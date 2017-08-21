Как и где создать хедж фонд?

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https://eampartners.com/blog/hedge-funds-fundamentals-opyt-vladeltsa-hedzh-fonda/

Hedge Funds Fundamentals и мой опыт владельца хедж-фонда
Hedge Funds Fundamentals и мой опыт владельца хедж-фонда
  • eampartners.com
Зачем повторно учиться? Решил обновить знания. Индустрия хедж-фондов огромна и многие изменения просто невозможно отследить в одиночку. Захотел узнать, что изменилось за последние годы в маркетинге хедж-фонд индустрии. Маркетинг в хедж-фонд индустрии строго регулируется законодательством и правилами делового оборота. Несмотря на вышедшее в...
 
Renat Akhtyamov:
Поделитесь соображениями, пожалуйста.

 Волфлайн Кэпитал  - оказывает услуги в организации фондов , у них на сайте выложены документы ( пошаговые действия) . 


 
О! Спасибо огромное!
 

У меня был отдаленный знакомый в Facebook, владел чем-то вроде мини-ХФ. А вообще, чем ХФ лучше, чем ПАММ?

Я понимаю, есть очень крупные ХФ на западе, доходность низкая, но больше, чем банковская ставка. Живут за счет объемов. А у нас какая выгода? Только лишние хлопоты.

Буду рад, если просветите.

 
Alexey Volchanskiy:

У меня был отдаленный знакомый в Facebook, владел чем-то вроде мини-ХФ. А вообще, чем ХФ лучше, чем ПАММ?

Я понимаю, есть очень крупные ХФ на западе, доходность низкая, но больше, чем банковская ставка. Живут за счет объемов. А у нас какая выгода? Только лишние хлопоты.

Буду рад, если просветите.

Размышляю на тему - как накопить денег народу?

Лично я давно уже не знаю таких, кто остался из простых смертных и прячет деньги под подушкой.

Наверное теперь все тратят, т.к. другие варианты лишены смысла.

Ну и как вариант спасения - хедж фонд

 
Renat Akhtyamov:

Размышляю на тему - как накопить денег народу?

Лично я давно уже не знаю таких, кто остался из простых смертных и прячет деньги под подушкой.

Наверное теперь все тратят, т.к. другие варианты лишены смысла.

Ну и как вариант спасения - хедж фонд


Да, под подушкой может только старики. Хотя тот же Улюкаев дома немало держал.

У меня был вопрос в другом - зачем все эти сложности с бухгалтерией, налогами, когда можно просто открыть ПАММ или его аналог.

 
Alexey Volchanskiy:

Да, под подушкой может только старики. Хотя тот же Улюкаев дома немало держал.

У меня был вопрос в другом - зачем все эти сложности с бухгалтерией, налогами, когда можно просто открыть ПАММ или его аналог.

ПАММ - это вариант, но не рабочий.

Суть в том, что стратегия - коммерческая тайна фонда и совсем другие суммы.

Затраты уменьшат доходнгю ставку на депозит клиента. Но основной смысл вклада всё таки в том, чтобы преодолеть инфляцию.

У одного из топовых хедж-фондов США в управлении находится 139 ярдов. Нужен им этот ПАММ? ...
 
Renat Akhtyamov:

ПАММ - это вариант, но не рабочий.

Суть в том, что стратегия - коммерческая тайна фонда и совсем другие суммы.

У одного из топовых хедж-фондов США в управлении находится 139 ярдов. Нужен им этот ПАММ? ...

Не хочу показаться невежливым, но сомневаюсь, что вы столько соберете. Меня пару раз амеры приглашал в хедж-фонды через русско-язычных коллег, как-то ничего не вышло.

 
Alexey Volchanskiy:

Не хочу показаться невежливым, но сомневаюсь, что вы столько соберете. Меня пару раз амеры приглашал в хедж-фонды через русско-язычных коллег, как-то ничего не вышло.

Приглашают кончено, но в основном мошенники.

Проверка элементарна.

Лично я говорил, что мне нужна сумма на депозит от ляма. Они сразу в аут - типа контора, через которую ты выйдешь на рынок раззорится, если будешь иметь профит.

 
Renat Akhtyamov:

Приглашают кончено, но в основном мошенники.

Проверка элементарна.

Лично я говорил, что мне нужна сумма на депозит от ляма. Они сразу в аут - типа контора, через которую ты выйдешь на рынок раззорится, если будешь иметь профит.


Да, мошенников в этой теме хватает. Но вот последние из штатов показывали свои разработки, почему-то на Питоне, сайт такой неплохой по машинному обучению. 

Год с ними топтались на одном месте, денег у них нет, сами искали инвестора, как я понял. В общем все вялотекуще заглохло.

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