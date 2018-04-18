ООП vs процедурное программирование - страница 28

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Реter Konow:
Это всего один элемент из более 30. Причем, один из самых маленьких. Но удивительное дело, - я читаю его как открытую книгу. Никакого труда объяснить что чего представляет у меня нет. Еще странно то, что подобные элементы создаются очень быстро, с помощью копипасты других похожих элементов, и внесения некоторых поправок. Выглядит страшно, но на деле все очень легко. 

Ну вот, еще раз доказывает, что с вашей отличной памятью - вам можно не заморачиваться с созданием системы классов, и с инкапсуляцией. Действительно, все может быть доступно глобально, и без всяких там перегрузок функций с полиморфизмом.

Объект, на мой взгляд, реально очень сложен.

[Удален]  
Реter Konow:
Это всего один элемент из более 30. Причем, один из самых маленьких. Но удивительное дело, - я читаю его как открытую книгу. Никакого труда объяснить что чего представляет у меня нет. Еще странно то, что подобные элементы создаются очень быстро, с помощью копипасты других похожих элементов, и внесения некоторых поправок. Выглядит страшно, но на деле все очень легко. 

Много всякого разного... Наверное, это надо, и соответствует поставленным целям... А каковы цели и задачи?

Интересно было бы увидеть несколько скриншотов графиков, как выглядит в окончательном виде.

 
George Merts:

Ну вот, еще раз доказывает, что с вашей отличной памятью - вам можно не заморачиваться с созданием системы классов, и с инкапсуляцией. Действительно, все может быть доступно глобально, и без всяких там перегрузок функций с полиморфизмом.

Объект, на мой взгляд, реально очень сложен.

Не буду спорить. Возможно, пытаясь что то доказать, я забываю о том, что мои суждения субъективны. Следовательно, твой выбор подхода более разумен для тебя, чем мой, а мой более разумен для меня чем твой.

Тема для меня исчерпана.

Возвращаюсь к работе, всем удачи.

 
Олег avtomat:

Много всякого разного... Наверное, это надо, и соответствует поставленным целям... А каковы цели и задачи?

Интересно было бы увидеть несколько скриншотов графиков, как выглядит в окончательном виде.

Увидеть это не сложно.
 

Не обижайтесь пожалуйста, но это какой-то праздник сюрреализма.

Способность контролировать 10 коробков спичек для микродомика противопоставляется постронию небоскребов.

Именно так в форумах рождаются самоподдерживаемые и самоссылающиеся заявления про MQL4 проще, а MQL5 совсем-совсем сложно. Профессиональные разработчики просто не лезут в такие обсуждения.

[Удален]  
Реter Konow:
Увидеть это не сложно.

Продемонстрируй.

 
Renat Fatkhullin:

Не обижайтесь пожалуйста, но это какой-то праздник сюрреализма.

Способность контролировать 10 коробков спичек для микродомика противопоставляется постронию небоскребов.

Именно так в форумах рождаются самоподдерживаемые и самоссылающиеся заявления про MQL4 проще, а MQL5 совсем-совсем сложно. Профессиональные разработчики просто не лезут в такие обсуждения.


Соглашусь тут полностью.

Удобство и читабельность приведённого примера кода со стороны для другого разработчика или для себя же, но через время равна 0.

 
Renat Fatkhullin:

Не обижайтесь пожалуйста, но это какой-то праздник сюрреализма.

Способность контролировать 10 коробков спичек для микродомика противопоставляется постронию небоскребов.

Именно так в форумах рождаются самоподдерживаемые и самоссылающиеся заявления про MQL4 проще, а MQL5 совсем-совсем сложно. Профессиональные разработчики просто не лезут в такие обсуждения.

Я лично понимаю, что мой подход может показаться сюрреализмом. Это конечно не профессиональная разработка в классическом понимании, это больше свободное творчество. На первый взгляд, предоставленный пример выглядит ужасным, но примерно так для нас выглядели программные коды в начале нашего обучения программированию. Трудность усвоения и работы с этим подходом точно также зависит от владения им, как и в случае с ООП. Оценить его производительность на примере одного человека сложно. Если бы работала комманда, тогда можно было бы сделать выводы. Пока я один.
 

По сути оппоненты ООП правы в своем основном посыле:

  1. Формальное знание ООП не дает преимуществ в разработке программ. 
  2. ООП сам по себе не решает ни одну из проблем сложной системы.
  3. Сложность при применении ООП ни куда не девается, она просто переносится с одного места программы в другое.

ООП можно сравнить с нунчаками - это смертоносное оружие в руках мастера, но человек взявший их впервые, скорее покалечиться сам, чем сможет их использовать по назначению. Вот и доводы оппонентов весьма понятны: ООП для них это действительно вредительский инструмент, так зачем пытаться учить их этому членовредительству? 

Вспоминается фильм Убить Билла, где Ума Турман была бита сенсеем голыми руками, при том, что у нее был самурайский меч:


 
Renat Fatkhullin:

Не обижайтесь пожалуйста, но это какой-то праздник сюрреализма.

Способность контролировать 10 коробков спичек для микродомика противопоставляется постронию небоскребов.

Именно так в форумах рождаются самоподдерживаемые и самоссылающиеся заявления про MQL4 проще, а MQL5 совсем-совсем сложно. Профессиональные разработчики просто не лезут в такие обсуждения.

Посмотрите заказы на фрилансе. Редко какой заказ нельзя реализовать за день. Больше времени уходит на согласование ТЗ, ответы заказчика, тыкание его носом и принятие/сдачу  работы. Приятно конечно иметь возможность написать на MQL5 тот же тетрис. Но язык предназначен совсем для другого.
Как пример использования ООП - Мастер советников по готовым стратегиям. Когда то пытался разобраться  и разобрался. Но сейчас уже не вспомню, как это все работает.
Процедурный стиль все понятно описывает. Угадайте, когда перейду полностью на ООП ?

Другой пример: есть картинка. на ней нужно сделать надпись. Воспользуетесь  простым Paint или будете грузить Фотошоп с сотней плагинов ? Да пока вы загрузите фотошоп, я уже все сделаю в Paint с 5-го раза и забуду про это задание.



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