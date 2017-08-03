Выжать максимум. Начальный баланс $1000. Плечо 1:100

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Вот такой участок на EURUSD,H1 ограниченный двумя временными рамками [2016.07.27 12:00; 2016.08.04 03:00]:

EURUSD,H1 2016.07.27 12:00; 2016.08.04 03:00

Как выжать максимальную прибыль?

 
Vladimir Karputov:

Вот такой участок на EURUSD,H1 ограниченный двумя временными рамками [2016.07.27 12:00; 2016.08.04 03:00]:


Как выжать максимальную прибыль?

Продавать и покупать на каждой свече, которая будет больше спреда. При условии, что будущее известно.
 
Maxim Romanov:
Продавать и покупать на каждой свече, которая будет больше спреда. При условии, что будущее известно.

Если одновременно купить и продать - получим замок. Откуда в таком случае прибыль?

 
Vladimir Karputov:

Вот такой участок на EURUSD,H1 ограниченный двумя временными рамками [2016.07.27 12:00; 2016.08.04 03:00]:

Как выжать максимальную прибыль?

У вас сколько получилось?

 
Maxim Romanov:
Продавать и покупать на каждой свече, которая будет больше спреда. При условии, что будущее известно.

если капитализоваться раз в час, на каждую свечу за три сделки можно взять пунктов: abs(H-L)*2-abs(O-C)-3*spread. Далее перемножить по всем свечам и получить дофига :-)

PS/ где-то в начале первого дня счёт будет заморожен, для разбирательств :-)

 
Vladimir Karputov:

Если одновременно купить и продать - получим замок. Откуда в таком случае прибыль?

Одновременно не надо) если знаешь, что следующая свеча вверх-покупаешь
 
Maxim Kuznetsov:
Maxim Romanov:

если капитализоваться раз в час, на каждую свечу за три сделки можно взять пунктов: abs(H-L)*2-abs(O-C)-3*spread. Далее перемножить по всем свечам и получить дофига :-)

PS/ где-то в начале первого дня счёт будет заморожен, для разбирательств :-)

Первых нескольких часов)
 

Запоминаешь ближайшие экстремумы, открываешь 2 сделки, при условии что спред меньше. Доходишь до одного из экстремумов, меняешь на нем сделку на противоположную, находишь новый ближайший экстремум. И так выжимаешь все соки. (под экстремумом подразумевается фрактал с радиусом 1). Можно еще играть внутри свечи кучу раз, если времени до закрытия много, и тебе известен Close, то если вдруг цена отойдет от будущего клоуса, можно еще сделку открыть. И желательно играть в 2 сделках одновременно, чтобы оно хоть и в замке, но использовать депозит по максимуму.

[Удален]  
Vladimir Karputov:

Вот такой участок на EURUSD,H1 ограниченный двумя временными рамками [2016.07.27 12:00; 2016.08.04 03:00]:


Как выжать максимальную прибыль?

[Удален]  

Про локирование правильно говорят - прибыль будет больше, только закроются эти ордера за границами истории, которую обозначили.

 
Vladimir Karputov:

Вот такой участок на EURUSD,H1 ограниченный двумя временными рамками [2016.07.27 12:00; 2016.08.04 03:00]:

Как выжать максимальную прибыль?

наращивать пирамиду черех N пунктов (шаг)

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