Выжать максимум. Начальный баланс $1000. Плечо 1:100 - страница 2

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Igor Yeremenko:

наращивать пирамиду черех N пунктов (шаг)


Как не странно, но обратная пирамида (1.0; 0.5; 0.25; 0.12 ...) более эффективна, чем прямая пирамида (... 0.12; 0.25; 0.5; 1.0).
[Удален]  
Vladimir Karputov:

Как не странно, но обратная пирамида (1.0; 0.5; 0.25; 0.12 ...) более эффективна, чем прямая пирамида (... 0.12; 0.25; 0.5; 1.0).

Не правильно, чтобы начать строить пирамиду. надо получить минимальную прибыль.

[Удален]  

Если локироваться 1 Бай, 1 Селл и закрываться в небольшой плюс, то картина будет, как на скринах.

Если строить пирамиду, то в моменте. прибыль будет взлетать до небес, а просадка не станет больше.

[Удален]  

Или так. М15, в одном случае полный лок, в другом частичный - короче пофиг.

тест с 2000 года.

Файлы:
2017-08-01_21-59-45.png  15 kb
2017-08-01_22-04-58.png  17 kb
[Удален]  

Я не умею программировать. Надумаете - обращайтесь, договоримся ;

 

Решил прогнать на тестере, реальные тики от Дукаса, задаю направление торговли вручную, лот постоянный 0.15

В визуалке тестирует очень медленно, буду постепенно выкладывать результаты


 

Эх, пошел мыть посуду и под конец прошляпил момент переключения с Buy Enable на SellEnable, подпортил график, куча ордеров на Buy закрылось по СЛ. А так бы вполне было бы $8000 минимум в конце. Плюс 140 лотов, на МОФТ в среднем $3-6 на лот, было бы еще пол-тонны бачей.

Вот так, друзья, и делаются волшебные тестерные стейты, которые мы сплошь и рядом видим в Маркете. Все, что нужно, знать направление движения цены и иметь две маленьких кнопочки ))) Или тупо зашить преключалку в код. И лохи начнут обильно пускать слюни.

Стейт прилагается.


Файлы:
ScalpHunter_tester.zip  46 kb
 
Vladimir Karputov:

Вот такой участок на EURUSD,H1 ограниченный двумя временными рамками [2016.07.27 12:00; 2016.08.04 03:00]:


Как выжать максимальную прибыль?

Молча, пока не кто, не видит

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