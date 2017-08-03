показать обеденные перерывы - страница 3
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Более того, торгуют даже в некоторых деревнях.
Кстати, почему американская сессия самая слабая по движухам?
Этож трейдеры.
небольшой оффтоп.
это i-sessions для mt5.
мне нужно выделить тихоокеанскую сессию.
можно мне расшифровать, что это за параметры?
спс
в описаниях к индикатору (их не было) не нашел
небольшой оффтоп.
это i-sessions для mt5.
мне нужно выделить тихоокеанскую сессию.
можно мне расшифровать, что это за параметры?
спс
в описаниях к индикатору (их не было) не нашел
А что не понятно, там ведь нормальным языком описан каждый параметр.
А что не понятно, там ведь нормальным языком описан каждый параметр.
три верхних строчки расшифруйте.
три верхних строчки расшифруйте.
а первое это количество дней сколько хотите прорисовать.
нужно как-нибудь сделать, чтобы в терминале показывалось, когда обеденные перерывы.
наподобие того, как вертикальной линией показываются новости.
ведь это логично? падают объемы и ликвидность - об этом нужно знать.
спасибо.
недавно для личных целей накатал примитивный индюк для сбора информации по часовой активности (объемам). Отображает по часам.
Примитивность в том что он считает разницу в пунктах между хай и лоу H1 свечи. Это не дает полной картины. Нужно посчитать по минутно.
Отобразил ввиде мини-графика. за 3 месяца по часам
Но даже тут видно, например для пары AUDUSD, наибольшая активность в 4 утра, это время когда выходят новости по Австралийцу. 4:30 утра. Потому наибольшее движение в этот час.
Можно кстати дни с новостями отфильтровать. Т.к. они далеко не каждую неделю публикуются и не каждый день.