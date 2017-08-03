Выжать максимум. Начальный баланс $1000. Плечо 1:100 - страница 2
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наращивать пирамиду черех N пунктов (шаг)
Как не странно, но обратная пирамида (1.0; 0.5; 0.25; 0.12 ...) более эффективна, чем прямая пирамида (... 0.12; 0.25; 0.5; 1.0).
Как не странно, но обратная пирамида (1.0; 0.5; 0.25; 0.12 ...) более эффективна, чем прямая пирамида (... 0.12; 0.25; 0.5; 1.0).
Не правильно, чтобы начать строить пирамиду. надо получить минимальную прибыль.
Если локироваться 1 Бай, 1 Селл и закрываться в небольшой плюс, то картина будет, как на скринах.
Если строить пирамиду, то в моменте. прибыль будет взлетать до небес, а просадка не станет больше.
Или так. М15, в одном случае полный лок, в другом частичный - короче пофиг.
тест с 2000 года.
Я не умею программировать. Надумаете - обращайтесь, договоримся ;
Решил прогнать на тестере, реальные тики от Дукаса, задаю направление торговли вручную, лот постоянный 0.15
В визуалке тестирует очень медленно, буду постепенно выкладывать результаты
Эх, пошел мыть посуду и под конец прошляпил момент переключения с Buy Enable на SellEnable, подпортил график, куча ордеров на Buy закрылось по СЛ. А так бы вполне было бы $8000 минимум в конце. Плюс 140 лотов, на МОФТ в среднем $3-6 на лот, было бы еще пол-тонны бачей.
Вот так, друзья, и делаются волшебные тестерные стейты, которые мы сплошь и рядом видим в Маркете. Все, что нужно, знать направление движения цены и иметь две маленьких кнопочки ))) Или тупо зашить преключалку в код. И лохи начнут обильно пускать слюни.
Стейт прилагается.
Вот такой участок на EURUSD,H1 ограниченный двумя временными рамками [2016.07.27 12:00; 2016.08.04 03:00]:
Как выжать максимальную прибыль?
Молча, пока не кто, не видит