Как и где создать хедж фонд?
https://eampartners.com/blog/hedge-funds-fundamentals-opyt-vladeltsa-hedzh-fonda/
- eampartners.com
У меня был отдаленный знакомый в Facebook, владел чем-то вроде мини-ХФ. А вообще, чем ХФ лучше, чем ПАММ?
Я понимаю, есть очень крупные ХФ на западе, доходность низкая, но больше, чем банковская ставка. Живут за счет объемов. А у нас какая выгода? Только лишние хлопоты.
Буду рад, если просветите.
У меня был отдаленный знакомый в Facebook, владел чем-то вроде мини-ХФ. А вообще, чем ХФ лучше, чем ПАММ?
Я понимаю, есть очень крупные ХФ на западе, доходность низкая, но больше, чем банковская ставка. Живут за счет объемов. А у нас какая выгода? Только лишние хлопоты.
Буду рад, если просветите.
Размышляю на тему - как накопить денег народу?
Лично я давно уже не знаю таких, кто остался из простых смертных и прячет деньги под подушкой.
Наверное теперь все тратят, т.к. другие варианты лишены смысла.
Ну и как вариант спасения - хедж фонд
Размышляю на тему - как накопить денег народу?
Лично я давно уже не знаю таких, кто остался из простых смертных и прячет деньги под подушкой.
Наверное теперь все тратят, т.к. другие варианты лишены смысла.
Ну и как вариант спасения - хедж фонд
Да, под подушкой может только старики. Хотя тот же Улюкаев дома немало держал.
У меня был вопрос в другом - зачем все эти сложности с бухгалтерией, налогами, когда можно просто открыть ПАММ или его аналог.
Да, под подушкой может только старики. Хотя тот же Улюкаев дома немало держал.
У меня был вопрос в другом - зачем все эти сложности с бухгалтерией, налогами, когда можно просто открыть ПАММ или его аналог.
ПАММ - это вариант, но не рабочий.
Суть в том, что стратегия - коммерческая тайна фонда и совсем другие суммы.
Затраты уменьшат доходнгю ставку на депозит клиента. Но основной смысл вклада всё таки в том, чтобы преодолеть инфляцию.
ПАММ - это вариант, но не рабочий.
Суть в том, что стратегия - коммерческая тайна фонда и совсем другие суммы.У одного из топовых хедж-фондов США в управлении находится 139 ярдов. Нужен им этот ПАММ? ...
Не хочу показаться невежливым, но сомневаюсь, что вы столько соберете. Меня пару раз амеры приглашал в хедж-фонды через русско-язычных коллег, как-то ничего не вышло.
Не хочу показаться невежливым, но сомневаюсь, что вы столько соберете. Меня пару раз амеры приглашал в хедж-фонды через русско-язычных коллег, как-то ничего не вышло.
Приглашают кончено, но в основном мошенники.
Проверка элементарна.
Лично я говорил, что мне нужна сумма на депозит от ляма. Они сразу в аут - типа контора, через которую ты выйдешь на рынок раззорится, если будешь иметь профит.
Приглашают кончено, но в основном мошенники.
Проверка элементарна.
Лично я говорил, что мне нужна сумма на депозит от ляма. Они сразу в аут - типа контора, через которую ты выйдешь на рынок раззорится, если будешь иметь профит.
Да, мошенников в этой теме хватает. Но вот последние из штатов показывали свои разработки, почему-то на Питоне, сайт такой неплохой по машинному обучению.
Год с ними топтались на одном месте, денег у них нет, сами искали инвестора, как я понял. В общем все вялотекуще заглохло.
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