики просто не лезут в такие обсуждения.
Увидеть это не сложно.
Продемонстрируй.
Не обижайтесь пожалуйста, но это какой-то праздник сюрреализма.
Способность контролировать 10 коробков спичек для микродомика противопоставляется постронию небоскребов.
Именно так в форумах рождаются самоподдерживаемые и самоссылающиеся заявления про MQL4 проще, а MQL5 совсем-совсем сложно. Профессиональные разработчики просто не лезут в такие обсуждения.
Соглашусь тут полностью.
Удобство и читабельность приведённого примера кода со стороны для другого разработчика или для себя же, но через время равна 0.
Не обижайтесь пожалуйста, но это какой-то праздник сюрреализма.
Способность контролировать 10 коробков спичек для микродомика противопоставляется постронию небоскребов.
Именно так в форумах рождаются самоподдерживаемые и самоссылающиеся заявления про MQL4 проще, а MQL5 совсем-совсем сложно. Профессиональные разработчики просто не лезут в такие обсуждения.
По сути оппоненты ООП правы в своем основном посыле:
ООП можно сравнить с нунчаками - это смертоносное оружие в руках мастера, но человек взявший их впервые, скорее покалечиться сам, чем сможет их использовать по назначению. Вот и доводы оппонентов весьма понятны: ООП для них это действительно вредительский инструмент, так зачем пытаться учить их этому членовредительству?
Вспоминается фильм Убить Билла, где Ума Турман была бита сенсеем голыми руками, при том, что у нее был самурайский меч:
Не обижайтесь пожалуйста, но это какой-то праздник сюрреализма.
Способность контролировать 10 коробков спичек для микродомика противопоставляется постронию небоскребов.
Именно так в форумах рождаются самоподдерживаемые и самоссылающиеся заявления про MQL4 проще, а MQL5 совсем-совсем сложно. Профессиональные разработчики просто не лезут в такие обсуждения.
Посмотрите заказы на фрилансе. Редко какой заказ нельзя реализовать за день. Больше времени уходит на согласование ТЗ, ответы заказчика, тыкание его носом и принятие/сдачу работы. Приятно конечно иметь возможность написать на MQL5 тот же тетрис. Но язык предназначен совсем для другого.
Как пример использования ООП - Мастер советников по готовым стратегиям. Когда то пытался разобраться и разобрался. Но сейчас уже не вспомню, как это все работает.
Процедурный стиль все понятно описывает. Угадайте, когда перейду полностью на ООП ?
Другой пример: есть картинка. на ней нужно сделать надпись. Воспользуетесь простым Paint или будете грузить Фотошоп с сотней плагинов ? Да пока вы загрузите фотошоп, я уже все сделаю в Paint с 5-го раза и забуду про это задание.