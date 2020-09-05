Которые семейки и версии Виндовс поддерживаются ?

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Есть где-нибудь сведения, которые семейства OS Windows поддерживаются и на каком уровне ?

XP это притча во языцях, оно уже никак не поддерживается..ни Микрософтом, ни MQ

сейчас столкнулся - надо было проверить работу в Vista (потому как есть ещё люди которые ей пользуются),
пришлось из странных источников накатывать в виртуалку, так там mt5setup.exe с оф.сайта даже не пытается стартовать

 

по делу нет ответа,

по таким клиентам, лучше с ними не работать.

 

Я правильно понимаю, что это приговор :

в Висте внутри VirtualBox оно работать не сможет никак и никогда..

или надо как-то извращаться и выискивать обновления в которых GetLogicalProcessorInformationEx присутсвует..

 
Maxim Kuznetsov:

Я правильно понимаю, что это приговор :

в Висте внутри VirtualBox оно работать не сможет никак и никогда..

или надо как-то извращаться и выискивать обновления в которых GetLogicalProcessorInformationEx присутсвует..

Может легче висту до 7ки обновить? 

 
Valeriy Yastremskiy:

Может легче висту до 7ки обновить? 

в том и суть второго поста в ветке, там по ряду причин не могут или не хотят обновлять windows, клиент на 99% проблемный, если он платит за это, то

 
Fast235:

в том и суть второго поста в ветке, там по ряду причин не могут или не хотят обновлять windows, клиент на 99% проблемный, если он платит за это, то

То эмуль андроида накатить и апк-шку)

А с разрядностью все норм?

 
Valeriy Yastremskiy:

То эмуль андроида накатить и апк-шку)

А с разрядностью все норм?

с разрядностью-то нормально.
Просто сама систем*** торрентах и запущено в VirtualBox) .
Последнее обновление 2008 года и новые с "оф.сайта" недоступны :-)

 
Maxim Kuznetsov:

с разрядностью-то нормально.
Просто сама систем*** торрентах и запущено в VirtualBox) .
Последнее обновление 2008 года и новые с "оф.сайта" недоступны :-)

Конечно тупо, но изменить свойства совместимости сетапа МТ до висты. Изначально установщик идет со свойствами до 7ки. Или с семерки взять голые екзешнки  МТ и МЕ скопировать в папку на диске С и запустить, перед этим изменив совместимость.

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