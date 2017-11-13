Написать советник - страница 4

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George Merts:  Я на VBA написал в Экселе программу, которая обсчитывает трехмерную модель графа, оптимизирует ее, и потом - выводит в виде чарта. В этой программе - предостаточно всего, чего, по-вашему, нету в Бейсике.

Современный VBA существенно ушел от первых вариантов Basic

 
George Merts:

А разве этого мало ?

В Бейсике ты тоже не всегда можешь перевести из одной переменной в другую.  Циклы и условия - там точно такие же, как и в Паскале. Про то, что в Бейсике нет процедур и функций - первый раз слышу, всегда пользовался кучей функций, еще тогда, студентом, да и сейчас, когда использую VBA. Похоже, вы на Бейсике особо ничего не писали...

Я на VBA написал в Экселе программу, которая обсчитывает трехмерную модель графа, оптимизирует ее, и потом - выводит в виде чарта. В этой программе - предостаточно всего, чего, по-вашему, нету в Бейсике.


Первый бэйсик который я изучал был для ДВК-1, второй для ZX Spectrum, 3й Бейсик-К для МС-1502, четвертый IBMовский для IBM PC. На этом решил что хватит :) Не путайте VBA, Visul Basic и Basic! Разница даже больше чем между Pascal и Delphi. Так как ТСу объектно-ориентированное программирование нафиг не нужно, зачем ему голову забивать и учить Visul Basic или Delphi? По Pascal (не Delphi, не Visual) можно найти кучу книг или видео уроков на utube и изучить его недели за 3, после чего еще за 3 недели разобраться с MQL =) После только бэйсика я бы не рискнул...

 

Очень много писал на TurboPascal. Так он был 16-битный. И на 32-битном Windows-7 отказался работать. Пробовал через DosBox, но потом совсем забросил. Нашел Pascal ABC. Когда надо выполнить какую-нибудь работу с файлом, например - использую

 
STARIJ:

Очень много писал на TurboPascal. Так он был 16-битный. И на 32-битном Windows-7 отказался работать. Пробовал через DosBox, но потом совсем забросил. Нашел Pascal ABC


Так это почти Delphi =) Объектный. Кстати хороший вопрос как Pascal сейчас запустить =)

 
Андрей:

Так это почти Delphi =) Объектный. Кстати хороший вопрос как Pascal сейчас запустить =)

и TurboPascal был объектный начиная с версии 5.5  последняя версия 7.0    Запустить его можно через программу DOS Box  Ну еще в виртуалке, установив XP. Еще в Windows 7 было какое-то обновление, установив которое получали Windows-XP сейчас забыл точно видимо в виртуалке
 
STARIJ:
и TurboPascal был объектный начиная с версии 5.5  последняя версия 7.0    Запустить его можно через программу DOS Box  Ну еще в виртуалке, установив XP. Еще в Windows 7 было какое-то обновление, установив которое получали Windows-XP сейчас забыл точно видимо в виртуалке

Для меня то не вопрос, прикол в том, что если ТС не разбирается, а тут такого насоветовали... скачает, попробует запустить и забъет... 

 
George Merts:

А разве этого мало ?

В Бейсике ты тоже не всегда можешь перевести из одной переменной в другую.  Циклы и условия - там точно такие же, как и в Паскале. Про то, что в Бейсике нет процедур и функций - первый раз слышу, всегда пользовался кучей функций, еще тогда, студентом, да и сейчас, когда использую VBA. Похоже, вы на Бейсике особо ничего не писали...

Я на VBA написал в Экселе программу, которая обсчитывает трехмерную модель графа, оптимизирует ее, и потом - выводит в виде чарта. В этой программе - предостаточно всего, чего, по-вашему, нету в Бейсике.

Это им просто наговорили преподаватели недоучки которые слышали о бейсике который был в самом начале, который и был первым языком программирования. И никогда не слышали о том что программа "Смета.ру" работает с VBA и все таблицы сметы и формы КС2 выводит посредством VBA в excell или OpenOffice.

Откуда им знать что в бейсике есть классы...


[Удален]  
ikascorp:
Хочу задать немного странный вопрос.Насколько трудно научиться писать самому советник? (просьба не предлагать за деньги научить).  Я должен обязательно знать программирование или что то в этом роде? Или есть программы которые код пишут сами а мы указываем индикатор, момент входа и т.д.

Советник? какой. можно обезьяну научить за пару часов писать простейший советник.
Да нужно программирование. Все конструкторы заточены под шаблоны которых изрядно не хватает.
Да конечно они перекрывают порядка 50-60% задачь но остальные 40-50% это только самому писать код.
Изучить язык легко, в них нет ничего сверхсложного, это не квартовая физика. Но дело не в том чтобы знать язык, а в том чтобы уметь хорошо им пользоваться.
Задачи которые сейчас решаются за 5 минут сразу после изучения языка у меня могли занять 2-3 дня..

 
может я не в теме но зачем этот бейсик и что на нем писать полезного?
 
Mickey Moose:
может я не в теме но зачем этот бейсик и что на нем писать полезного?
да это просто вспомнили как учиться программированию, с какого языка начинать
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