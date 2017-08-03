Выжать максимум. Начальный баланс $1000. Плечо 1:100
Вот такой участок на EURUSD,H1 ограниченный двумя временными рамками [2016.07.27 12:00; 2016.08.04 03:00]:
Как выжать максимальную прибыль?
Продавать и покупать на каждой свече, которая будет больше спреда. При условии, что будущее известно.
Если одновременно купить и продать - получим замок. Откуда в таком случае прибыль?
Вот такой участок на EURUSD,H1 ограниченный двумя временными рамками [2016.07.27 12:00; 2016.08.04 03:00]:
Как выжать максимальную прибыль?
У вас сколько получилось?
если капитализоваться раз в час, на каждую свечу за три сделки можно взять пунктов: abs(H-L)*2-abs(O-C)-3*spread. Далее перемножить по всем свечам и получить дофига :-)
PS/ где-то в начале первого дня счёт будет заморожен, для разбирательств :-)
Если одновременно купить и продать - получим замок. Откуда в таком случае прибыль?
Maxim Romanov:
если капитализоваться раз в час, на каждую свечу за три сделки можно взять пунктов: abs(H-L)*2-abs(O-C)-3*spread. Далее перемножить по всем свечам и получить дофига :-)
PS/ где-то в начале первого дня счёт будет заморожен, для разбирательств :-)
Запоминаешь ближайшие экстремумы, открываешь 2 сделки, при условии что спред меньше. Доходишь до одного из экстремумов, меняешь на нем сделку на противоположную, находишь новый ближайший экстремум. И так выжимаешь все соки. (под экстремумом подразумевается фрактал с радиусом 1). Можно еще играть внутри свечи кучу раз, если времени до закрытия много, и тебе известен Close, то если вдруг цена отойдет от будущего клоуса, можно еще сделку открыть. И желательно играть в 2 сделках одновременно, чтобы оно хоть и в замке, но использовать депозит по максимуму.
Про локирование правильно говорят - прибыль будет больше, только закроются эти ордера за границами истории, которую обозначили.
Вот такой участок на EURUSD,H1 ограниченный двумя временными рамками [2016.07.27 12:00; 2016.08.04 03:00]:
Как выжать максимальную прибыль?
наращивать пирамиду черех N пунктов (шаг)
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Вот такой участок на EURUSD,H1 ограниченный двумя временными рамками [2016.07.27 12:00; 2016.08.04 03:00]:
Как выжать максимальную прибыль?