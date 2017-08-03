показать обеденные перерывы - страница 3

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Yuriy Zaytsev:
Более того,  торгуют даже в некоторых  деревнях. 
Когда прочитал название ветки,  улыбнулся.   Если серьёзно - есть  три торговые сессии:  Азия, Европа,  Америка. Есть масса  индикаторов показывающих  торговые сессии.  


Кстати, почему американская сессия самая слабая по движухам?

 
Этож трейдеры.

У всех у них дробное питание.. часто но мало.

Если будут чаить часами то ожиреют и ум помутнеет от сытости.

Трейдер кушает очень мелкими порциями .. пять шесть раз в сутки.
 
Alexander Ivanov:
Этож трейдеры.

У всех у них дробное питание.. часто но мало.

Если будут чаить часами то ожиреют и ум помутнеет от сытости.

Трейдер кушает очень мелкими порциями .. пять шесть раз в сутки.

[Удален]  

небольшой оффтоп.

это i-sessions для mt5.

мне нужно выделить тихоокеанскую сессию.

можно мне расшифровать, что это за параметры?


спс

в описаниях к индикатору (их не было) не нашел

 
Artsem:

небольшой оффтоп.

это i-sessions для mt5.

мне нужно выделить тихоокеанскую сессию.

можно мне расшифровать, что это за параметры?


спс

в описаниях к индикатору (их не было) не нашел

А что не понятно, там ведь нормальным языком описан каждый параметр.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

А что не понятно, там ведь нормальным языком описан каждый параметр.

три верхних строчки расшифруйте.

 
Artsem:

три верхних строчки расшифруйте.

Там сами задаете время начала сессии и время завершения (S1 Begin - S1 End)

а первое это количество дней сколько хотите прорисовать.
 
Artsem:
нужно как-нибудь сделать, чтобы в терминале показывалось, когда обеденные перерывы.

наподобие того, как вертикальной линией показываются новости.

ведь это логично? падают объемы и ликвидность - об этом нужно знать.

спасибо.

недавно для личных целей накатал примитивный индюк для сбора информации по часовой активности (объемам). Отображает по часам.
Примитивность в том что он считает разницу в пунктах между хай и лоу H1 свечи. Это не дает полной картины. Нужно посчитать по минутно.

Отобразил ввиде мини-графика. за 3 месяца по часам


Но даже тут видно, например для пары AUDUSD, наибольшая активность в 4 утра, это время когда выходят новости по Австралийцу. 4:30 утра. Потому наибольшее движение в этот час.
Можно кстати дни с новостями отфильтровать. Т.к. они далеко не каждую неделю публикуются и не каждый день.

[Удален]  
хм, значит, я могу задать время в индикаторе i-sessions таким образом, чтобы мне показывались обеды. получается, что вопрос решен, спасибо.
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