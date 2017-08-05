MACD - что есть вершина?
Простое сравнение гистограмма на баре < (или) > гистограммы на соседнем баре не очень эффективна. Особенно в местах перегиба - в районе вершины значения соседних баров стремятся к одному значению.
Может нужно учитывать:
- не один бар, а несколько (два, три, ... , n) предыдущих?
- другой способ?
У мня был подобный эксперт, вводил параметр shift. Как помню, при оптимизации получалось значение 4...5
У мня был подобный эксперт, вводил параметр shift. Как помню, при оптимизации получалось значение 4...5
То есть в этом ряду 4-5 все значения должны быть или больше или меньше предыдущего? А если в серёдке один затесался неправильный (мало-ли, дело имеем с double)?
сглаживание (например, медианное) не подойдет? Точнее не подойдет если нужно прям очень "свежую" вершину, т.е. ту что формируется определять, а если на истории - должно помочь
Как вариант. Определяем канал и начинаем считать количество соседних баров попадающих в этот канал. Если значение 4-5 то считаем вершиной. Количество баров можно брать подряд или с пропусками.... Понятие, стремятся к одному значению как то расплывчато. Пусть лучше это будет некая область.... или в нашем случае канал. Как вариант...
макдак это разность двух машек, самый быстрый сигнал это точка перегиба, когда разность соседних точек пересекает ноль снизу\сверху на покупку\продажу соответственно
таким образом если разностный оператор D = p(t) - p(t-1) то вершина на D(Sign(D(FastEma - SlowEma)))
Когда то я нашел такой выход. Поможет?
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new-rena, 2010.11.04 22:42
Я буду очень рад, если у Вас всё получится. Ведь нужно же доказать, что можно торговать по индикаторам. Я тоже работаю над этим. С этого я начал и собираюсь довести начатое дело до конца.
Да и индикаторы в придачу. KG- дают хороший результат при анализ на совпадение показаний на всех ТФ. Обычно хватает M5 ---- W1
Немного модернизировал модуль торговых сигналов индикатора MACD: теперь идёт подробное логирование, сработал или не сработал какой-либо паттерн. Пример лога:
2016.12.29 03:00:00 CSignalMACD::LongCondition, model 0 (10) "the oscillator has required direction" 2016.12.29 03:00:00 CSignalMACD::LongCondition, model 1 (30) "reverse of the oscillator to required direction" 2016.12.29 03:00:00 market buy 0.10 EURUSD.m, close #4 (1.04251 / 1.04264 / 1.04251) 2016.12.29 03:00:00 deal #5 buy 0.10 EURUSD.m at 1.04264 done (based on order #5) 2016.12.29 03:00:00 deal performed [#5 buy 0.10 EURUSD.m at 1.04264] 2016.12.29 03:00:00 order performed buy 0.10 at 1.04264 [#5 buy 0.10 EURUSD.m at 1.04264] 2016.12.29 03:00:00 CTrade::OrderSend: market buy 0.10 position #4 EURUSD.m [done at 1.04264] 2016.12.29 03:00:00 market buy 0.10 EURUSD.m sl: 1.03764 tp: 1.09264 (1.04251 / 1.04264 / 1.04251) 2016.12.29 03:00:00 deal #6 buy 0.10 EURUSD.m at 1.04264 done (based on order #6) 2016.12.29 03:00:00 deal performed [#6 buy 0.10 EURUSD.m at 1.04264] 2016.12.29 03:00:00 order performed buy 0.10 at 1.04264 [#6 buy 0.10 EURUSD.m at 1.04264] 2016.12.29 03:00:00 CTrade::OrderSend: market buy 0.10 EURUSD.m sl: 1.03764 tp: 1.09264 [done at 1.04264] 2016.12.29 04:00:00 CSignalMACD::LongCondition, model 0 (10) "the oscillator has required direction" 2016.12.29 04:00:00 CSignalMACD::LongCondition, model 2 (80) "crossing of main and signal line" 2016.12.29 05:00:00 CSignalMACD::LongCondition, model 0 (10) "the oscillator has required direction" 2016.12.29 06:00:00 CSignalMACD::LongCondition, model 0 (10) "the oscillator has required direction" 2016.12.29 07:00:00 CSignalMACD::LongCondition, model 0 (10) "the oscillator has required direction" 2016.12.29 08:00:00 CSignalMACD::LongCondition, model 0 (10) "the oscillator has required direction" 2016.12.29 09:00:00 CSignalMACD::LongCondition, model 0 (10) "the oscillator has required direction" 2016.12.29 10:00:00 CSignalMACD::LongCondition, model 0 (10) "the oscillator has required direction" 2016.12.29 11:00:00 CSignalMACD::LongCondition, model 0 (10) "the oscillator has required direction"
Ложить в папку [data folder]\MQL5\Include\Expert\MySig\SignalMACDLogLevelAll.mqh. В Мастере MQL5 данный модуль доступен под именем "Signals of oscillator 'MACD' log level all".
Простое сравнение трёх баров, например сигнал MACD
- Разворот — осциллятор развернулся вверх (осциллятор растет на анализируемом баре, а на предыдущем он падал).
очень неэффективен - всегда найдётся куча отрезков на истории когда информативность этого сигнала близка к нулю.
Ну а сигнальный мувинг то на макдаке зачем нужен? как раз для определения переломных зон (якобы, по факту конечно же ерунда)
Я не о том - саму проблему я вынес в названии темы.
То есть текущая методика определения вершины - сравнение трёх баров, она какая-то неполноценная.
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Простое сравнение гистограмма на баре < (или) > гистограммы на соседнем баре не очень эффективна. Особенно в местах перегиба - в районе вершины значения соседних баров стремятся к одному значению.
Может нужно учитывать: